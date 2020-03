Ukraińcy wyjadą z Polski, ale wcale nie do Niemiec?

Dodając do tego faktu wzrost płac na Ukrainie, który wyniósł rok do roku 16 proc. pojawia się pytanie, czy Ukraińcy nie będą wracać do domu. Wpływa na tę możliwość także umacnianie się kursu hrywny wobec złotego. Naturalnie, im waluta ukraińska jest silniejsza wobec naszej waluty, tym mniej opłacalne jest zarabianie złotówkach i ewentualne wysłanie tych pieniędzy do rodziny.

Jak oceniła agencja zatrudnienia EWL, wyższe zarobki są kluczowe w kontekście ewentualnego powrotu, ale i pozostania w Polsce migrantów.

Aż trzy czwarte z pytanych przez tę agencję Ukraińców zaznacza, że to dla nich główny czynnik w decyzji o ewentualnym powrocie. Obok tego czynnika chcą widzieć w swoim kraju stabilizację ekonomiczną, polityczną i walkę z korupcją. Wówczas zastanowią się bardziej, czy wracać. Z badania EWL wynika, że 10 proc. z obecnych w Polsce Ukraińców nie rozważa powrotu.

Jak wynika z analizy Personnel Service jedna piąta z firm w Polsce zatrudnia Ukraińców.

