Ukraińcy przestają być tanią siłą roboczą. Mają apetyt na lepsze stanowiska

- Polscy pracodawcy przestaną traktować pracowników z Ukrainy jako tanią siłę roboczą. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów sprawi, że otworzy się nowa nisza specjalistycznych stanowisk na szerszą skalę dla obcokrajowców - uważa Natalia Myskova, dyrektor ds. rekrutacji w agencji pracy tymczasowej Folga.

Zamiary związane z wyjazdem do innych krajów cudzoziemców pracujących w Polsce w dużym stopniu determinują plany zarobkowe (Fot. Shutterstock)

Z danych przekazanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że ważne zezwolenia na pobyt ma obecnie 483,5 tys. obcokrajowców. Największe grupy stanowią obywatele: Ukrainy - 265,3 tys. osób, Białorusi - 31,5 tys. osób i Niemiec - 20 tys. osób. Na kolejnych miejscach pod względem liczebności znaleźli się obywatele: Rosji - 12,7 tys. osób, Wietnamu - 10,6 tys., Indii - 10,4 tys., Gruzji - 8,6 tys., Włoch - 8,5 tys. oraz Chin - 6,7 tys. osób.

- Zdecydowana większość cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy - jest to już prawie 300 tys. osób. Blisko 85 tys. obcokrajowców jest uprawnionych do pobytu stałego. Zarejestrowany pobyt posiada także 80 tys. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej - poinformował rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

Aktualna sytuacja związana z COVID-19 wymusza na przedsiębiorcach większą elastyczność. Stale zmieniające się warunki pozwalają budować jedynie krótkoterminowe plany. Co za tym idzie – firmy chcą realizować je błyskawicznie, zanim zasady znów zostaną zmodyfikowane. Jest to duże wyzwanie dla agencji pracy oraz dla samych pracowników. Nie da się ukryć, że wpłynie ono znacząco na rynek pracy.

– Rynek pracy w Polsce już zaczął swoją najmocniejszą transformację od czasu wpuszczenia dużej skali cudzoziemców do pracy. W najbliższych latach z pewnością możemy prognozować zmianę rynku pracy w odniesieniu do cudzoziemców – mówi Natalia Myskova, dyrektor ds. rekrutacji w agencji pracy tymczasowej Folga.

Jakich zmian powinniśmy się spodziewać? Nowe realia dotyczą przede wszystkim podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników. Okazuje się, że również polscy pracodawcy będą musieli zmienić swoje podejście do współpracy z sąsiadami ze wschodu. Co nas czeka?

Dwie zmiany

Myskova przewiduje dwie główne nadchodzące zmiany dotyczące cudzoziemców, obok których polski rynek pracy nie przejdzie obojętnie.

– Po pierwsze polscy pracodawcy przestaną traktować pracowników z Ukrainy jako tanią siłę roboczą. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów sprawi, że otworzy się nowa nisza specjalistycznych stanowisk na szerszą skalę dla obcokrajowców – komentuje Natalia Myskova. – Po drugie wraz ze zwiększeniem oczekiwań finansowych od kandydatów z zagranicy powiększą się też i wymagania ze strony firm. Normalnym stanie się wymóg znajomości języka polskiego na poziomie podstawowym. Pracodawcy coraz częściej będą liczyć na długotrwałe pobyty - dodaje.

W jej opinii transformacja wpłynie także na samodzielność pracowników przybyłych ze wschodu. Dzięki czemu pracownicy np. z Ukrainy przestaną być traktowani jako tacy, którzy potrzebują opieki. Staną się bardziej samodzielni. Będą w stanie załatwić sobie zakwaterowanie i zaznajomić się z ogólnymi zasadami kodeksu pracy. Do standardowych wymagań coraz częściej będzie zaliczać się posiadanie polskich uprawnień i certyfikatów. Taka tendencja utrzyma się aż do całkowitego nasycenia rynku pełnowartościowymi specjalistami.

