Ukraińscy medycy na ratunek. Furtka otwarta, będą chętni

Ustawa covidowa otworzyła furtkę dla zatrudniania w Polsce lekarzy spoza krajów Unii Europejskiej. Do tej pory w polskich szpitalach pracowało ich niewielu. Odstraszała kosztowana i czasochłonna nostryfikacja dyplomu. Agencje zatrudnienia wskazują, że po zmianach chętnych nie zabraknie.

We wrześniu podniesiono pensje lekarzy ukraińskich z 680 zł do 1100 zł. Praca w Polsce to dla nich zawodowy awans, ale i życiowa szansa. (Fot. shutterstock)

COVID-10 otworzył furtkę dla medyków spoza krajów UE. W ustawie zapisano, że medycy zainteresowani pracą w Polsce będą mogli starać się o nią pod kilkoma warunkami. To m.in. posiadanie dyplomu lekarza, lekarza dentysty oraz dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, wydanego w innym państwie niż państwo członkowskie UE czy też odbycie szkolenia specjalizacyjnego odpowiadającego w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczna będzie też znajomość języka polskiego oraz wcześniejsze nawiązanie współpracy z placówką medyczną, w której medyk miałby pracować.

- Pracownicy medyczni z Ukrainy chcą pracować nad Wisłą, jednak napotykają na swojej drodze mur złożony z licznych procedur. W Polsce każda placówka ma własne zasady nostryfikacji dyplomów, co samo w sobie utrudnia zdobycie pozwolenia na pracę. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że procedury dla lekarzy, terapeutów i opiekunów spoza UE kosztują nawet kilkanaście tysięcy złotych i mogą trwać pół roku. Dodatkowo, ubiegających się o pozwolenie na pracę lekarzy czeka także obligatoryjna ścieżka prawna nadania statusu imigracyjnego oraz egzamin językowy – zwracał uwagę na problem kilka dni temu Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Zaliczenie tych wszystkich szczebli zaledwie otwiera drogę do rozpoczęcia 13-miesięcznego stażu pod nadzorem doświadczonego specjalisty. Dopiero po pozytywnej weryfikacji tego ponad rocznego okresu, można starać się o pozycję samodzielnego lekarza. Dla wielu lekarzy spoza UE były to wymagania nie do przejścia. Starając się o nostryfikację dyplomu nieraz dorabiali jako ochroniarze w sklepach czy sprzątaczki.

- Jestem młodym lekarzem z Egiptu, moja żona jest Polką. Ukończyłem jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Kairze. Zdecydowaliśmy się przeprowadzić do Polski. Od tego czasu uczyłem się języka polskiego, zdałem egzamin ze znajomości języka polskiego w Naczelnej Izbie Lekarskiej, zapłaciłem dużo pieniędzy za nostryfikację. Podszedłem do testu, ale nikt z przystępujących do egzaminu go nie zdał - to jedna z wielu historii, jaką opisywaliśmy na łamach PulsHR.pl.

Chętni są

Jak wynika z danych Centrum Analitycznego agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal, od początku pandemii widocznie wzrosło zainteresowanie lekarzy ukraińskich pracą w Polsce i w innych krajach europejskich. Za wyjazdem za granicę przemawia kilka czynników określających ich sytuację zawodową na Ukrainie - niskie wynagrodzenia, brak ubezpieczenia zdrowotnego i środków ochronnych przed koronawirusem.

Przedstawiciele agencji wskazują, że w ciągu sześciu miesięcy na Ukrainie prawie 8,5 tys. pracowników medycznych odeszło z pracy z powodu niedopracowanej reformy służby zdrowia. Jednak głównym powodem masowych odejść są niskie wynagrodzenia. We wrześniu podniesiono pensje lekarzy ukraińskich z 680 zł do 1100 zł. Ale medycy nadal nie otrzymali zapowiedzianych dopłat. W samym Kijowie podczas pandemii 25 proc. pracowników służby zdrowia odeszło z pracy. Do tej pory jednak, choć nie widzieli perspektyw zawodowych w kraju, nie spieszyło im się z wyjazdem do Polski ze względu na skomplikowany i zbiurokratyzowany system nostryfikacji dyplomów.

- To, jak szybko ukraińscy lekarze i personel medyczny będzie gotowy do wyjazdu, zależy od trzech czynników: o ile łatwiejsza będzie procedura potwierdzania kwalifikacji, jak szybko będą mogli zalegalizować swój pobyt w Polsce i przystosować się do życia w nowym kraju. Widzimy zainteresowanie zarówno lekarzy ukraińskich, jak i białoruskich - mówi Tomas Bogdevic, dyrektor generalny agencji zatrudnienia międzynarodowego.

Jak dodaje, kiedy dowiadywali się, jaką drogę muszą pokonać, porzucali plany pracy w Polsce w swoim zawodzie. W efekcie po przyjeździe często pracowali w innym zawodzie i zwykle poniżej kwalifikacji. Albo wyjeżdżali do Czech i Słowacji, gdzie procedury zatrudniania zagranicznych lekarzy są prostsze. Covidowe ułatwienia wpłyną na zmianę ich perspektyw.

Z kolei Krzysztof Inglot przyznaje, że pierwszą grupę kilkudziesięciu lekarzy z Ukrainy jest w stanie zwerbować w ciągu dwóch tygodni.