Ukrainki z dziećmi jadą do Polski. Gdzie czeka praca dla kobiet, jak ją znaleźć?

Od początku ataku Rosji na Ukrainę naszą granicę przekroczyło już blisko 300 tys. osób. W tym gronie zdecydowaną większość stanowią kobiety z dziećmi. Wiele z nich jeszcze w ubiegłym tygodniu było pracującymi matkami. Także w Polsce czeka na nie praca. Firmy czy urzędy pracy już zaczęły przygotowania do zapewnienia jak największej liczby miejsc pracy właśnie dla kobiet.

Ogłoszona przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego powszechna mobilizacja spowodowała, że mężczyźni w wieku 18-16 lat nie mogą opuścić Ukrainy. W efekcie polsko-ukraińską granicę przekraczają głównie kobiety z dziećmi oraz osoby starsze. Z danych Straży Granicznej wynika, że od początku wybuchu wojny na ucieczkę do naszego kraju zdecydowało się już blisko 300 tys. osób.

Jednocześnie część pracujących w Polsce ukraińskich mężczyzn zdecydowała się na powrót do kraju, by bronić ojczyzny. Najnowsze dane Straży Granicznej mówią, że od początku konfliktu na Ukrainę wyjechało z Polski ponad 30 tys. osób. W zależności od tego, jak potoczy się konflikt, możliwy jest dalszy ich odpływ. Razem z tym proporcjonalnie będzie rosła liczba kobiet, które będą potrzebowały pracy.

Czy polskie firmy, agencje pośredniczące w zatrudnianiu cudzoziemców czy urzędy pracy są świadome, że to właśnie do kobiet powinny kierować w najbliższym czasie oferty pracy? Wszystko wskazuje na to, że tak. Na kobiety z Ukrainy już czeka praca, a ofert będzie jeszcze więcej.

Tomas Bogdevic, dyrektor zarządzany Gremi Personal przyznaje, że firma doskonale zdaje sobie sprawę z obecnej sytuacji i już teraz przygotowuje się na realne wsparcie Ukrainek poszukujących pracy w Polsce.

- Mamy wiele stanowisk, na których kobiety mogą pracować. To między innymi linie produkcyjne w przetwórstwie mięsnym, drobiowym czy rybnym, gdzie zapewniamy pracowników. Są to stanowiska, na których bez trudności mogą pracować kobiety. Dodatkowo na panie czeka również praca na liniach produkcyjnych w branży elektronicznej, gdzie nie ma ciężkich elementów do przenoszenia - wymienia dyrektor zarządzający agencji zatrudnienia Gremi Personal.

Dodaje też, że zdając sobie sprawę ze skali zjawiska rozmawiają ze swoimi klientami i doradzają im, że jeśli mają możliwości zwiększenia liczby stanowisk pracy dla kobiet, to niech wprowadzą takie rozwiązanie.

- Firmy reagują na naszą sugestię bardzo pozytywnie. Tym bardziej, że wiele z nich w ostatnim czasie postawiło na automatyzację procesów produkcyjnych, co pozwoliło na dostosowanie wielu miejsc pracy dla kobiet - wyjaśnia Tomas Bogdevic.

Co więcej, agencja wystosowała apel, by zmienić spojrzenie na rynek pracy i skupić się teraz na rozwiązaniach wspierających kobiety uciekające przed wojną.

- Wojna już tak naprawdę wywołuje ogromne zmiany w strukturze migracji. Tymczasem ok. 70 procent ofert pracy dla obcokrajowców na polskim rynku pracy wciąż jest przeznaczone dla mężczyzn. Jako pracodawcy musimy już teraz dostosować się do sytuacji – nie tylko ze względów humanitarnych, ale też w celu uniknięcia dotkliwych braków kadrowych i zapewnienia ciągłości produkcji, logistyki, sprzedaży oraz innych branż, których niezbędnym elementem są obecnie pracownice i pracownicy z Ukrainy - mówi Vitaliya Korshun, kierowniczka ds. klientów kluczowych z Gremi Personal.

