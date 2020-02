Ukraińcy w Polsce pracują poniżej swoich możliwości

Poniżej kwalifikacji pracuje aż 88 proc. badanych Ukraińców.

Dominują wśród Ukraińców osoby z wykształceniem średnim.

W ocenie Tomasza Dudka z OTTO Work Force Polska sytuacja niewykorzystania potencjału Ukraińców jest pochodną stanu polskiego rynku pracy. Cierpi on na niedobór pracowników przede wszystkim niższego szczebla.

Ukraińcy zatrudnieni w Polsce wspierają polski rynek pracy, szczególnie w branży budowlanej, przemysłowej, logistyce i handlu. Duże zainteresowanie Ukraińcami widać wśród międzynarodowych firm, które mają doświadczenie w zarządzaniu wielokulturowym środowiskiem pracy.

Obywatele Ukrainy są cenieni na polskim rynku pracy a mimo to zdecydowana większość wykonuje prace poniżej swoich kompetencji. W ich pracy wymagane jest wykształcenia niższe niż to jakim się legitymują. Z analizy OTTO Work Force Polska wynika, że poniżej swoich kwalifikacji pracuje aż 88 proc. badanych Ukraińców. Oznacza to, że istnieje luka pomiędzy potencjalnymi umiejętnościami, jakie może zaoferować dany pracownik, a tymi rzeczywiście wykorzystywanymi.

Czytaj też: Ukraińcy nie zabiorą pracy Polakom

Charakterystyka pracujących w Polsce Ukraińców

Największa grupa osób, które wzięły udział w badaniu, posiada wykształcenie średnie (54 proc.). Osób z wykształceniem wyższym było 41 proc., a podstawowym 5 proc. Mimo tego, że zdecydowana większość badanych posiada minimum średnie wykształcenie, to są oni zatrudniani przede wszystkich na najniższych stanowiskach i wykonują prace fizyczne.

Skala problemu związanego z pracą poniżej poziomu wykształcenia u pracowników ukraińskich jest bardzo duża - mówi Tomasz Dudek z OTTO Work Force Polska. (fot. materiały prasowe)

Z raportu OTTO Work Force Polska wynika, że 51 proc. badanych obywateli Ukrainy pracuje na stanowiskach w zakładach produkcyjnych, a 40 proc. wykonuje inne prace fizyczne. Zatrudnienie na stanowisku kierowniczym zadeklarowało jedynie 2 proc. badanych, a w charakterze pracownika administracyjnego 4 proc.

CZYTAJ DALEJ »

- Skala problemu związanego z pracą poniżej poziomu wykształcenia u pracowników ukraińskich jest bardzo duża. Wynika to przede wszystkim z sytuacji na polskim rynku pracy, który cierpi na niedobór pracowników przede wszystkim niższego szczebla i takich wakatów oferuje najwięcej - podkreśla Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający w OTTO Work Force Polska. Jak zauważa cytowany, bardzo dużą barierę przy zatrudnianiu Ukraińców stanowi niewystarczająca znajomość języka polskiego. - W obliczu poprawiającej się sytuacji gospodarczej na Ukrainie i rosnących zarobków, możemy prognozować, że część pracowników wróci do kraju, by pracować tam na stanowiskach adekwatnych do wykształcenia - prognozuje Dudek.