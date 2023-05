Ukraińcy coraz bardziej niechętnie wyjeżdżają z Polski, mimo że nie jest im tu łatwo

- Migracja ekonomiczna z Ukrainy od lat wpływa na funkcjonowanie gospodarki Polski. Do momentu wybuchu wojny polski rynek pracy wspierany był przez blisko 1,5 miliona obywateli Ukrainy, którzy uzupełniali braki kadrowe i przyczyniali się do rozwoju przedsiębiorstw. Według Narodowego Banku Polskiego wkład imigracji z Ukrainy do wzrostu PKB Polski w latach 2014-2018 wyniósł 11 proc. W ciągu ostatniej dekady liczba ukraińskich migrantów zarobkowych znacząco wzrosła, a ich praca coraz częściej odpowiadała posiadanym kwalifikacjom i doświadczeniu, pozytywnie przyczyniając się do nieprzerwanego rozwoju zawodowego tej grupy - komentuje wyniki raportu prezes EWL Andrzej Korkus.

Jak podkreśla Andrzej Korkus, napływ uchodźców wojennych z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku zdominował sytuację migracyjną w naszym kraju, zmieniając tym samym profil ukraińskiego migranta mieszkającego w Polsce.

Dwie trzecie obywateli Ukrainy w Polsce stanowią kobiety (67 proc.). Największy wpływ na taką charakterystykę populacji miała grupa uchodźców wojennych, w ramach której kobiety stanowią aż 92 proc. ogółu.

Jak pokazuje badanie, obywatele Ukrainy przebywający w Polsce to głównie osoby młode. Niemal połowę tej populacji (49 proc.) stanowią osoby, które nie ukończyły 36. roku życia. Wśród ukraińskich obywateli przebywających w Polsce osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 4 proc.

Ponad połowa obywateli Ukrainy przebywających w Polsce posiada wykształcenie wyższe lub niepełne wyższe, a co trzeci — zawodowe.

Co trzeci Ukrainiec w Polsce dobrze lub bardzo dobrze posługuje się językiem polskim (35 proc.). Odsetek osób dobrze znających język polski jest znacząco wyższy w przypadku migrantów (49 proc.). Wśród uchodźców wojennych dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka polskiego deklaruje jedynie 14 proc.

- Obecnie większość przebywających w Polsce obywateli Ukrainy to kobiety z dziećmi, które często pracują poniżej swoich kwalifikacji. Słabsza znajomość języka polskiego oraz trudności w dostosowaniu się do nowych warunków życia i pracy stanowią wyzwanie nie tylko dla wielu migrantów uchodźczych w Polsce, lecz również dla polskich pracodawców - mówi Andrzej Korkus.

Ukraińcy pracują, ale poniżej swoich kompetencji

Niemal 80 proc. przebywających w Polsce Ukraińców pracuje. Odsetek zatrudnienia jest większy o 12 pkt. proc. u osób, które przyjechały do Polski przed wojną (83 proc. vs. 71 proc. wśród uchodźców wojennych). Jak podkreślają autorzy badania, może to wynikać ze wcześniej zdobytych doświadczeń oraz mocniejszej pozycji migrantów przedwojennych na polskim rynku pracy. "Jednak tak wysoki poziom ogólnego zatrudnienia obywateli Ukrainy świadczy o tym, że zintegrowali się oni z naszym rynkiem pracy, na co niemały wpływ miała tzw. ustawa specjalna, która umożliwiła obywatelom Ukrainy pobyt i pracę w naszym kraju na dogodniejszych warunkach" piszą.

W stosunku do 2021 roku zauważalnie obniżył się odsetek Ukraińców wykonujących w Polsce pracę zgodną z ich kwalifikacjami. W grudniu 2021 roku niemal 68 proc. deklarowało, że zajmuje stanowiska zgodne ze swoimi kompetencjami, zaś w 2023 roku odsetek ten wyniósł 35 proc.

