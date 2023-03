Ukraińcy odnaleźli się w Polsce. Zakładają firmy, szybko znajdują pracę

Liczba przekroczeń polsko-ukraińskiej granicy w ciągu ostatniego roku robi wrażenie. Z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego 2022 roku do pierwszych dni marca 2023 roku do Polski trafiło ponad 10 mln osób. W tym samym czasie z Polski do Ukrainy wróciło ponad 8 mln osób. Ci, którzy nie zdecydowali się wracać, pojechali do innych państw Unii Europejskiej albo zostali u nas.

Dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują, że 1,56 mln uchodźców ma nadany numer PESEL, z czego ok. 500 tys. to dzieci. Z kolei zatrudnienie na uproszczonych zasadach podjęło ok. 900 tys. osób z Ukrainy.

Nieco inne dane na temat uchodźców podaje prof. Maciej Duszczyk, specjalista od migracji z Uniwersytetu Warszawskiego, który od początku wybuchu wojny w Ukrainie analizuje aktualną sytuację.

- Uchodźców wojennych, czyli tych ludzi, którzy przyjechali po 24 lutego 2022 i zostali u nas, jest około miliona. W tej grupie około 400 tys. to dzieci. Osób w wieku produkcyjnym jest około 600 tys. Szacujemy, że około 350 tys. z nich ma pracę (...) To fenomenalny wynik - wyliczał pod koniec lutego w rozmowie z PulsHR.pl.

Uchodźcy na polskim rynku pracy odnaleźli się bardzo sprawnie. Dziś kobiety stanowią 60 proc. zatrudnionych

O tym, że uchodźcy wojenni dobrze radzą sobie na polskim rynku pracy, świadczą również dane najnowszego badania „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce” przeprowadzone przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wynika z niego, że 82 proc. dorosłych uchodźców w Polsce podjęło zatrudnienie. Warto dodać, że wskaźnik zatrudnienia wśród uchodźców w wieku produkcyjnym wynosi 84 proc.

Grafika: Europejski Kongres Gospodarczy 2023

Jak szybko udało im się znaleźć pracę? Niemal 1/4 respondentów (27 proc. od liczby zatrudnionych) znalazła pracę w ciągu pierwszego miesiąca pobytu w naszym kraju, a 34 proc. ankietowanych (41 proc. od liczby zatrudnionych) w okresie od 1 do 3 miesięcy po przyjeździe do Polski. Są i tacy (5 proc.), którzy podjęli pracę już w pierwszym tygodniu po przyjeździe czy też w ciągu 1-4 tygodni (17 proc.).

- Dzięki szybkiej reakcji na największą falę uchodźców od czasu II wojny światowej na poziomie centralnym oraz dostosowaniu procedur przez właściwe ministerstwa, przez instytucje takie jak ZUS, czy Straż Graniczna i samorządy, możliwe było podjęcie działań adekwatnych do skali tragedii za naszą wschodnią granicą – przez urzędy, instytucje i setki tysięcy, wręcz miliony zaangażowanych w pomoc obywateli. To z kolei pozwoliło setkom tysięcy uchodźców wojennych, głównie matkom z dziećmi, poczuć się u nas bezpieczniej – podkreśla Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

W podobnym tonie wypowiada się również założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot, który podkreśla, że po wybuchu wojny w Ukrainie polski rynek pracy szybko dostosowywał się do zmian.

- Początkowo pracodawcy, zwłaszcza z sektorów budowlanego, transportowego czy produkcyjnego, odczuli odpływ ukraińskich mężczyzn. Za to branże hotelarska, opieki medycznej oraz handlowa skorzystały na napływie Ukrainek. Charakter i struktura migracji po wybuchu wojny się zmieniły. W naszej firmie wystosowaliśmy prośbę do pracodawców, żeby udostępnili więcej stanowisk pracy dla pań. Aż 80 proc. naszych klientów zweryfikowało swoje możliwości, co spowodowało, że proporcje zatrudnienia kobiet i mężczyzn zmieniły się. Wcześniej w przewadze byli mężczyźni ok. 55 proc., dziś to kobiety stanowią 60 proc. zatrudnionych – dodaje Inglot.

Przedsiębiorczy Ukraińcy są wśród nas i są aktywni. Zakładają coraz więcej firm

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika również, że Ukraińcy coraz lepiej radzą sobie w świecie biznesu. W naszym kraju systematycznie rośnie liczba obcokrajowców, którzy zdecydowali się założyć firmę i płacą składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jest to ponad 31 tysięcy osób ze 113 państw. Jednak to Ukraińcy stanowią największą część tej grupy.

