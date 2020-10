Ukraińcy w Polsce. Jesienią ich liczba dorówna do tej sprzed pandemii

Wszystko wskazuje , że jesienią liczba pracowników z Ukrainy wyrówna się do poziomu z lutego 2020, czyli sprzed pandemii.

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 5 paź 2020 12:00





Według prognoz na przełomie września i października powinna już przekroczyć poziom z lutego, czyli sprzed pandemii. ( Fot. Shuttersock)

Liczba Ukraińców zarejestrowanych w ZUS na koniec sierpnia wzrosła o ponad 27 tys. w porównaniu z końcem lipca.

Według prognoz na przełomie września i października powinna już przekroczyć poziom z lutego, czyli sprzed wybuchu epidemii.

Ale to tylko prognozy. Choć w tej chwili pracy dla obywateli ze Wschodu nie brakuje, na drodze może im stanąć jesienna fala koronawirusa. A ta, jak wskazują dane resortu zdrowia, będzie dużo silniejsza niż pierwsze uderzenie Covid-19.

W ostatnich dniach w naszym kraju notowane są najwyższe liczby nowych dziennych zakażeń. W sobotę MZ poinformowało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 2367 osób. W niedzielę przybyło 1934 nowych chorych. W sumie od początku epidemii liczba chorych przekroczyła właśnie 100 tys.

Rząd informuje o możliwości wprowadzenia nowych obostrzeń, ale te nie uderzają w gospodarkę tak mocno, jak wiosną. Nie oznacza to, że podobna sytuacja nie wpłynie na wybory Ukraińców związane z wyjazdem za pracą.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że z polskiego rynku pracy zniknęła duża część pracowników z Ukrainy. Według raportu OTTO Work Force Central Europe Ukraińcy opuścili Polskę m.in. z powodu utraty pracy (39 proc.) i niewiedzy, co przyniosą kolejne dni (36 proc.). Jednocześnie 70 proc. z nich deklarowało, że chce wrócić do Polski najszybciej jak to możliwe.

Powrót Ukraińców

I faktycznie: obecnie obserwujemy falę powrotu pracowników ze Wschodu do Polski. Liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS na koniec sierpnia br. wynosiła 658,2 tys., czyli o 30 tys. więcej niż w lipcu. Najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do ZUS-u pochodzi z Ukrainy – 480,9 tys. , na drugim miejscu są Białorusini - 44,1 tys., a na trzecim - Gruzini (10,5 tys.). Największy wzrost w stosunku do lipca, bo o 27,2 tys., odnotowano naturalnie w przypadku obywateli Ukrainy. Prognozy wskazują, że na przełomie września i października w Polsce będzie już tyle samo Ukraińców jak przed pandemią.

- Niewątpliwie wpływ na liczbę pracujących cudzoziemców w Polsce miała epidemia Covid-19. Liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS na koniec sierpnia br. wynosiła 658,2 tys., czyli o 30 tys. więcej niż w lipcu. Oznacza to, że wracamy do sytuacji sprzed pandemii - mówiła podczas ogłaszania danych prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Dodawała też, że liczba ubezpieczonych cudzoziemców wciąż dynamicznie rośnie i na koniec września powinna już przekroczyć poziom z lutego, czyli jeszcze przed atakiem wirusa Jak wskazuje Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force, w związku z pandemią cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, przekraczających polską granicę nadal obowiązuje kwarantanna. - Mimo to obserwujemy, że coraz więcej Ukraińców decyduje się na przejście izolacji i powrót do pracy w naszym kraju. To pokazuje, że jako społeczeństwo oswoiliśmy się z trwającą pandemią, ale kluczowe są także czynniki ekonomiczne. W tej chwili bezrobocie w Polsce kształtuje się na poziomie 6,1 proc., podczas gdy na Ukrainie wynosi już 9,9 proc. - komentuje aktualną sytuację. Przyznaje też, że pracodawcy czekają na obywateli Ukrainy z otwartymi ramionami, bo choć bezrobocie w Polsce nieznacznie się zwiększyło, to nadal widać popyt na pracowników ze Wschodu. W niektórych branżach (jak np. w produkcji) trudno jest ich w pełni zastąpić pracownikami z Polski. - Są i takie branże, które w tym trudnym czasie intensywnie się rozwijają, jak e-commerce - tu zapotrzebowanie na pracowników dynamicznie wzrasta. Potrzeba przede wszystkich pracowników tymczasowych do magazynów, sortowni czy do pracy w terenie - mówi Dudek. Apel o zniesienie kwarantanny Warto też przypomnieć, apel agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal, która podnosiła problem utrzymującej się bardzo długo kwarantanny dla pracowników z zagranicy. Z analizy Gremi Personal wynika, że dla 78 proc. Ukraińców poważnym problemem jest znalezienie pieniędzy na utrzymanie się przez 14 dni kwarantanny w Polsce, jako że nie wszystkie agencje zatrudnienia zajmują się organizacją pobytu migrantów zarobkowych w ośrodkach kwarantanny. Biorąc pod uwagę duży popyt na ukraińską siłę roboczą, być może warto, aby polski rząd rozważył zastąpienie 14-dniowej kwarantanny ukraińskich migrantów zarobkowych obowiązkowymi testami na obecność koronawirusa. Nie tylko polscy rolnicy potrzebują pracowników sezonowych, którzy mogą teraz zostać poddani kwarantannie na polach. Wiele polskich przedsiębiorstw nadal odczuwa poważne niedobory siły roboczej - wskazuje Gremi Personal. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że dla 64 proc. najważniejsza była bliskość geograficzna i kulturowa, a 54 proc. wskazywała na kilkukrotnie wyższe niż w ojczyźnie zarobki. Ostatnie miejsce na podium zajmuje niska bariera językowa, kluczowa dla 52 proc. osób. 4 na 10 pracowników z Ukrainy docenia obecność w Polsce rodziny i znajomych, a co czwarta - dużą liczbę ofert pracy. Dla 15 proc. znaczenie ma stabilna sytuacja polityczno-gospodarcza. Okazuje się, że aż 61 proc. osób wskazuje, że wspomniane argumenty to wystarczający powód, by planować powrót do Polski do pracy. - Epidemia koronawirusa delikatnie zachwiała tymi statystykami, ale nadal wśród Ukraińców widzimy dużą chęć przyjazdu do Polski do pracy. Tym, co aktualnie najmocniej wyhamowuje migrację, jest konieczność dwutygodniowej kwarantanny, czyli brak możliwości rozpoczęcia pracy od razu. Wielu pracodawców decyduje się jednak, by zapewnić pracownikom warunki do odbycia kwarantanny - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy.