Niedopasowanie kwalifikacji do wykonywanej pracy szczególnie widoczne jest wśród uchodźców wojennych, którzy przybyli do Polski po rozpoczęciu wojny. Ponad połowa z nich deklaruje, że nie pracuje zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami. "Warto jednak podkreślić, że wynika to ze specyficznego charakteru migracji uchodźczej. Możemy spodziewać się, że ta część migrantów, która zdecyduje się zostać w Polsce na dłużej, polepszy swoje kompetencje językowe, a w dalszej perspektywie będzie szukać pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami" - czytamy w raporcie.

Ponad 70 proc. ukraińskich obywateli w 2021 roku zadeklarowało, że poleciłoby pracę w naszym kraju swoim znajomym i bliskim. W 2023 roku jest to już 55 proc. Wskaźnik utrzymuje się na wysokim poziomie - 62 proc. - wśród Ukraińców, którzy przybyli do Polski przed wojną. Inaczej sytuacja wygląda w kontekście uchodźców wojennych. Zaledwie 39 proc. badanych poleciłoby pracę w Polsce. Niższa ocena pracy w naszym kraju może wynikać z częstego niedopasowania kwalifikacji uchodźców wojennych do aktualnej pracy w Polsce oraz samej konieczności migracji.

Wynik NPS (Net Promoter Score - narzędzie oceny lojalności) na poziomie 56 wskazuje na to, że większość ukraińskich migrantów przedwojennych pracujących w Polsce jest zadowolona z zatrudnienia i warunków pracy, co skłania ich do rekomendowania pracy w naszym kraju swoim bliskim i znajomym. W przypadku pracujących uchodźców wojennych wynik NPS wynosi jedynie 28, co można także uznać za wynik dobry, zważywszy na to, że większość uciekających przed wojną obywateli Ukrainy znalazła pracę w Polsce poniżej swoich kwalifikacji.

Głównym problemem, na który wskazują obywatele Ukrainy pracujący w naszym kraju, są wysokie oczekiwania polskich pracodawców (37 proc.) oraz ograniczona mobilność (28 proc.).

Problem ten w większym stopniu dotyka migrantów zarobkowych, którzy znaleźli się w naszym kraju już przed wojną (43 proc. i 28 proc.). Trzecim istotnym z punktu widzenia uchodźców wojennych problemem w poszukiwaniu pracy jest brak oferty odpowiadającej oczekiwaniom (20 proc.).

Ukraińcy wskazują także na brak dostępnych informacji o ofertach pracy, posiadanie zbyt niskich lub zbyt wysokich kwalifikacji na interesujące stanowiska oraz brak ofert zatrudnienia. Z kolei 4 proc. uchodźców wojennych przyznało, że nie spotkało się z utrudnieniami podczas poszukiwania pracy.

Spadła chęć poszukiwania pracy w innych państwach niż Polska

W 2021 roku ponad połowa ukraińskich obywateli deklarowała, że szukała pracy poza granicami Polski. W 2023 odsetek ten jest dwukrotnie mniejszy (24 proc.), zaś wśród uchodźców wynosi on zaledwie 14 proc. "Może to świadczyć o tym, że Polska w odpowiedni sposób zaspokoiła potrzeby obywateli Ukrainy związane z aktywizacją zawodową oraz sprostała ich oczekiwaniom (zarówno tych, którzy uciekali przed wojną, jak i tych, którzy szukali w naszym kraju zatrudnienia)" czytamy w raporcie.

Główny kraj alternatywnej migracji dla przebywających w Polsce ukraińskich obywateli wciąż stanowią Niemcy. Obecnie niemal 2/3 wskazuje ten kraj jako państwo, w którym poszukiwała zatrudnienia. Wzrost ten może wynikać z wprowadzonych w związku z rosyjską agresją zmian w europejskim prawie migracyjnym oraz ogromnego zapotrzebowania Niemiec na pracowników zagranicznych.

Na drugim miejscu tradycyjnie uplasowały się Czechy (23 proc.), jednak warto podkreślić, że poziom poszukiwania zatrudnienia w tym kraju obniżył się w stosunku do grudnia 2021 roku o 6 pkt. proc.

