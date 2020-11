Ukraińcy przystosowali się do kwarantanny. Liczba przekazów pieniężnych rośnie

Narodowy Bank Ukrainy prognozował, że z powodu koronawirusa i kwarantanny transfery pieniężne pracowników w 2020 roku mogą spaść o 2-3 miliardy dolarów. Tak się nie stało - Ukraińcy nadal są zainteresowani pracą poza granicami ojczyzny.

Autor:jk

• 6 lis 2020 15:41





Polska pozostaje na pierwszym miejscu tej listy, dalej znajdują się Czechy, Słowacja i Niemcy, gdzie Ukraińcy stanowią najbardziej reprezentatywną grupę (Fot. Shutterstock)

Ukraińscy migranci zarobkowi szybko się przystosowali do nowych warunków na rynku pracy, spowodowanych pandemią.

Potwierdza to rosnąca wysokość przekazów pieniężnych przesyłanych przez migrantów zarobkowych z zagranicy na Ukrainę.

Jak wskazują eksperci Gremi Personal, Polska pozostaje na pierwszym miejscu tej listy, dalej znajdują się Czechy, Słowacja i Niemcy, gdzie Ukraińcy stanowią najbardziej reprezentatywną grupę.

Według najnowszych oficjalnych danych Narodowego Banku Ukrainy we wrześniu 2020 r. wysokość przekazów pieniężnych przesłanych przez migrantów zarobkowych z zagranicy na Ukrainę wyniosła 1 mld 98 mln dol., czyli o 5,58 proc., tj. o 58 mln dolarów więcej niż we wrześniu ubiegłego roku (1 mld 4 mln dol.). NBU uwzględnił w swoich statystykach zarówno oficjalne, jak i nieformalne kanały przekazu pieniędzy. Tylko we wrześniu 42 miliony dolarów zostały przekazane nieoficjalnymi kanałami na Ukrainę.

Na początku kwarantanny Narodowy Bank Ukrainy prognozował, że z powodu koronawirusa i kwarantanny transfery pracowników w 2020 roku mogą spaść o 2-3 miliardy dolarów. Wydaje się, że ta prognoza się nie sprawdziła. Jak zauważają eksperci Centrum analitycznego agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal, dane te wskazują, iż ukraińscy migranci zarobkowi szybko się przystosowali do nowych warunków na rynku pracy, spowodowanych pandemią.

Według danych Narodowego Banku Ukrainy w całym poprzednim okresie kryzysu wywołanego koronawirusem, tj. w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. wysokość przekazów na Ukrainę spadła łącznie o 2,5 proc., czyli o 220 mln dolarów, do 8 mld 48 mln dol. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku (8 mld 7 mln).

Tendencję tę w skali globalnej determinuje nie tylko rosnący popyt na pracę za granicą na Ukrainie, ale także ciągły popyt na ukraińską siłę roboczą w krajach UE. Jak wskazują eksperci Gremi Personal, Polska pozostaje na pierwszym miejscu tej listy, dalej znajdują się Czechy, Słowacja i Niemcy, gdzie Ukraińcy stanowią najbardziej reprezentatywną grupę.

O zainteresowaniu pracą w Polsce, mimo trwającej pandemii, świadczą również działania podejmowane przez agencje zatrudnienia. Przykładowo Gremi Personal oferuje bezpłatne testy na obecność koronawirusa dla ukraińskich pracowników, którzy przyjeżdżają do Polski. - W pierwszym etapie projektu, a to zaledwie kilka tygodni, 400 pracowników firmy, którzy będą podróżować firmowymi autobusami do polskich przedsiębiorstw, przejdzie bezpłatne testy przed wyjazdem w Kijowie i Lwowie. W przyszłości również planujemy kontynuować tę inicjatywę – mówi Tomas Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal. Nie odstrasza 10-dniowa kwarantanna, którą, zgodnie z polskim prawem, pracownicy z Ukrainy muszą odbyć po przyjeździe do Polski.

