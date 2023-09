Ukraińcy wyjeżdżają z Polski do Niemiec. "Okazja dla niemieckiego rynku pracy"

35 proc. ukraińskich uchodźców chciałoby zatrzymać się w Niemczech na co najmniej (fot. Claudio Schwarz/Unsplash)

Ponad 1/3 ukraińskich uchodźców przebywających obecnie w Niemczech rozważa powrót do ojczyzny w bliższej lub dalszej perspektywie – wynika z badania „Z Polski do Niemiec. Nowe trendy ukraińskiej migracji uchodźczej”.

35 proc. ukraińskich uchodźców chciałoby zatrzymać się w Niemczech na co najmniej rok, a 9 proc. – na stałe.

Tylko 4 proc. badanych zamierza wyjechać do innego kraju niż Ukraina, Niemcy czy Polska. Zauważalny jest także relatywnie wysoki odsetek osób niezdecydowanych – 22 proc.

Jak pokazało badanie przeprowadzone na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 39 proc. ukraińskich uchodźców przebywających w Niemczech planuje wrócić do Ukrainy w bliższej lub dalszej przyszłości.

- Warto nadmienić, że liczba Ukraińców mieszkających w Niemczech w 2021 roku była stosunkowo niewielka – około 150 tys., co stanowiło jedynie 1,3 proc. całej populacji cudzoziemców w tym kraju. Jednakże w ciągu zaledwie półtora roku liczba ta wzrosła sześciokrotnie, co stanowiło prawdziwe wyzwanie, ale i okazję dla niemieckiego rynku pracy – komentuje wyniki badań Michalina Sielewicz, dyrektorka rozwoju międzynarodowego EWL Group.

Szanse polityczne Ukrainy motywują do powrotów

Wśród czynników motywujących do powrotu do Ukrainy po zakończeniu wojny, ukraińscy uchodźcy wskazują przede wszystkim na wybór cywilizacyjny Ukrainy – realną perspektywę członkostwa w NATO (60 proc.) i UE (55 proc.), stanowiącą gwarancję bezpieczeństwa dla narodu.

Na czynnik rodzinny wskazało 59 proc. badanych, na czynnik ekonomiczny (zwiększenie poziomu wynagrodzenia oraz poprawa warunków pracy) – 55 proc.

Ponad 1/3 ukraińskich uchodźców (35 proc.) przyznaje, że istotnym czynnikiem motywującym do powrotu do Ukrainy są ulgi podatkowe i tanie kredyty. 30 proc. respondentów wskazuje na wsparcie rządu w odbudowie czy odzyskaniu mieszkania lub domu, a co czwarty badany (26 proc.) na ułatwienia w otwarciu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

