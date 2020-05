Ukraińcy znów uratują polski rynek pracy. Tym razem ... nie pracując dla nas

Sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie. Jeszcze niedawno prognozy ekspertów, w tym Personnel Service, zakładały wzrost bezrobocia do nawet 10 proc.. Po kilku tygodniach pandemii widać jednak, że sytuacja jest bardziej optymistyczna.

Zdaniem Krzysztofa Inglota, bezrobocie w Polsce nie wzrośnie tak drastycznie, jak spodziewa się tego m.in. Komisja Europejska. Z jej prognoz wynika, że przez kryzys wywołany koronawirusem stopa bezrobocia w tym roku może wzrosnąć ponad dwukrotnie – z 3,3 proc. (Eurostat, 2019) do aż 7,5 proc.

Tym samym Polska znalazłaby się w czołówce krajów z najwyższym wzrostem tego wskaźnika. Gorsze tąpnięcie nastąpiłoby tylko w Czechach.

- Czynnikiem ograniczającym skalę wzrostu bezrobocia w Polsce będą miejsca pracy zwalniane przez imigrantów zarobkowych. Ci, ze względu na utrudniony ruch graniczny, nie przyjadą tak licznie do nas do pracy, a szacunki podają, że każdego roku przyjeżdża ich 1,2 mln - mówi Inglot.

Czytaj więcej: Bez masowych zwolnień i cięć wynagrodzeń? Raport z falą optymizmu

Jak dodaje, to dobra informacja dla polskich pracowników, którzy są zagrożeni utratą pracy lub już ją stracili. Wielu z nich, zamiast zasilać kręgi bezrobotnych, znajdzie pracę w tych sektorach rynku, w których dotychczas dominowali Ukraińcy i gdzie są nadal potrzebne ręce do pracy. Tym samym, jak się okazuje, imigracja zarobkowa jest najlepszą poduszką powietrzną dla polskiego rynku pracy i chroni polskich pracowników przed kryzysem wywołanym COVID-19.

CZYTAJ DALEJ »

Inglot wymienia również drugi bufor, który pozwoli wyhamować wzrost stopy bezrobocia. Mają nim być pracownicy z Polscy, którzy nie zdecydują się na wyjazd do pracy sezonowej za granicę.

Czytaj więcej: "Tak źle nie było od 1990". Mocne słowa o rynku pracy

- Zazwyczaj już od kwietnia wiele osób wyjeżdżało m.in. do Niemiec czy Holandii na zbiory. Ze względu na utrudnienia w ruchu granicznym oraz w wielu przypadkach strach, pracownicy wolą zostać na miejscu i to w Polsce będą szukali pracy. A tej w niektórych sektorach rynku nadal jest sporo. Dotyczy to m.in. kurierów, pracowników magazynów czy pracowników w sektorze przemysłu spożywczego - wymienia.

Najnowsze dane z rynku pracy pokazują, że szukając nowych pracowników, przedsiębiorcy będą mieli w kim wybierać. W kwietniu 2020 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (firmy zatrudniające powyżej 9 osób) było niższe o 2,1 proc w ujęciu rok do roku i wyniosło 6258,8 tys. W ujęciu miesięcznym był to spadek na poziomie 2,4 proc.

- Spadek zatrudnienia był wynikiem między innymi zmniejszania wymiaru etatów, zakończenia i nieprzedłużania umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemiologicznej), a także rozwiązywania umów o pracę z pracownikami - podał GUS.

Na spadek przeciętnego zatrudnienia - informuje urząd - wpływ miało też pobieranie przez pracowników zasiłków opiekuńczych, chorobowych, jak również przebywanie na urlopach bezpłatnych - co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach.

Kwietniowe dane z krajowego ryku pracy przyniosły niespodziewanie gwałtowne przyspieszenie redukcji etatów. Obecnie w ciągu jednego miesiąca zredukowano mniej więcej tyle samo etatów, ile w trakcie całego kryzysu z lat 2008/2009. Kolejne miesiące przyniosą kontynuację tendencji spadkowej cięć zatrudnienia - ocenił starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.