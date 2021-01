Ukraińcy na pandemicznym rynku pracy. Nowe warunki i więcej obowiązków za tę samą kasę

82 proc. badanych Ukraińców przyznaje, że w minionym roku ich warunki pracy uległy zmianie w związku z pandemią. 29 proc. badanych doświadczyło zmiany wynagrodzenia w stosunku do zakresu obowiązków. W tej grupie 26 proc. mówi o obniżkach wynagrodzeń, 28 proc. o wzrostach.

W 2020 roku w zakładach pracy dynamicznie zmieniało się zapotrzebowanie na pracowników. Uwarunkowane ono było wieloma czynnikami jak m.in. wiosenny lockdown, zamknięcie granic i paraliż logistyczny oraz spadek popytu na dobra. Zmieniały się także realia pracy w większości firm, które w błyskawicznym tempie musiały wprowadzić procedury bezpieczeństwa i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Według najnowszego raportu OTTO Work Force Central Europe, przeprowadzonego na grupie 520 pracowników tymczasowych z Ukrainy, aż niemal 70 proc. pracowników z Ukrainy wskazało, że z powodu pandemii w ich miejscach pracy wprowadzono więcej procedur i obostrzeń. Z kolei prawie 40 proc. respondentów zwróciło uwagę na więcej obowiązków, a 21 proc. na konieczność zmiany branży, w której pracowali.

- Pandemia wpłynęła na organizację pracy niemal we wszystkich przedsiębiorstwach. Firmy uruchomiły szereg procedur i obostrzeń, których pracownicy muszą na co dzień przestrzegać. Niektóre przedsiębiorstwa przeorganizowały także pracę i wprowadziły system zmianowy, ograniczając w ten sposób ryzyko zarażenia i rozprzestrzeniania koronawirusa w zakładzie pracy. Pamiętajmy, że najwyższe środki ostrożności pomagają firmom bezpośrednio zadbać o zdrowie pracowników, a pośrednio o ciągłość biznesu - mówi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Z raportu OTTO Work Force Central Europe wynika, że w 2020 roku tylko 29 proc. pracowników z Ukrainy doświadczyło zmiany wynagrodzenia w stosunku do zakresu obowiązków. Spośród badanych 43 proc. zadeklarowało, że ich wynagrodzenie nie uległo zmianie w związku z pandemią, a 28 proc. respondentów nie wskazało jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

- Aktualnie, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, nie obserwujemy zmian w systemie wynagrodzeń, poza tymi wynikającymi ze wzrostu płacy minimalnej od nowego roku. Stawki dla pracowników tymczasowych pozostały na poziomie sprzed pandemii. Trzeba jednak zaznaczyć, że mimo większej dostępności pracowników z Polski, wśród naszych Klientów cały czas utrzymuje się popyt na pracowników zza wschodniej granicy - mówi Tomasz Dudek.

Jak dodaje, niektóre branże jak np. e-commerce intensywnie się rozwijają, co wiąże się z dynamicznym wzrostem zapotrzebowania na nowych pracowników tymczasowych w centrach logistycznych, magazynach, sortowniach czy do pracy w terenie.

- Nie dziwi zatem, że stawki płacowe dla pracowników tymczasowych nie obniżyły się. Natomiast w IV kwartale 2020 roku, kiedy dynamicznie rósł popyt na pracowników sezonowych, można było zaobserwować wzrost innych form wynagrodzeń dla pracowników z Ukrainy, jak benefity w postaci darmowego zakwaterowania czy transportu do pracy - dodaje ekspert.

Spośród respondentów, którzy zadeklarowali, że poziom ich wynagrodzenia uległ zmianie 45 proc. wskazało, że ma więcej obowiązków za podobne wynagrodzenie. 28 proc. badanych wskazało, że ich wynagrodzenie wzrosło, a 26 proc., że zostało obniżone.

Satysfakcja z pracy

Jak wynika z raportu, tegoroczne badanie satysfakcji z pracy pokazało, że od 2018 roku utrzymuje się podobna tendencja w poziomie zadowolenia pracowników z Ukrainy z poszczególnych elementów pracy. Po raz kolejny pracownicy są najbardziej zadowoleni z relacji ze współpracownikami (93 proc.) i mamy tutaj wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do wyników zeszłorocznego badania.

Grafika: OTTO Work Force

Po raz kolejny wysoko ocenione zostały także warunki pracy (82 proc.) oraz stosunek Polaków do imigrantów (73 proc.). W zeszłorocznym badaniu pracownicy z Ukrainy byli niezadowoleni z możliwości rozwoju zawodowego i w tym roku jest podobnie, tyle, że grupa osób niezadowolonych wzrosła z 35 proc. do 40 proc.

- W tegorocznym badaniu widać natomiast zmianę w ocenie poziomu zadowolenia z wynagrodzenia. W 2019 roku z wynagrodzenia było zadowolonych tylko 51 proc. respondentów, podczas gdy w 2020 roku grupa ta stanowiła aż 65 proc.. Wynika to prawdopodobnie z trudnej sytuacji na rynku pracy, przestojów w zakładach produkcyjnych i wzrostu bezrobocia. W takiej rzeczywistości poziom wynagrodzenia rozpatrywany jest w inny sposób niż jeszcze w roku 2019, kiedy to dostępność ofert pracy była większa - czytamy w raporcie.

Cudzoziemcy w III kwartale

W trzecim kwartale 2020 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 31,2 mln razy. To o 38 proc. mniej niż rok temu, ale o aż 87 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Główną przyczyną wzrostu odnotowanego kwartał do kwartału były zniesione obostrzenia i ułatwione przejazdy przez granice.

- Aktualnie sytuacja epidemiczna w Polsce, utrudnienia na granicach i obowiązkowa kwarantanna ograniczają migrację zarobkową z Ukrainy. Od początku roku do końca trzeciego kwartału do naszego kraju przyjechało niemal 6 mln Ukraińców, czyli o niemal 9 mln mniej niż w zeszłym roku. To oczywiście powoduje, że niektóre sektory mają utrudniony dostęp do kadry, a przedsiębiorcy notują spadki sprzedaży generowane wcześniej przez Ukraińców. Warto pamiętać, że z prognoz NBP wynika, że aż 11 proc. wzrostu gospodarczego w ostatnich 5 latach to zasługa osób z Ukrainy przebywających w naszym kraju - komentuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Grafika: GUS

Mniejsza liczba obcokrajowców przekraczających granice z Polską wpływa znacząco na sumę wydanych przez nich pieniędzy. Wśród cudzoziemców w trzecim kwartale tego roku najwięcej wydali Niemcy (4 mld zł), następnie Czesi (850 mln zł), Słowacy (521 mln zł), a dopiero na czwartym miejscu znaleźli się Ukraińcy (388 mln zł), którzy rok temu byli na drugim miejscu z wydatkami przekraczającymi 2,1 mld zł. Wydatki Niemców w porównaniu do poprzedniego roku skurczyły się niemal o 1 mld zł.

Warto jednak zwrócić uwagę, że pod względem wydatków w przeliczeniu na osobę, na pierwszym miejscu nadal są Ukraińcy, którzy spośród naszych sąsiadów najczęściej decydują się na dłuższy pobyt w Polsce. W III kwartale 2020 r. na zakupy w naszym kraju przeznaczyli średnio 582 zł na osobę, podczas gdy Niemcy 470 zł, a Czesi 313 zł. Nadal jednak, w porównaniu rok do roku, średnie wydatki Ukraińców per capita spadły o aż 185 zł.