Ukraińcy są zadowoleni z pracy w Polsce

- Przez ostatnie 10 lat Ukraińcy stanowili większość siły roboczej w Polsce. Jednak wojna w Ukrainie zmieniła ten trend. Teraz pracownicy fizyczni mogą znaleźć pracę wymagającą wysokich kwalifikacji. Wynika to z otwarcia się wielu ukraińskich firm w Polsce w ubiegłym roku. Przedsiębiorstwa pochodzące z Ukrainy chętnie zatrudniają Ukraińców. Dzięki temu wysoko wykwalifikowani specjaliści mają szansę na zajęcie dobrych stanowisk. I to potwierdzają dane z badania, bo 17 proc. Ukraińców już znalazło lepszą pracę - mówi Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.

O tym, że uchodźcy wojenni dobrze radzą sobie na polskim rynku pracy, świadczą również dane najnowszego badania „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce” przeprowadzone przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Wynika z niego, że 82 proc. dorosłych uchodźców w Polsce podjęło zatrudnienie. Warto dodać, że wskaźnik zatrudnienia wśród uchodźców w wieku produkcyjnym wynosi 84 proc.

Oferty pracy czekają, ale niezbędna jest znajomość języka

Z danych ONZ oraz bilansu migracyjnego Straży Granicznej wynika, że w Polsce mieszka około 2 mln Ukraińców. Numer identyfikacyjny PESEL otrzymało 1,5 mln ukraińskich obywateli. Według ZUS oficjalnie zatrudnionych jest 739 tys. Ukraińców.

Nadal wiele Ukraińców pracuje poniżej swoich kwalifikacji przy pracach prostych - dla niektórych bariera językowa jest zbyt trudna do pokonania.

- W drugiej połowie ubiegłego roku otrzymaliśmy ponad 500 wniosków o zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Były to prośby od firm logistycznych, restauracji, banków, firm budowlanych, a nawet służb rządowych. W tym okresie proszono nas o znalezienie kierowników projektów, specjalistów ds. sprzedaży, marketingu i HR. To są bardzo pozytywne zmiany, choć do wszystkich tych stanowisk język polski był wymagany. Jeśli Ukrainiec chce zostać w Polsce dłużej i mieć dobrą pracę, znajomość języka polskiego jest obowiązkowa - mówi Anna Dzhobolda.

Połowa respondentów badania Gremi Personal uczy się języka polskiego, jednocześnie stwierdzając, że język polski jest dla nich trudny. 30 proc. twierdzi, że potrafi się już porozumieć, 10 proc. respondentów twierdził, że wystarcza im język ojczysty, a 10 proc. uważa, że już nauczyło się języka polskiego.

Stosunek pracodawców do pracowników z Ukrainy

Warto przypomnieć wyniki badania Personnel Service, z których wynika, że niemal co drugi (48 proc.) pracodawca ma pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy. W przypadku branż wyróżnia się budowlanka, gdzie już 28 proc. osób wskazało, że ma zdecydowanie pozytywne zdanie o pracownikach z Ukrainy. Podobnie co piąty przedstawiciel IT myśli zdecydowanie dobrze o Ukraińcach.

Pracodawcy zapytani o to, za co najbardziej cenią kadrę z Ukrainy, wskazują w pierwszej kolejności na pracowitość (44 proc.), szybką adaptację (38 proc.) oraz szybką naukę języka (32 proc.). Co piąty pracodawca wskazuje, że ceni pracowników z Ukrainy za lojalność, doświadczenie i wiedzę. Podobny odsetek docenia w Ukraińcach skromność, a 16 proc. wymieniło tworzenie pozytywnej atmosfery. Tylko 13 proc. pracodawców wskazało, że nie ma niczego, za co by cenili pracowników z Ukrainy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl