Ukraińcy wybierają Polskę z konkretnego powodu

Blisko co czwarty Ukrainiec (24 proc.) przed przyjazdem do naszego kraju uważał, że Polska jest krajem atrakcyjnym do prowadzenia działalności gospodarczej (Fot. Anastasiia Krutota/Unsplash)

53 proc. obywateli Ukrainy przed przyjazdem do naszego kraju wiedziało o tym, że Polacy są do nich przyjaźnie nastawieni – wynika z badania EWL.

Blisko co czwarty respondent (24 proc.) przed przyjazdem do naszego kraju uważał, że Polska jest krajem atrakcyjnym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto wśród trzech grup respondentów w podobnym stopniu funkcjonowała opinia odnośnie do tego, że Polska jest krajem emigracyjnym, głównie dla pracowników niewykwalifikowanych (44 proc.).

Polacy są przyjaźnie nastawieni wobec obywateli Ukrainy

Przekonanie, że Polacy są przyjaźnie nastawieni wobec obywateli Ukrainy, potwierdziło się u ponad 2/3 respondentów (68 proc.), podobnie jak teza o tym, że Polska jest atrakcyjnym krajem do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (67 proc.).

Z kolei przekonanie, że Polska jest krajem emigracyjnym, głównie dla pracowników niewykwalifikowanych znalazło potwierdzenie u 53 proc. obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Posiadanie przyjaciół i znajomych i nastawienie Polaków zachęca Ukraińców do pozostania w Polsce

Z badania wynika również, że wśród głównych powodów do pozostania w Polsce obywatele Ukrainy wskazują czynniki społeczne. Posiadanie przyjaciół i znajomych w naszym kraju (40 proc.) oraz przyjazne nastawienie Polaków (37 proc.) to najczęściej wymieniane powody, dla których ukraińscy obywatele chcieliby zatrzymać się w Polsce na dłużej.

- Przyjaźń Polaków i Ukraińców to efekt wieloletniej migracji ekonomicznej ukraińskich obywateli do naszego kraju, która rozpoczęła się na długo przed 2022 rokiem. A polska solidarność i braterska pomoc podczas rosyjskiej agresji pokazała Ukraińcom, że Polacy to ich najbliżsi sojusznicy. W tym zasługa całego polskiego społeczeństwa. To właśnie tego rodzaju oddolne inicjatywy, zacieśnienie więzi między obywatelami, tworzą trwałe i wartościowe relacje polsko-ukraińskie. Ich znaczenie dla przyszłości naszych narodów jest nieocenione, budując fundamenty wspólnego rozwoju i partnerstwa – komentuje wyniki badań Mariya Kuzenko, dyrektorka operacyjna Fundacji EWL.

Stosunek pracodawców do pracowników z Ukrainy

Warto przypomnieć także wyniki badania Personnel Service, które pokazały, że niemal co drugi (48 proc.) pracodawca ma pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy. W przypadku branż wyróżnia się budowlanka, gdzie już 28 proc. osób wskazało, że ma zdecydowanie pozytywne zdanie o pracownikach z Ukrainy. Podobnie co piąty przedstawiciel IT myśli zdecydowanie dobrze o Ukraińcach.

Pracodawcy zapytani o to, za co najbardziej cenią kadrę z Ukrainy, wskazują w pierwszej kolejności na pracowitość (44 proc.), szybką adaptację (38 proc.) oraz szybką naukę języka (32 proc.). Co piąty pracodawca wskazuje, że ceni pracowników z Ukrainy za lojalność, doświadczenie i wiedzę. Podobny odsetek docenia w Ukraińcach skromność, a 16 proc. wymieniło tworzenie pozytywnej atmosfery. Tylko 13 proc. pracodawców wskazało, że nie ma niczego, za co by cenili pracowników z Ukrainy.

