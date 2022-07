Ukraińcy jadą do Holandii. Przyciągają ich pensje i dobre warunki

Zamknięty do tej pory rynek pracy w Holandii dla mieszkańców spoza Unii Europejskiej jest otwarty na Ukraińców, którzy ze względu na wojnę musieli opuścić swoją ojczyznę. Jak wynika z wyliczeń agencji pracy za granicą Konektia obecnie około 200 Ukraińców tygodniowo wyjeżdża z Polski do Królestwa Niderlandów, by podjąć pracę.

Holandia pozwoliła na legalne zatrudnienie osób z Ukrainy na takich samych warunkach jak mieszkańców krajów UE (fot. Pixabay)