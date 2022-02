Ukraińcy wypełnią luki na polskim rynku pracy? To nie takie proste

Kierowcy samochodów ciężarowych, pielęgniarki i położne, samodzielni księgowi oraz dekarze i blacharze budowlani to tylko część zawodów deficytowych w 2022 roku. Jak wynika z z raportu "Barometr zawodów 2022", niedobory dotyczą łącznie 30 zawodów. Część wakatów wypełnić mogą Ukraińcy, którzy z powodu wojny będą szukać schronienia w naszym kraju. Sytuacja może się jednak mocno skomplikować.

Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego zauważa, że fala emigracji, jaka może nas czekać, nie wpłynie na rynek pracy od razu.

- W najbliższych dniach możemy się jednak spodziewać przede wszystkim napływu ruchu uchodźczego, co w pierwszym etapie w żaden sposób na rynek pracy nie wpłynie. To są osoby, które szukają w pierwszej kolejności bezpieczeństwa, dopiero potem myślą o zatrudnieniu i pracy - komentował w rozmowie z PulsHR.pl sytuację na wschodzie.

Ostatecznie jednak zwiększona liczba migracji na rynek pracy wpłynie. Osobami, które postanowią w Polsce pozostać, trzeba się będzie bowiem zaopiekować, dając im szanse na zatrudnienie czy edukację.

Jarosław Wąsowicz z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mówi prosto - Może to zabrzmi brutalnie, ale powinna nam się poprawić kwestia dotychczasowej luki w zatrudnieniu.

Wiele zależeć będzie od najbliższych tygodni. Jak zauważa Jarosław Wąsowicz, dziś mówienie o przyszłości opiera się na bardzo nieprzewidywalnym czynniku, jakim są działania zbrojne.

- Trudno jest dziś prognozować, bo robimy to w oparciu o czynniki, które prognozowaniu nie podlegają. Możemy budować scenariusze, szacować koszty. Wszystkie te działania uderzą zarówno w polską gospodarkę, jak i rynek pracy in minus - podkreśla.

Pociąg z Kijowa do Warszawy, fot. Wojtek Jargiło/PAP

Polska brakami kadrowymi stoi

Choć zdaniem wielu dziś nie na miejscu jest prognozowanie zawodowych losów Ukraińskich uchodźców w Polsce, prawda jest taka, że miejsc, w których uchodźcy mogliby znaleźć zatrudnienie, jest dużo.

Z raportu "Barometr zawodów 2022", wykonanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika jasno - braki kadrowe w Polsce doskwierają coraz większej liczbie branż. Na liście zawodów deficytowych znalazło się 30 pozycji (o jedną więcej niż w 2021 roku).

Według badania w 2022 roku najwięcej niedoborów odczują:

- branża budowlana - betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani (w trwałym deficycie, tj. nieprzerwanie od prognozy na 2016 roku), dekarze i blacharze budowlani (w trwałym deficycie), monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani,

- branża medyczno-opiekuńcza - fizjoterapeuci i masażyści, lekarze, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne (w trwałym deficycie), ratownicy medyczni, psycholodzy i psychoterapeuci (w deficycie od 2022),

- branża produkcyjna - elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, operatorzy obrabiarek skrawających (w trwałym deficycie), robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze (w trwałym deficycie), ślusarze,

- branża TSL oraz samochodowa - kierowcy autobusów (w trwałym deficycie), kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych (w trwałym deficycie), magazynierzy, mechanicy pojazdów samochodowych,

- branża edukacyjna - nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych,

- branża spożywczo-gastronomiczna - kucharze i piekarze,

- branża finansowa - tj. samodzielni księgowi (w trwałym deficycie), pracownicy ds. rachunkowości i księgowości.

W trwałym deficycie znaleźli się: cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, operatorzy obrabiarek skrawających, pielęgniarki i położne, samodzielni księgowi, spawacze.

Emigracje wojenne mogą być ratunkiem ale...

Z sondażu przeprowadzonego przez ukraińską Fundację Inicjatyw Demokratycznych na początku lutego 2022 roku wynika, że za granicę w przypadku inwazji Rosji zamierzało wyjechać 3 proc. Ukraińców. To około 1,5 mln osób, które mogą wyemigrować do Polski w poszukiwaniu schronienia i źródła utrzymania.

Z danych straży granicznej wynika, że ostatniej doby na odcinku granicy z Ukrainą funkcjonariusze odprawili 38,2 tys. podróżnych, w tym na kierunku wjazdowym do Polski 29 tys. osób.

- Ci obywatele Ukrainy, którzy dotychczas mieli wątpliwości co do emigracji, dziś już nie będą mieli żadnych. Wojna to czynnik działający bezwzględnie i bezlitośnie. Wszelkie bariery migracyjne o charakterze społecznym i ekonomicznym uległy marginalizacji. Czynniki wypychające zaczną oddziaływać bardzo silnie - wyjaśnia Jarosław Wąsowicz

Pociąg z Kijowa do Warszawy, fot. Wojtek Jargiło/PAP

Cudzoziemcy, którzy postanowią zostać w Polsce i poradzą sobie z pierwszym etapem aklimatyzacji, mogą być dla naszego rynku pracy dużym ratunkiem. Jednak, jak podkreślają pytani przez nas ekonomiści i eksperci rynku pracy, dziś trudno powiedzieć, na ile luki kadrowe zostaną uzupełnione. Pojawia się bowiem ogromne wyzwanie.

