Ukrainki przyjadą do Polski, ale tylko na chwilę

Z badań przeprowadzonych przez centrum analityczne międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal wynika, że 67 proc. Ukrainek twierdzi, iż pomimo świadomości wszystkich zagrożeń pozostanie zimą na Ukrainie.

Jednocześnie 20 proc. twierdzi, że nie planuje przeprowadzki, ale jeśli problemy z ogrzewaniem, światłem lub wodą będą miały charakter długoterminowy, będą zmuszone do tymczasowego wyjazdu za granicę.

13 proc. respondentek planuje przeprowadzkę lub już przebywa za granicą i zamierza wrócić nie wcześniej niż wiosną.

- Pomimo rosyjskiego ostrzału na infrastrukturę energetyczną wiele czynników wskazuje, że jak dotąd sytuacja z migracją nie zmieniła się radykalnie. Wiele Ukrainek, które obecnie poszukują pracy w Polsce, podkreśla, że poszukuje pracy sezonowej, aby w niedalekiej przyszłości wrócić na Ukrainę z pewną rezerwą gotówkową - wyjaśnia Anna Dzhobolda, dyrektorka działu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.

Od 24 lutego odprawiono w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 7,246 mln os., z czego na Ukrainę wróciło 5,437 mln os.

Sytuacja może się zmienić wraz z zimą. Z danych Tetra Tech's Ukraine wynika, że 40 proc. ukraińskiej infrastruktury elektrycznej zostało zniszczone przez rosyjskie ataki tylko w ubiegłym tygodniu.

Zobacz: Musimy być przygotowani na kolejne fale uchodźców z Ukrainy

- Co prawda rząd zapowiedział, że od połowy 2023 r. uchodźcy będą partycypować w kosztach pobytu, bo nadal 80 tys. z nich mieszka na koszt państwa, ale zdecydowana większość, bo aż 92 proc. Ukraińców przebywających w Polsce znalazło mieszkanie na własną rękę, co potwierdzają także nasze dane - dodaje Anna Dzhobolda. - Bruksela z kolei zapowiedziała, że przedłuży pozwolenie na legalny pobyt i pracę dla Ukraińców na terenie Unii Europejskiej do marca 2024 roku, co na pewno też będzie miało wpływ na ew. zwiększony ruch na granicy w przyszłości, bo Polska dla wielu uchodźców jest państwem tranzytowym. I na pewno, jak tylko temperatura się obniży, możemy spodziewać się kolejnej fali uchodźców z Ukrainy, co z kolei - po miesiącu, dwóch, kiedy już się w Polsce zaadoptują, spowoduje, że będą szukać pracy, prawdopodobnie sezonowej, sądząc po wynikach sondażu.