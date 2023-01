Ukraińcy powoli zapuszczają w Polsce korzenie. Chcą się uczyć języka

Niemal 40 proc. pracowników tymczasowych z Ukrainy chce w najbliższym czasie rozpocząć naukę języka polskiego. Pozwoli im to podnieść kwalifikacje zawodowe i otworzy drogę do lepiej płatnych stanowisk, ale także ułatwi odbycie wizyty u lekarza czy pójście na wywiadówkę w szkole.

Według najnowszego raportu OTTO Work Force Central Europe, obecnie aż 38 proc. pracowników tymczasowych z Ukrainy planuje rozpoczęcie nauki języka polskiego w najbliższym czasie. Spośród badanych 40 proc. wskazało, że oczekiwałoby nawet pomocy państwa polskiego w nauce języka.

- Wojna w Ukrainie wciąż się przedłuża, a to sprawia, że wielu uchodźców coraz mocniej zadomawia się w Polsce. Ukraińskie dzieci uczęszczają do polskich szkół i przedszkoli, a ich rodzice starają się mocniej dopasować do polskiego rynku pracy i oczekiwań firm. Wśród naszych pracowników obserwujemy rosnące zainteresowanie nauką języka polskiego. Przełamanie bariery językowej pozwoliłoby wielu z nich na podjęcie bardziej odpowiedzialnej i lepiej płatnej pracy, a tym samym na stworzenia sobie lepszych warunków mieszkaniowych i życiowych w Polsce. Widać, że obywatele Ukrainy czują się w Polsce coraz pewniej i część z nich będzie chciała związać się z naszym krajem na dłużej - mówi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Plany i oczekiwania Ukraińców na najbliższe miesiące

O tym, że obywatele Ukrainy czują się w Polsce coraz swobodniej świadczą ich plany na najbliższe miesiące. Ankietowani zapytani o najbliższą przyszłość najczęściej odpowiadali, że chcą zaczekać w Polsce i zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja w Ukrainie – 43 proc. ankietowanych.

Z kolei 38 proc. badanych planuje rozpocząć naukę języka polskiego. Znalezienie samodzielnego mieszkania planuje 21 proc. ankietowanych, a 20 proc. chce sprowadzić do Polski najbliższą rodzinę. Ankietowani mogli wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi.

Źródło: “Jak pracownicy z Ukrainy oceniają pracę i pobyt w Polsce w 2022 roku”, OTTO Work Force Central Europe, 2022

Uchodźcy z Ukrainy nadal oczekują pomocy od państwa polskiego, ale ich potrzeby zmieniły się w ciągu ostatnich miesięcy z tych najbardziej podstawowych na te podnoszące jakość życia w Polsce.

W grupie badanych obywateli Ukrainy aż 40 proc. wskazało, że oczekiwałoby od państwa polskiego wsparcia w nauce języka polskiego. Z kolei 28 proc. ankietowanych chętnie przyjęłoby pomoc w załatwieniu formalności i spraw urzędowych, a 20 proc. oczekuje wsparcia w postaci socjalnych świadczeń finansowych.

Stosunek pracodawców do pracowników z Ukrainy

Warto przypomnieć wyniki badania Personnel Service, z których wynika, że niemal co drugi (48 proc.) pracodawca ma pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy. W przypadku branż wyróżnia się budowlanka, gdzie już 28 proc. osób wskazało, że ma zdecydowanie pozytywne zdanie o pracownikach z Ukrainy. Podobnie co piąty przedstawiciel IT myśli zdecydowanie dobrze o Ukraińcach.

Pracodawcy zapytani o to, za co najbardziej cenią kadrę z Ukrainy, wskazują w pierwszej kolejności na pracowitość (44 proc.), szybką adaptację (38 proc.) oraz szybką naukę języka (32 proc.). Co piąty pracodawca wskazuje, że ceni pracowników z Ukrainy za lojalność, doświadczenie i wiedzę. Podobny odsetek docenia w Ukraińcach skromność, a 16 proc. wymieniło tworzenie pozytywnej atmosfery. Tylko 13 proc. pracodawców wskazało, że nie ma niczego, za co by cenili pracowników z Ukrainy.

