Ukraińcy są coraz bardziej wybredni. Wymagania rosną

Według najnowszego raportu firmy OTTO Work Force Polska średnio 72 proc. pracowników tymczasowych z Ukrainy jest zadowolonych z pracy w Polsce. To o 11 proc. mniej niż w 2018 roku. Pozytywny jest fakt, że osób, które w trakcie ostatniego badania zadeklarowały niezadowolenie ze swojej pracy, jest niecałe 10 proc. Pozostali badani stanowią grupę, która udzieliła odpowiedzi neutralnej.

Zadowolenie z pracy w Polsce rośnie wraz z wiekiem badanych. W grupie osób najmłodszych,

w wieku do 35 lat, satysfakcję z pracy wyraża 65 proc. badanych, natomiast w grupie starszych pracowników (ponad 50 lat) już 89 proc.

- Spadek poziomu zadowolenia pracowników z Ukrainy nie wynika z pogorszenia się warunków pracy, ale ze zmiany ich oczekiwań. Ukraińcy oswoili się już z polskim rynkiem pracy, są bardziej świadomi możliwości, jakie daje i zwracają coraz większą uwagę na atrakcyjność ofert pracy. Interesuje ich możliwość podjęcia legalnego zatrudnienia za wyższe niż na Ukrainie wynagrodzenie, ale także dodatkowe benefity oferowane przez pracodawców, szczególnie te, które pozwolą im możliwie jak najwięcej zaoszczędzić. Najbardziej motywującymi dodatkami pozapłacowymi są prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do posiłków w pracy oraz zniżki/rabaty do sklepów - mówi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Polska.

- Kolejną kwestią, która wpływa na poziom satysfakcji pracowników z Ukrainy, są skomplikowane i długotrwałe procedury związane z zatrudnieniem w Polsce. Ich uproszczenie zdecydowanie poprawiłoby funkcjonowanie polskiego rynku pracy – dodaje Tomasz Dudek.

Wizerunek Polski na Ukrainie

Również „Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019” firmy Personnel Service potwierdza, że pracownicy z Ukrainy zapytani o opinie o Polsce w ich ojczyźnie w większości odpowiadają, że są dobre. Zaledwie 2 proc. pracowników z Ukrainy jest zdania, że wizerunek Polski w ich ojczyźnie jest zły. Co piąty jest przekonany o neutralnym postrzeganiu, a zdecydowana większość (69 proc.) wskazuje na pozytywny obraz. Nie oznacza to jednak, że jako kraj odrobiliśmy wizerunkową lekcję. Aż 3 na 4 przebadanych Ukraińców twierdzi, że Polska powinna poprawić swój wizerunek jako atrakcyjnego kierunku emigracji zarobkowej.

Źródło: Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019”, Personnel Service

- Ukraińcy chcą pracować w Polsce, bo mogą u nas lepiej zarobić i łatwo się porozumieć. To kluczowe atuty, istotne dla większości imigrantów zarobkowych, ale jako kraj mamy tych atutów dużo więcej. Jest u nas bezpiecznie, sytuacja społeczno-gospodarcza jest stabilna, a miejsc pracy nadal tworzy się całkiem sporo. Do tego wysoki poziom życia zachęca do osiedlania się na dłużej. Jednak o tych zaletach Polski mówi się niewiele, co jest błędem zwłaszcza z punktu widzenia rosnącej konkurencji o pracowników z Ukrainy na arenie międzynarodowej. Dobrze prowadzona komunikacja wizerunkowa mogłaby przyciągnąć do nas wartościowych pracowników – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Jak wskazują eksperci z Personnel Service, wysoki odsetek wskazań na wizerunkowe niedociągnięcia to efekt braku strategii budowania pozytywnego obrazu Polski na Ukrainie. W tym momencie ton komunikacji często wyznaczają przekazy medialne skupiające się na negatywnych historiach czy trudnościach pracowników z Ukrainy w Polsce. Brakuje natomiast systematycznych działań mających na celu podkreślanie synergii czy korzyści wynikających ze współpracy Polski i Ukrainy.

Z czego są zadowoleni Ukraińcy?

Z raportu OTTO Work Force Polska wynika, że pracownicy z Ukrainy są najbardziej zadowoleni z relacji ze współpracownikami (87 proc.) oraz z pracodawcą (86 proc.). Najmniej satysfakcjonuje ich poziom wynagrodzeń (51 proc.) oraz możliwości rozwoju zawodowego (39 proc.).

Szczegółowa analiza wskazuje, że w przypadku pięciu z ośmiu badanych aspektów odsetek osób deklarujących niezadowolenie nie przekracza 7 proc., a dla kolejnych dwóch wynosi 12-13 proc. Jednocześnie w zależności od ocenianego elementu od 8 proc. do 36 proc. badanych wskazało ocenę średnią. Tym samym można uznać, że grupa pracowników rzeczywiście niezadowolonych z poszczególnych badanych elementów jest stosunkowo niewielka, a wyraźnie większą frakcję w przypadku każdego z aspektów stanowią osoby, które podają ocenę neutralną.

Jedynie w przypadku oceny możliwości rozwoju zawodowego sytuacja jest nieco inna. Tutaj odsetek niezadowolonych (35 proc.) jest niemal taki sam jak odsetek zadowolonych (39 proc.) co oznacza, że jest to obszar, w którym potrzeby pracodawców i oczekiwania respondentów rozmijają się w największym stopniu.

Jakie są inne powody, dla których Ukraińcy wybierają Polskę? Na pewno pomaga fakt, że język polski i ukraiński są do siebie zbliżone. To najważniejszy atut naszego kraju wskazywany w przez 64 proc. pracowników z Ukrainy, którzy wzięli udział w badaniu Personnel Service. Dodatkowo, połowa kadry ze Wschodu docenia krótszą i tańszą podróż do Polski, niż do innych krajów, a 17 proc. jako duży atut wskazuje darmowe zakwaterowanie, które często pracodawcy oferują jako benefit.

Dla 16 proc. osób ważna w wyborze Polski jako miejsca emigracji zarobkowej jest obecność na miejscu rodziny i przyjaciół z Ukrainy, a 13 proc. docenia legalność zatrudnienia.