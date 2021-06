Ukraińcy przestali wydawać w Polsce pieniądze

Zaledwie 435 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku wydali w Polsce Ukraińcy. To trzykrotnie mniej niż rok temu w tym samym czasie, kiedy było to 1,48 mld zł.

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych przez cudzoziemców w Polsce w pierwszym kwartale 2021 była o 12,7 proc. mniejsza w ujęciu rok do roku (Fot. Pixabay)

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że spadły wydatki cudzoziemców w Polsce.

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych przez nich w pierwszym kwartale 2021 była o 12,7 proc. mniejsza w ujęciu rok do roku.

Tak duży spadek to efekt wciąż trwającej pandemii oraz spowodowanych nią utrudnień na granicach.

Z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym kwartale 2021 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 20 mln razy, czyli o 42,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Spadek w dużej mierze jest efektem wciąż trwającej pandemii – rok temu ograniczenia związane z ruchem granicznym rozpoczęły się dopiero pod koniec marca. Aktualnie ruch graniczny nadal jest ograniczony.

Skromniejsze wydatki cudzoziemców

To przełożyło się na to, ile pieniędzy zostawili w naszym kraju cudzoziemcy. GUS podaje, że szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych przez cudzoziemców w pierwszym kwartale 2021 ukształtowała się na poziomie 4 mld zł, co oznacza spadek o 12,7 proc. w porównaniu rok do roku.

Najwięcej wydali u nas cudzoziemcy przekraczający granicę z Niemcami (56,2 proc.), następnie Czechami (14,5 proc.), z Ukrainą (11,9 proc.), Słowacją (9,5 proc.), Litwą (4,5 proc.), Białorusią (3,3 proc.) i Rosją (0,2 proc.). Warto jednak zwrócić uwagę, że w przeliczeniu na średnie wydatki na osobę, na pierwszym miejscu są Ukraińcy, którzy w trakcie jednego pobytu w Polsce na zakupy wydają aż 763 zł. Niemcy zaledwie 414 zł, a Czesi 263 zł. W porównaniu rok do roku wydatki na jedną osobę spadły we wszystkich wskazanych krajach – rok temu Ukrainiec wydawał w naszym kraju 812 zł, Niemiec 490 zł, a Czech 281 zł.

Do rekordu daleko

Mimo, że Ukraińcy wydają najwięcej, to d rekordu z 2019 roku jest im bardzo daleko. Wtedy wydali w sklepach w Polsce i na usługi aż 7,8 mld zł. W 2020 roku te wydatki spadły trzykrotnie do 2,6 mld zł. Aktualnie nadal widać tendencję spadkową. Na początku 2021 roku wydatki wyniosły 453 mln zł, w porównaniu do 1,48 mld zł w pierwszym kwartale 2020 roku oraz 1,6 mld zł na początku 2019 roku.

- Uwzględniając perspektywę historyczną, na początku roku wydatki Ukraińców zawsze były najniższe w porównaniu do późniejszych kwartałów. W latach 2017-2019 przekraczały 1,5 mld zł. W pierwszych miesiącach 2017 roku wynosiły 1,69 mld zł, w 2018 roku 1,57 mld zł, a w 2019 roku 1,59 mld zł. Teraz wydatki wyniosły trzykrotnie mniej, bo zaledwie niecałe 0,5 mld zł. Kluczowe będą jednak kolejne miesiące. W drugim kwartale 2020 roku Ukraińcy wydali w Polsce zaledwie 220 mln zł w porównaniu do aż 1,9 mld zł w 2019 roku. Miejmy nadzieję, że w kolejnym kwartale zobaczymy zdecydowanie wyższy poziom wydatków niż te 220 mln zł - wylicza Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service. GUS wskazuje, że w pierwszym kwartale 2021 roku cudzoziemcy przekraczający granicę z Polską na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 81,7 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe – 13,3 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) – 4,9 proc. Szykują się zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Warto przypomnieć, że w Krajowym Planie Odbudowy zapisano m.in. ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców, co ma służyć uzupełnieniu niedoborów na naszym rynku pracy. Planowane jest zwiększenie roli urzędów pracy w procesie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, skrócenie czasu na uzyskanie zezwolenia i ograniczenie formalności. Ponadto zapowiedziano pełną elektronizację procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Równolegle prowadzone są prace nad nową polityką migracyjną kraju - wskazano w KPO. Pytana o zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Iwona Michałek, wiceminister pracy poinformowała, że ministerstwo chce ułatwić cudzoziemcom drogę do naszego rynku pracy. - Chcemy, by cudzoziemcy mieli łatwość przyjazdu do Polski, rozpoczęcia tu pracy, zwłaszcza w zawodach, w których brakuje nam rąk do pracy, w których Polacy niechętnie pracują. Chcielibyśmy im zaproponować, by sprowadzili także swoje rodziny, by razem z nami budowali nasze PKB - podkreśliła wiceminister.

