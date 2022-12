Ukraińcy doceniają bezpieczeństwo, ale z pracy nie są zadowoleni

- Do tej pory głównym powodem dla którego obywatele Ukrainy podejmowali pracę w Polsce były wyższe zarobki. W 2022 roku, w obliczu wojny toczącej się na Ukrainie, na znaczeniu zyskało bezpieczeństwo i to ten powód wskazało najwięcej ankietowanych - niemal połowa. Wyższe zarobki były natomiast drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią zyskując 37 proc., to oznacza spadek o 21 punktów procentowych względem 2021 roku i aż o 34 punkty procentowe względem 2020 roku - wyjaśnia Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Od 24 lutego polsko-ukraińską granicę przekroczyło ponad 8,5 mln osób. Z powodu toczącej się wojny, do Polski przyjechały przede wszystkim kobiety z dziećmi i osoby starsze. Jak podkreślają eksperci rynku pracy, taka sytuacja sprawiła, że mamy do czynienia z dużym, strukturalnym niedopasowaniem pracowników względem wolnych wakatów, szczególnie w obszarze prac cięższych, które zazwyczaj wykonują mężczyźni. Mimo tego szacuje się, że około 2/3 uchodźców z Ukrainy w wieku produkcyjnym podjęło zatrudnienie w Polsce.

Spadła liczba zadowolonych z pracy

Od 2017 roku zauważalna jest trwała tendencja spadkowa poziomu satysfakcji z pracy w Polsce, wówczas wskaźnik osiągnął swoje maksimum - 94 proc. Wzrost zadowolenia z pracy w Polsce można było zaobserwować w roku 2020 i 2021. W 2022 mamy do czynienia ze spadkiem tego wskaźnika o 6 punktów procentowych względem zeszłego roku.

- W 2022 roku 79 proc. badanych odpowiedziało, że jest zadowolonych z pracy w Polsce. Z powodu wojny do Polski napłynęło bardzo dużo kobiet z Ukrainy, dla których nie było wystarczającej ilości ofert pracy na rynku. Obserwowaliśmy też duże niedopasowanie strukturalne pracowników względem wolnych wakatów i to jest prawdopodobnie główną przyczyną tegorocznego spadku poziomu zadowolenia z pracy w Polsce. Należy także pamiętać o problemie wysokiej inflacji, a co za tym idzie znacznym wzroście kosztów utrzymania się w Polsce, z którym musieli się zmierzyć obywatele Ukrainy przyjeżdżający do naszego kraju - dodaje Tomasz Dudek.

Najtrudniejsza jest rozłąka z rodziną

Rok 2022 to bardzo trudny okres dla pracowników tymczasowych z Ukrainy przebywających w Polsce. Tylko część z nich przyjechała do Polski z całą rodziną. Większość obywateli Ukrainy martwi się o bliskich, 60 proc. ankietowanych wskazało, że najtrudniejsza podczas pobytu w Polsce jest dla nich rozłąka z rodziną, która została na Ukrainie. Dla 35 proc. badanych dużym utrudnieniem jest także słaba znajomość języka polskiego, a dla 17 proc. załatwianie formalności i spraw urzędowych w Polsce.

