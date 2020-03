Ukraińcy nie są już tanią siłą roboczą

Z Barometru Imigracji Zarobkowej za II półrocze 2019 roku Grupy Personnel Service wynika, że łącznie 18 proc. polskich firm zatrudnia obecnie pracowników z Ukrainy.

- Nadal jednak poszukuje się m.in. monterów i spawaczy, operatorów wózków widłowych czy fachowców budowlanych. Każdy z tych zawodów wymaga konkretnych umiejętności, co oznacza, że rośnie popyt na wykwalifikowanych pracowników ze Wschodu, o zatrudnienie których będziemy walczyć z rynkiem niemieckim – dodaje. Firmy kuszą wyspecjalizowaną kadrę Zdecydowana większość z nich (72 proc.) oferuje im stanowiska niższego szczebla. W co piątej firmie Ukraińcy pracują na stanowiskach średniego szczebla, a w kolejnych 4 proc. – na wyższych pozycjach, które wymagają odpowiednich kwalifikacji zawodowych. – Następuje przesunięcie w stronę bardziej specjalistycznych procesów, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych – ocenia Kinga Marczak. – Poszukiwane są kompetencje specjalistyczne w obszarze outsourcingu procesów biznesowych, IT czy medyczne. Jest to bardzo dobra tendencja rozwoju polskiego rynku, która pokazuje, że zmieniamy się z montowni Europy w dojrzały rynek pracy i usług. Ukraina.jpg Z danych Personnel Service i Workport wynika, że na najatrakcyjniejsze warunki mogą liczyć monterzy i spawacze, którym oferuje się od 17 do 19 zł netto na godzinę, co w skali miesiąca daje wynagrodzenie do 3200 zł na rękę. W pierwszej trójce najlepszych ofert pracy dla Ukraińców znaleźli się także operatorzy wózków widłowych (17 zł/h netto) oraz cieśle (16-22 zł/h netto). Nieco mniej mogą zarobić kierowcy ciężarówek z prawem jazdy kat. C (16 zł/h netto). Natomiast wysokość pensji elektryków uzależniona jest od posiadanego doświadczenia (widełki 15-18 zł/h netto). Eksperci Workport wskazują, że stawki dla Ukraińców rosną wprost proporcjonalnie do wielkości luki kadrowej na danym stanowisku. Pracownicy ze Wschodu są traktowani na równych zasadach finansowych z Polakami, co stanowi dużą zaletę polskiego rynku pracy. Z „Barometru Imigracji Zarobkowej” wynika wręcz, że aż 17 proc. firm, ze względu na trudności kadrowe, byłaby skłonna zapłacić pracownikowi z Ukrainy więcej niż Polakowi na analogicznym stanowisku. Pracownicy niewykwalifikowani także doceniani W pierwszej dziesiątce najlepszych ofert pracy dla Ukraińców znajdują się także stanowiska dla osób niewykwalifikowanych. Najwyżej płatnym z nich są pracownicy magazynu, poszukiwani w Warszawie i we Wrocławiu (13-17,75 zł/h netto). Goła pensja to nie wszystko – magazynierzy w Lidlu czy Amazonie mogą liczyć na dodatki i premie, a w tej drugiej firmie są zatrudniani na umowę o pracę. Kolejne miejsca w zestawieniu przypadło pracownikom budowlanym nie posiadającym kwalifikacji (14-16 zł/h netto) oraz osobom zajmującym się pakowaniem sushi (13,75-15,75 zł/h netto). Niewiele mniej można otrzymać pracując na produkcji w fabryce LG Chem za 13,5 zł/h netto. Listę Top10 zamykają stanowiska w restauracjach: McDonald’s oraz KFC (12,85-14 zł/h netto). Czytaj też: Ukraińcy są coraz bardziej wybredni. Wymagania rosną - Warto też zwrócić uwagę na oferty, których nie ujęliśmy w zestawieniu ze względu na brak podanej stawki godzinowej, a które osobom pracowitym dają możliwość sprawnego dorobienia. Mowa tutaj przede wszystkim o pracy w roli kierowcy Ubera, gdzie dużo jeżdżąc można miesięcznie zarobić nawet 6500 zł na rękę oraz malarza, gdzie stawka wynosi aż 25 zł za metr kwadratowy pomalowanej powierzchni. Te stanowiska mogą okazać się bardzo atrakcyjne dla obywateli Ukrainy, którzy zazwyczaj przyjeżdżają do pracy w Polsce na kilka miesięcy, w celu szybkiego podreperowania domowego budżetu – mówi Yurii Hulets, Prezes Workport, ekspert ukraińskiego rynku pracy. Ukraińcy mogą też liczyć na benefity Z Barometru Imigracji Zarobkowej wynika, że najczęściej pracodawcy decydują się na zapewnienie pomocy w załatwieniu formalności (49 proc.), świadczeń socjalnych (39 proc.) oraz mieszkania (30 proc.). Co piąta firma zapewnia kadrze ze Wschodu darmowy transport do miejsca pracy, a 14 proc. – wyżywienie. – Pracownik z Ukrainy jest ceniony, często zaprasza się go do pogłębiania swoich kompetencji, kończenia kursów, certyfikatów i to jest naprawdę atrakcyjna oferta. Polska jest krajem najczęściej wybieranym dla emigracji zarobkowej spośród obywateli Ukrainy – ocenia Kinga Marczak. Jednocześnie rekordowe 46 proc. firm dostrzega, że obecnie trudniej rekrutuje się kadrę ze Wschodu. To o 31 pp. więcej niż w poprzedniej edycji badania. Dlatego coraz więcej pracodawców deklaruje, że byłoby skłonnych płacić Ukraińcom więcej niż Polakom.