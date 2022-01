Ukraińcy są coraz bardziej zadowoleni z pracy w Polsce

Pracownicy tymczasowi z Ukrainy mocniej doceniają pracę w Polsce. Spośród ankietowanych przez OTTO Work Force 85 proc. deklaruje zadowolenie z pracy, co stanowi wzrost o 7 punktów procentowych rok do roku.

Z corocznych badań opinii pracowników z Ukrainy realizowanych przez OTTO Work Force wynika, że od 2017 roku trwała tendencja spadkowa poziomu satysfakcji z pracy w Polsce. W 2017 roku wskaźnik ten osiągnął swoje maksimum - 94 proc.

Pierwszy widoczny wzrost zadowolenia odnotowano w 2020 roku, o 6 punktów procentowych rok do roku. W 2021 roku zadowolenie obywateli z pracy w Polsce znowu wzrosło, tym razem o 7 punktów procentowych.

- Tak duży wzrost poziomu zadowolenia wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej, z jaką mamy do czynienia od początku 2020 roku. Sytuacja na rynku pracy zmieniała się w ostatnich dwóch latach bardzo dynamicznie, wiele osób straciło pracę i musiało wrócić na czas pandemii do ojczyzny. Te trudności spowodowały, że Ukraińcy jeszcze mocniej docenili zatrudnienie w Polsce - wyjaśnia Tomasz Dudek, dyrektor OTTO Work Force Central Europe.

Jak dodaje, pracownikom ze wschodu pomaga także deficyt kadrowy w wielu branżach.

- Polscy pracodawcy jeszcze bardziej zabiegają o pracowników z państw wschodnich, bo rynek pracy wrócił do sytuacji sprzed pandemii, a niektóre branże jak np. produkcja nadal nadrabiają przestoje spowodowane pandemią. Wrócił popyt na pracowników i znowu firmom coraz trudniej mu sprostać, dlatego muszą zabiegać o kadrę oferując lepsze niż konkurencja wynagrodzenie czy dodatkowe benefity - dodaje Dudek.

Autorzy badania zapytali pracowników ze wschodu, czy są oni zadowoleni z pracy w Polsce. Odpowiedzi „Tak” lub „Raczej Tak” udzieliło 85 proc. wszystkich badanych. To o 7 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. Tylko 4 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie jest zadowolonych z pracy w Polsce, a 11 proc. nie potrafiło jednoznacznie tego określić.

Źródło: OTTO Work Force

Jednym z głównych powodów, dla których obywatele Ukrainy decydują się na pracę w Polsce są wyższe zarobki. W 2021 ten czynnik był motywacją dla 58 proc. badanych. Na kolejnych pozycjach znalazły się większe poczucie bezpieczeństwa (35 proc.), brak pracy na Ukrainie (30 proc.) oraz lepsza sytuacja gospodarcza (28 proc.). 17 proc. spośród respondentów wskazało na łatwiejsze zdobycie pracy.

Źródło: OTTO Work Force

- Płaca minimalna na Ukrainie jest o 70 proc. niższa niż w Polsce, a jej obywatele także zmagają się z rosnącą inflacją. To sprawia, że warunki pracy w Polsce są bardzo atrakcyjne z punktu widzenia obywateli Ukrainy. Trzeba jednak zaznaczyć, że w ostatnim badaniu na wyższe zarobki wskazało tylko 58 proc. respondentów, co oznacza spadek o 13 punktów procentowych względem roku 2020. Z kolei na znaczeniu zyskało większe poczucie bezpieczeństwa, bo wartość wskazań dla tej odpowiedzi wzrosła z 12 proc. aż do 35 proc. rok do roku - wyjaśnia Tomasz Dudek.