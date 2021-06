Ukraińcy zalewają Polskę. "Lawinowy wzrost"

Podaż i popyt na pracę w Polsce nie słabną. O prawie 40 proc. wzrosła liczba zezwoleń na pobyt czasowy wydanych Ukraińcom w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w maju tego roku zezwolenie na pobyt czasowy uzyskało 12,1 tys. obywateli Ukrainy. To o 3 454 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy takich przypadków było 8 646.

Jak zaznacza Tomasz Cytrynowicz, dyrektor biura szefa UdSC, liczba zezwoleń na pobyt wzrasta systematycznie od 2015 r. Dominują te związane z pracą. Podaż i popyt na nią nie słabną.

Potwierdza to Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

- Statystyki te odzwierciedlają długoterminowe trendy, a nie tylko chwilowe zawirowanie spowodowane pandemią. Po prostu polskie społeczeństwo bardzo się starzeje. Mamy niskie bezrobocie, ale też duży udział osób biernych zawodowo. Natomiast przeszło rok temu, zarówno przedsiębiorcy, jak i Ukraińcy, czuli się niepewnie. Ponadto wydłużono możliwość pracy w Polsce bez konieczności załatwiania kolejnych formalności – komentuje.

Według Jeremiego Mordasewicza, Ukraińcy przyjeżdżający do naszego kraju są bardzo elastyczni. Wykonują obowiązki zawodowe w danej miejscowości, a później w innej. Ponadto często wybierają zajęcia poniżej swoich kwalifikacji i zajmują stanowiska, które nie cieszą się zainteresowaniem wśród Polaków.

Ponadto obywatele Ukrainy przyjeżdżają na dłużej, bo korzystają z uproszczonego dostępu do naszego rynku pracy.

- Wielu Ukraińców przed epidemią przyjeżdżało tylko na kilka miesięcy, a następnie wracało do domu, żeby wyrobić kolejną wizę lub zaczekać na odnowienie ruchu bezwizowego. Ograniczenia w przekraczaniu granic spowodowały, że wielu z nich zdecydowało się na legalizację pobytu w Polsce bez wyjazdu na Ukrainę. Robili to poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – podkreśla Michał Wysłocki, ekspert BCC oraz dyrektor działu prawa imigracyjnego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Obywatele Ukrainy korzystają również z uproszczonego dostępu do naszego rynku pracy (Fot. Shutterstock)

Mazowsze na czele

W maju 2021 r. najwięcej zezwoleń na pobyt czasowy dla Ukraińców wydał wojewoda mazowiecki - 1 975. Dalej widzimy przedstawicieli administracji z woj. dolnośląskiego - 1 475 , wielkopolskiego - 1 440, małopolskiego - 1 391 i śląskiego - 975. Natomiast na drugim końcu zestawienia znajdują się woj. świętokrzyskie -121, podlaskie -156, opolskie - 244, warmińsko-mazurskie - 247 i podkarpackie – 320.

- Od kilku lat ranking ilości wydawanych zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce wygląda podobnie. Na czele są te województwa, w których cudzoziemcom najłatwiej o pracę, a tym samym – o podstawę legalizacji pobytu. Zdarza się, że w niektórych częściach Polski udaje się uzyskiwać zezwolenia na pobyt czasowy szybciej niż w innych. Cudzoziemcy zatem są gotowi nawet zmienić miejsce zamieszkania, żeby wniosek złożyć do wojewody działającego sprawniej – dodaje ekspert BCC.

Natomiast 487 zezwoleń na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy wydał szef Urzędu ds. Cudzoziemców. On jest instancją odwoławczą od decyzji wojewodów, o czym informuje Tomasz Cytrynowicz. W przypadku, gdy istnieją wszystkie przesłanki może on udzielić takiego zezwolenia. A im więcej odwołań, tym więcej decyzji.

- W wielu przypadkach udałoby się uniknąć angażowania organu odwoławczego. Bardzo często negatywne decyzje w I instancji wynikają z faktu nieuzupełnienia lub nieprawidłowego złożenia dokumentacji. Dopiero po negatywnej decyzji cudzoziemiec uzupełnia, w toku postępowania odwoławczego, materiał dowodowy. Dzięki temu szef UdSC może finalnie udzielić zezwolenia. Widać też, że urzędy wojewódzkie coraz lepiej informują o tym, jakie dokumenty i w jakiej formie muszą być złożone – mówi Michał Wysłocki.

Dłuższy pobyt w Polsce

Rok do roku wzrosty widoczne są też w przypadku liczby zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE (maj 2021 rok – 253, maj 2020 rok – 133). Ostatnio najwięcej decyzji w tej kwestii wydał wojewoda mazowiecki - 76. Dalej w zestawieniu są jego odpowiednicy z woj. małopolskiego - 66, dolnośląskiego - 31, łódzkiego oraz wielkopolskiego - po 15. Natomiast szef UdSC wydał jedno takie zezwolenie.

- Z roku na rok przybywa cudzoziemców, którzy spełniają przesłanki udzielenia im zezwoleń pobytowych wydawanych na czas nieoznaczony, czyli na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE. By się o nie ubiegać, należy przebywać nieprzerwanie na terytorium RP przez określony czas liczony w latach. Przesłanką dodatkową może być też małżeństwo z obywatelem RP – opisuje ekspert z BCC.

Wzrosła również liczba wydanych zezwoleń na pobyt stały. W maju tego roku było ich 498, a w analogicznym okresie 2020 roku - 322. I w tym przypadku najwięcej zezwoleń wydał wojewoda mazowiecki - 123. Kolejne miejsca należą do jego odpowiedników z woj. małopolskiego - 72, lubelskiego - 48, łódzkiego - 44 i zachodniopomorskiego - 36. Z kolei Szef UdSC wydał 2 takie zgody.

- Mazowsze i Małopolska mają potencjał gospodarczy, dlatego przyciągają obcokrajowców. Ukraińcy wybierają tereny położone blisko granicy, a także te, na których już mieszkają ich rodacy. W tym zestawieniu pojawia się też województwo zachodniopomorskie, co może mieć związek z jego profilem. Tam jest sporo gospodarstw rolnych, a ponadto łatwiej z tego obszaru poszukiwać pracy w Niemczech. Polacy wyjeżdżają, a na ich miejsce przybywają pracownicy z Ukrainy - podsumowuje doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Wzrosła również liczba wydanych zezwoleń na pobyt stały (Fot. Shutterstock)

Ukrainiec w polskiej firmie

Rosnące zainteresowanie pracą w Polsce przez Ukraińców potwierdzają także wyniki „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Okazuje się, że więcej niż co czwarta firma w Polsce (28 proc.) zatrudnia obecnie pracowników z Ukrainy. Najwięcej kadry ze Wschodu znajdziemy w firmach zatrudniających ponad 250 osób – już 45 proc. z nich ma w załodze Ukraińców. W przypadku średnich firm co trzecia deklaruje zatrudnianie pracowników zza naszej wschodniej granicy, a w małych co czwarta. Również niemal co czwarta firma w Polsce zamierza rekrutować Ukraińców w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Największe zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy obserwujemy w firmach z sektora przemysłowego – już co trzecie przedsiębiorstwo planuje zatrudniać kadrę ze wschodu. Na drugim miejscu znajdują się firmy z sektora handlu – 27 proc. będzie zatrudniało pracowników z Ukrainy, a w branży usługowej 20 proc.

Z raportu wynika też, że 14 proc. pracodawców decyduje się na oferowanie kadrze ze wschodu stawki, która jest poniżej minimalnego wynagrodzenia. Niemal co druga firma płaci od 18,3 do 19 zł brutto na godzinę, a co czwarta decyduje się na zaoferowanie ukraińskim pracownikom od 19,1 do 21 zł brutto na godzinę. 8 proc. pracodawców płaci Ukraińcom ponad 21 zł brutto na godzinę.

Nieoczekiwany problem

Tymczasem na horyzoncie pojawiają się komplikacje, wynikające z ponownego wzrostu zagrożenia epidemicznego. Informacja o nagłym przywróceniu obowiązku kwarantanny dla podróżnych spoza strefy Schengen stała się sporym kłopotem dla polskich przedsiębiorców, migrantów zarobkowych oraz agencji pracy, które codziennie sprowadzają do kraju od kilku do kilkunastu tysięcy pracowników zagranicznych.

- Nagła zmiana zasad kwarantanny najbardziej uderza w stanowiących silny filar polskiego rynku pracy pracowników ze Wschodu, z których część zmierzała już do Polski, nie spodziewając się obowiązkowej dziesięciodniowej kwarantanny - poinformował Rafał Mróz, dyrektor operacyjny agencji EWL Group.

Rafał Mróz podkreślił, że tempo szczepień na Ukrainie jest znacznie mniejsze niż w Polsce, a więc należy przyjąć, że niewielu pracowników przyjedzie do nas już zaszczepionych.

- Informację o decyzji rządu przyjęliśmy z zaskoczeniem. Wymusiła ona na nas szybką reakcję, gdyż musieliśmy w ciągu dosłownie kilku godzin organizować kwarantannę dla kilkuset pracowników, mających przybyć do nas w następnych dniach. Część z nich była już w drodze, więc to na nas spoczywał ciężar objaśnienia im, dlaczego kierujemy ich na kwarantannę, a nie na szybki test antygenowy. Pracownicy nie kryli oburzenia, a część z nich po prostu zrezygnowała z przyjazdu do Polski - poinformował dyrektor operacyjny EWL.