– Apelujemy do polskich firm, organizacji pracodawców, stowarzyszeń branżowych. Przeanalizujmy wspólnie możliwości zwiększenia zatrudnienia kobiet z Ukrainy w poszczególnych branżach i wypracujmy odpowiednie rozwiązania – dodaje Korshun.

Handel potrzebuje ludzi

Jedną z firm już teraz przygotowujących się do zapewnienia pracy kobietom, które uciekły przed rosyjskim agresorem, jest Eurocash.

- Handel jest sektorem, w którym pracownicy są potrzebni od zaraz, a kobiety odnajdują się w nim bardzo dobrze - przyznaje Jan Domański, rzecznik prasowy Eurocasha. - Musimy mieć jednak świadomość, że nie możemy patrzeć na ludzi uciekających przed wojną jak na potencjalne "kolejne ręce do pracy". To osoby, które jeszcze tydzień temu miały prace, reprezentują różne sektory gospodarki, pełniły różne funkcje, dlatego bardzo zależy nam na tym, by poznać ich mocne strony, dowiedzieć się, jakie mają kompetencje, jaką wiedzą i doświadczeniem dysponują i dopiero wtedy budować konkretne oferty pracy, tak by nie zmarnować ich potencjału - mówi Domański.

Wskazuje też, że w firmie powołany został do tego specjalny sztab.

- Dlatego trudno jest mi dziś mówić o szczegółach czy konkretnej liczbie oferowanych przez nas miejsc pracy. Pewne jest to, że przygotowujemy oferty pracy skierowane do kobiet uciekających przed wojną na Ukrainie. Dla każdej osoby, która będzie chciała skorzystać z naszej oferty, praca z pewnością się znajdzie. Zdajemy sobie sprawę, że ta sytuacja nie zakończy się w ciągu kilku dni czy tygodni. To będzie nowa rzeczywistość, w ramach której będziemy musieli wypracować nowe sposoby współpracy - podsumowuje.

Baza ofert pracy dla kobiet

Z ciekawą inicjatywą wyszły również firmy członkowskie Pracodawców RP, organizacji, która zrzesza ponad 100 przedsiębiorców z całej Polski. Kiedy konflikt zaczął nabierać na sile, zdecydowały się stworzyć listę wolnych miejsc pracy.

- Otrzymaliśmy informacje o ponad dwóch tysiącach wakatów, ale każdego dnia nowych miejsc pracy przybywa. W zdecydowanej większości są to oferty dla kobiet, ponieważ firmy w pełni zdają sobie sprawę, że naszą granicę obecnie przekraczają głównie kobiety z dziećmi - przyznaje Monika Banyś rzecznik prasowy Personnel Service, agencji zatrudnienia, do której spływają informacje o wolnych miejscach pracy. Jak dodaje oferty są z różnych branż, m.in. ze spożywczej czy logistycznej.

Dodatkowo Personnel Service zapewnia, że oprócz możliwości zatrudnienia w ramach umowy z pracodawcą zagwarantowane zostanie również zakwaterowanie. Firma wysyła na granicę polsko-ukraińską swojego rekrutobusa, w którym będzie oferować pracę z zakwaterowaniem, dla tych, którzy wiedzą, że chcą spędzić w Polsce dłuższy czas.

Fryzjerki z Ukrainy

Praca od zaraz czeka również na fryzjerki z Ukrainy. Co więcej, w sieci powstała baza miejsc pracy dla fryzjerów przybywających z Ukrainy. Baza salonów jest stale aktualizowana, zaś informacje podawane są tam w języku polskim i ukraińskim. Obecnie jest na niej blisko 40 salonów z całej Polski.

Jednym z nich jest prowadzony w Choszcznie przez Oxanę Polikarchyk–Kobus salon "Oxana dom piękna". Jego właścicielka przyjechała do Polski osiem lat temu właśnie z Ukrainy.

