Ukraińcy wracają do łask. Liczba ogłoszeń większa niż przed pandemią

WorkPort to aplikacja mobilna stworzona dla emigrantów szukających pracy w Polsce. Obecnie za jej pośrednictwem pracy szuka 115 tys. osób.

Epidemia koronawirusa mocno odbiła się na liczbie ofert pracy dla pracowników z Ukrainy. Najgorsza sytuacja miała miejsce w kwietniu, gdy zamieszczono zaledwie 350 ogłoszeń.

Czerwiec przyniósł mocne odbicie. W aplikacji pojawiło się już 1,5 tys. ogłoszeń dla pracowników z Ukrainy.

- Epidemia koronawirusa wpłynęła na zmniejszenie liczby ofert pracy dla pracowników z Ukrainy. Firmy w Polsce wstrzymywały rekrutacje albo decydowały się na zatrudnianie Polaków. Okazuje się jednak, że był to tylko chwilowy zastój. Już teraz aktywność pracodawców w naszej aplikacji jest nawet większa niż przed epidemią. To dobra informacja dla Ukraińców, wśród których zainteresowanie pracą w Polsce nie zmalało, ale też dla polskiego rynku pracy, który nadal potrzebuje kadry ze Wschodu. Największe zainteresowanie zgłaszają firmy produkcyjne, logistyczne i usługowe - mówi Yurii Hulets, prezes WorkPortu.

W liczbach zmiany te wyglądały następująco. W kwietniu opublikowano ich trzykrotnie mniej niż w marcu – 350 vs 1 tys. w marcu. W maju ta liczba nieznacznie się zwiększyła i wyniosła ok. 580, ale już w czerwcu nastąpił przełom. Pracodawcy opublikowali 1,5 tys. ogłoszeń o pracę, czyli o połowę więcej niż w marcu, w którym rozpoczęły się w Polsce ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Eksperci Workportu wskazują, że w kolejnych miesiącach liczba ofert pracy dla kadry ze Wschodu wzrośnie o ok. 20 proc..

Warto podkreślić, że spadek liczby ofert pracy nie szedł w parze ze zmniejszonym zainteresowaniem pracą w Polsce wśród Ukraińców. Od marca co miesiąc kolejne 10 tys. osób ściągało aplikację Workport w celu poszukiwania pracy w naszym kraju. W sumie pod koniec czerwca w bazie znajdowało się aż 115 tys. pracowników z Ukrainy, którzy byli gotowi podjąć pracę w Polsce.

Jak wskazują eksperci WorkPortu, nadal głównym czynnikiem zniechęcającym do pracy w Polsce i poszukiwania pracowników za wschodnią granica są problemy na granicy. Co prawda m.in. już 16 czerwca na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Medyka-Szeginie wznowione zostały odprawy samochodów osobowych i ciężarowych, ale nadal obywatele Ukrainy, którzy jadą do pracy do Polski, aby przekroczyć granicę, stoją w kolejce po 10-12 godzin.

Dodatkowo w związku z epidemią COVID-19 cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, przekraczających polską granicę nadal obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. To w większości przypadków oznacza, że pracownicy z Ukrainy, którzy przyjeżdżają teraz do pracy, zanim ją podejmą, muszą przez dwa tygodnie utrzymać się na własny koszt. Te obserwacje potwierdza m.in. Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service. - Ograniczenia związane z epidemią koronawirusa nadal wpływają na mniejszy ruch graniczny między Polską a Ukrainą. Pracowników i pracodawców skutecznie odstrasza dwutygodniowa kwarantanna - przyznaje Inglot. Zwraca uwagę na inny problem. Wiszącego w powietrzu sporu zbrojnego na linii Ukraina-Rosja. Chodzi o spor o dostęp do wody i wywołane nią susze na Półwyspie Krymskim, który w 2014 roku zaanektowała Rosja. - Jeżeli obawy związane z atakiem Rosji na ukraińskie terytorium się potwierdzą, znów możemy mieć do czynienia z dużą podażą i zainteresowaniem Ukraińców pracą w Polsce. Młodzi ludzie zza naszej wschodniej granicy będą mieć silną motywację, żeby opuścić kraj, podobnie jak było to w 2014 roku. Co ważne, wyjeżdżać będą nie tylko osoby w wieku poborowym, ale i ich rodzice. Kilka lat temu niejednokrotnie opisywano przypadki, gdy matki młodych Ukraińców pracowały nad Wisłą tylko po to, żeby zarobić na opłacenie lekarza, który wyda zaświadczenie zwalniające ze służby wojskowej ich dzieci - podsumowuje Krzysztof Inglot.