- Obecnie ponad jedna trzecia osób, które podjęły prowadzenie działalności na własny rachunek, deklaruje obywatelstwo ukraińskie. Na przełomie stycznia i lutego 2023 roku na taki ruch zdecydowało się aż 11 155 Ukraińców - powiedział Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego 2022 roku do pierwszych dni marca 2023 roku do Polski trafiło ponad 10 mln osób. (fot. PTWP)

Kolejną najbardziej liczną grupą obcokrajowców, którzy zakładają w Polsce firmy, są Białorusini w liczbie 5487 oraz Wietnamczycy, których było 1130. Czwartą siłą są przedsiębiorcy deklarujący obywatelstwo niemieckie, których było w rejestrze ZUS dokładnie 894.

Najwięcej zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych od obcokrajowców z działalnością jest w placówkach ZUS w woj. mazowieckim, dolnośląskim oraz małopolskiego. Najmniej w województwie świętokrzyskim, gdzie składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej płaci jedynie 303 obcokrajowców.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują z kolei, że skokowy wzrost liczby zakładanych przez Ukraińców działalności widoczny był po wybuchu wojny. Większość zakładanych w Polsce firm była kontynuacją działalności, bowiem migranci, uciekając przed wojną do Polski, przenosili również swoje biznesy do naszego kraju.

Zaraz po wybuchu wojny, w marcu 2022 działalność gospodarczą w Polsce rozpoczęło 110 firm założonych przez ukraińskie kobiety. Już w kolejnym miesiącu ta liczba wzrosła o 214 proc. W kolejnych miesiącach liczba firm zakładanych przez Ukrainki rosła średnio z miesiąca na miesiąc o 22 proc. Największa ich część została zarejestrowana jako pozostała działalność usługowa (31 proc.), informacja i komunikacja (11 proc.) oraz handel (11 proc.).

"W ramach sekcji pozostała działalność usługowa aż 89 proc. firm prowadziło działalność związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi. W ramach branży informacyjno-komunikacyjnej kobiety najczęściej zakładały firmy związane z oprogramowaniem, a w przypadku handlu - sprzedażą detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet" - czytamy w raporcie PIE.

Wśród cudzoziemców na polskich uczelniach najwięcej jest Ukraińców

Ukraińcy nie mają też oporów przed zdobywaniem wykształcenia w Polsce. Z najnowszego raportu „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce” przygotowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji wynika, że w Polsce jest coraz więcej zagranicznych studentów. W 2021 roku było ich już 85,9 tysięcy osób, to o 3,34 tysiące więcej, niż rok wcześniej.

W roku akademickim 2021/2022 największą grupę, choć systematycznie malejącą, stanowili studenci z Ukrainy. Wśród wszystkich studentów-cudzoziemców stanowili oni 42 proc. Kolejne 13 proc. to Białorusini.

Raport nie obejmuje okresu po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, jednak można założyć, że w ciągu ostatniego roku ich liczba jeszcze się zwiększyła. Bowiem, kiedy rozpoczęła się okupacja i aneksja Krymu przez Rosję w 2014 roku, ich liczba zdecydowanie wzrosła.

Grafika: Europejski Kongres Gospodarczy 2023

W 2018 roku w Polsce było już ponad 39 tys. studentów z Ukrainy, co stanowiło połowę wszystkich kształcących się na uczelniach cudzoziemców. Od tego momentu zarówno liczba, jak i udział studentów z Ukrainy wśród cudzoziemców stopniowo malały.

W 2021 roku w Polsce kształciło się ponad 36 tys. studentów z Ukrainy. W roku akademickim 2021/2022 nastąpił spadek liczby cudzoziemców pochodzących z Ukrainy, co również jest zauważalne w strukturze poziomów studiów.

Uczelniom nieobcy są również pracownicy z Ukrainy. Jak w swoim raporcie podał OIP, w ubiegłym roku akademickim polskie uczelnie zatrudniały 2 458 nauczycieli akademickich pochodzących z zagranicy. Niemal 23,1 proc. z nich stanowili Ukraińcy. Wśród zagranicznych nauczycieli akademickich znajdują się także osoby pochodzące z Niemiec (6,1 proc.), Włoch (5,5 proc.), Indii (4,8 proc.), Wielkiej Brytanii (4,2 proc.), Białorusi (4,1 proc.), Hiszpanii (3,9 proc.) oraz Rosji (3,5 proc.).