O ile możemy być pewni tego, że do Polski przyjadą kobiety, dzieci i osoby starsze, tak nikt nie jest w stanie oszacować, ilu mężczyzn będzie mogło zasilić polski rynek pracy.

Szef szef lwowskiego urzędu celnego Daniił Mieńszykow zapowiedział, że w związku ze stanem wojennym Ukraińcy w wieku od 18 do 60 lat nie będą mogli wyjechać z kraju. Dodatkowo całkiem sporo grono mężczyzn, którzy dziś pracują w Polsce wyjechało lub z najbliższym czasie zamierza wyjechać do ojczyzny.

- Od czwartku mamy dużo pytań związanych z tą sytuacją. Ona odbija się na polskich firmach dość znacząco. Duża część cudzoziemców zatrudnianych przez polskie firmy, zwłaszcza mężczyzn, chce wyjechać z Polski na Ukrainę. Część po to, by sprowadzić do Polski swoje rodziny z regionów już dotkniętych wojną. Jest też duża część, która chce wyjechać, by walczyć - komentuje w rozmowie z nami Joanna Torbé, ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jak dodaje, w przypadku drugiej grupy są to wyjazdy, "które ciężko zatrzymać" i jest to odpływ pracowników z dnia na dzień.

- Były sytuacje, w których pracownicy informowali, że nie stawili się do pracy i są już na granicy. Wiem, że toczą się rozmowy między klientami, pracodawcami, zwłaszcza w agencjach pracy tymczasowej, by absolutnie tych ludzi nie karać, by pozwolić im wyjechać. Z punktu widzenia biznesowego jest to trudna sytuacja, gdy w kilkanaście godzin „znika” spora część załogi, zwłaszcza w branżach gdzie dominują mężczyźni. W części firm, gdzie główną siłą roboczą są mężczyźni pojawia się duży problem z ciągłością pracy - wyjaśnia.

I jak podkreśla, sytuacja nie będzie sprzyjała płynnej wymianie.

- Część mężczyzn – cudzoziemców wyjedzie walczyć, ale na ich miejsce zapewne nie przyjadą nowi. Mężczyźni w wieku 18-60 lat mają już zakaz wyjazdu z Ukrainy. Oczywiście, że spodziewany jest duży napływ uchodźców, ale będą to głównie kobiety i dzieci, więc nie wypełnią one wszystkich luk kadrowych - dodaje Joanna Torbé.

Andrzej Kubisiak również zwraca uwagę na aspekt biznesowy.

- To, co powinniśmy wpisywać w różne scenariusze, to są konsekwencje biznesowe, o których być może w dzisiejszych okolicznościach trudno mówić, jednak nie można o nich zapomnieć. W perspektywie polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy duża część firm z branż logistycznej, przemysłowej, budowlanej zależy od dostępności pracowników z Ukrainy. Dodatkowo działanie agencji rekrutacyjnych zajmujących się pracownikami ze Wschodu w obecnych warunkach będzie utrudnione. Dodajmy do tego tych pracowników, którzy mieli w planach przyjechać do Polski, a sytuacja zatrzymała ich na Ukrainie - mówił.

Polsko-ukraińskie przejście graniczne w Dorohusku fot. Wojtek Jargiło/PAP

Logistyka, transport, budowlanka

Które branże mogą mieć problemy? Na pewno logistyka, spedycja i transport. Polski Instytut Ekonomiczny na początku lutego (kiedy sytuacja na Ukrainie była już gorąca), przeprowadził badania nastrojów w polskich firmach.

- Badanie pokazało, że mniej więcej co trzecia firma w Polsce obawia się konsekwencji agresji militarnej. Głównie były to firmy z sektora transportu, spedycji i logistyki. To jest o tyle zrozumiałe, że Rosja i Ukraina to, poza krajami UE, trzeci i czwarty rynek, jeśli chodzi o wymianę handlową. Drugi element związany z tym sektorem, to zatrudnienie cudzoziemców w firmach logistycznych. Jeżeli dojdzie do odpływu pracowników, to to będzie jedna z tych branż narażonych na braki kadrowe.

Ucierpi również budowlanka. Na skutki interwencji militarnej na Ukrainie uwagę zwraca Jarosław Wąsowicz.

- Chciałbym jednak zwrócić uwagę na czynnik, o którym nie możemy zapominać – proces inflacyjny. Może on się nasilić jeszcze bardziej. Efekty tarczy antyinflacyjnej, która wyhamowała nieco przyrost wskaźnika konsumenckiej inflacji, mogą zostać całkowicie zniweczone. Inflacja może wystrzelić poprzez kilka kanałów: spadek wartości złotego względem innych walut (zwłaszcza tych, w których dokonuje się rozliczeń czyli dolara i euro), dodatkowo będziemy mieli konieczność dalszego podwyższania stóp procentowych. Faktyczne okoliczności, które nas zastały, pokazują, że zainicjowane podwyżki stóp procentowych zostały brutalnie zweryfikowane przez życie. Zainicjowane zostały zbyt późno - wyjaśnia.

A to wszystko odbije się na branży budowlanej.

- Efekty, o których powiedziałem, mogą się negatywnie odbić m.in. na branży budowlanej. Ostatni kwartał poprzedniego roku i początek tego roku już pokazują pewien spadek podaży. Przypomnę, że Ukraińcy w sporym odsetku są zatrudnieni właśnie w branży budowlanej, w transporcie, usługach czy gastronomii. Paradoks polega na tym, że jeśli ucierpi polski rynek budowlany, to ucierpi proces absorpcji tych pracowników.