- Zamieściłam trzy oferty pracy, ale na razie nie ma odzewu. Ludzie dopiero przyjeżdżają, muszą się otrząsnąć z tego, co ich spotkało, muszą odnaleźć się w nowym miejscu, pewnie za jakiś czas ktoś odpowie na ogłoszenia. A taka baza jest bardzo potrzebna, kobiety, które przyjeżdżają muszą wybrać tylko lokalizację zakłady fryzjerskiego i od razu dostają pełne informacje - opowiada w rozmowie z nami. Jednak od razu dodaje, że mimo wszystko nie spodziewa się lawiny chętnych.

- Wiele osób będzie wracać na Ukrainę, bo gdy zwyciężymy Putina, trzeba będzie odbudować nasz kraj - mówi. A co do tego, że Ukraina wygra, nie ma najmniejszych wątpliwości. - Już dawno zaplanowaliśmy, że najbliższe wakacje spędzimy u mojej rodziny na Krymie, nie mamy zamiaru niczego odwoływać. Putinowi niebawem bokiem wyjdzie chęć zdobycia Ukrainy. Po tym wszystkim nie tylko nie podbije naszego kraju, ale straci również Krym i Donbas, które uznaje za rosyjskie - dodaje.

Formalności od ręki

Urząd pracy w Grójcu jest jednym z wielu, które na swojej stronie informują - także w języku ukraińskim - o możliwości podjęcia pracy przez osoby uciekające przed wojną na Ukrainie. Szykuje dla nich miejsca pracy przede wszystkim w rolnictwie, a dokładnie w sadownictwie, bowiem na terenie powiatu grójeckiego sady zajmują blisko 40 tys. hektarów.

- Jesteśmy w trakcie przygotowywania się do pomocy. Jednak problemem może być dla nas to, że nikt nie zbiera informacji o tym, kto dokładnie przyjeżdża do Polski. W telewizji widzimy jedynie, że są to głównie kobiety z dziećmi. A ja mówię tu o kontekście zawodowym - wykonywanej przez te osoby pracy czy ich wykształceniu. Może to być sporym wyzwaniem dla nas, bowiem kiedy rozmawiamy z firmami, to one pytają o konkrety: kogo możemy im zaoferować, kogo możemy dać do pracy. Tymczasem a tej chwili tego nie wiemy - mówi Marzanna Skoczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

Jednocześnie dodaje, że od strony formalnej urzędy są bardzo dobrze przygotowane do umożliwienia legalnego podjęcia pracy osobom przyjeżdżającym do Polski.

- Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest niezwykle trudna, dlatego zapewniamy, iż będziemy robić wszystko, żeby maksymalnie skróci czas wydania dokumentów umożliwiających podjęcie legalnej pracy. Zezwolenie na pracę sezonową będziemy wydawać priorytetowo, mamy na to siedem dni. Jednak już samo złożenie wniosku uprawnia taką osobę do podjęcia pracy. Z kolei firmy, które będą chciały zatrudniać pracowników na dłużej na podstawie oświadczenia o pracę w innych sektorach niż praca sezonowa, również będą mogły dokonać wpisu w PUP na okres maksymalnie 24 miesięcy. Jedyny warunek, jaki muszą spełnić cudzoziemcy, to legitymowanie się ważnym paszportem. Nie wydamy zezwolenia na podstawie dokumentów obowiązujących jedynie na terenie Ukrainy, czy takich, gdzie informacje napisane są cyrylicą - wyjaśnia Skoczek.

Marzanna Skoczek zaznacza, że pilna pomoc w zapewnieniu pracy to jedno, urzędy przygotowują się również do rejestracji osób jako bezrobotnych. Będzie to możliwe, kiedy uzyskają oni status uchodźcy.

- Taką osobę będzie można zatrudnić bez zezwolenia o pracę i oświadczenia o powierzeniu pracy, a pracodawcy, którzy się na to zdecydują będą mogli korzystać ze środków funduszu pracy. Jednak na to rozwiązanie musimy chwilę poczekać, na razie jesteśmy na innym etapie niesienia pomocy. Musimy zapewnić tym ludziom bezpieczny dach nad głową - podsumowuje pani dyrektor.