Tego chcą cudzoziemcy

Agencja Folga wśród swoich współpracowników przeprowadziła badanie ankietowe, które miało za zadanie zweryfikować, jakie plany na najbliższych kilka lat mają imigranci pracujący w Polsce.

Okazuje się, że 70 proc. pracowników zagranicznych planuje pozostać w Polsce, a 50 proc. chce u nas zamieszkać z rodziną. Co więcej, badanie wykazało, że 80 proc. ankietowanych jest zadowolonych lub raczej zadowolonych z pracy w naszym kraju. 60 proc. spośród nich ma zamiar pozostania tu na kilka lat, a 40 proc. planuje stały pobyt. 1 na 10 osób zadowolonych z pracy chciałaby przyjechać jeszcze raz, mimo że nie planuje zostawać tu na dłużej. Jedna trzecia wszystkich ankietowanych przyjechała do Polski po raz pierwszy, a jedna trzecia była tu już pięć lub więcej razy.

Grafika: Folga

Te liczby stanowią szczególnie ważną informację dla firm, które wyrabiają dla swoich pracowników dłuższe formy zezwoleń (takie jak zezwolenie na pracę czy karta pobytu). Wyniki ankiety pokazują, że około 65 proc. zatrudnionych w firmie cudzoziemców będzie zainteresowanych tymi dokumentami.

Z przeprowadzonych przez Folgę badań wynika również, jakie bariery napotykają nasi wschodni sąsiedzi, pracując w Polsce. To przede wszystkim brak własnego zakwaterowania, trudności w komunikacji w języku polskim czy brak przyjaciół i rodziny w codziennym życiu.

Eksperci z Folgi podkreślają, że trudności te są ze sobą powiązane, a u ich podstaw leży bariera komunikacyjna. Znajomość języka znacząco ułatwiłaby załatwienie podstawowych spraw związanych z zakwaterowaniem oraz formalności dotyczących przeprowadzki całych rodzin do Polski.

Grafika: Folga

Natomiast jeśli przyjrzymy się grupie niezadowolonej z pracy w Polsce - stanowi ona 20 proc. - okaże się, że prawie połowa tych osób ma wykształcenie wyższe.

Folga zapytała również o opinię na temat możliwej emigracji do dalszych krajów niż Polska. Zamiary związane z wyjazdem do innych krajów w dużym stopniu determinują plany zarobkowe. Wyniki badania pokazują, że połowa cudzoziemców zatrudnionych w Folga raczej nie zamierza szukać pracy w innych państwach. 20 proc. deklaruje takie stanowisko z całkowitą pewnością.

Wnioski dla firm

- W porównaniu do roku 2014, gdy rozpoczęła się ta duża fala emigracji zarobkowej, teraz mamy do czynienia z grupą pracowników, którzy chcą rozwijać się w Polsce, dostosować się do polskiego rynku pracy. Teraz jest najlepszy czas na wykorzystanie potencjału najlepszych pracowników – komentuje Natalia Myskova.

Według niej część polskich przedsiębiorców już zaczęła dostosowywać się do nowej sytuacji.

– Pierwsze firmy w branży agencyjnej już inwestują w podnoszenie u swoich pracowników tych kwalifikacji, które są bardziej opłacalne na rynku pracy. Podejrzewam, że w tym kierunku pójdzie cała branża APT. Drugą stroną medalu jest fakt, że polskie firmy mają coraz większe pojęcie o swoich pracownikach zagranicznych. Zapewniają nie tylko stabilność ich pracy, ale też ambicje do rozwoju. Powstają programy przygotowujące do najbardziej deficytowych stanowisk, powstają Fundacje i darmowe kursy języka polskiego dla obcokrajowców. W większości przypadków polski pracodawca nauczył się już legalizować pracę cudzoziemców nie tylko za pośrednictwem agencji, ale też bezpośrednio. Stworzył komfortowe warunki pracy dla międzynarodowego zespołu i wprowadza zasady gry na nowych warunkach dla nowej rzeczywistości – podsumowuje przedstawicielka agencji Folga.