Ukraińcy chcą wrócić do Polski. Powód? Ten sam, co przed pandemią

Większość, bo aż 61 proc. Ukraińców, którzy przed pandemią zebrali doświadczenia pracy nad Wisłą, planuje powrót – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Z danych resortu pracy wynika, że w pierwszej połowie 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, pracownikom z Ukrainy wydano o 17 tys. pozwoleń na pracę mniej.

Oznacza to spadek o 11 proc. w stosunku rocznym. Według stanu z 1 lipca 2020 roku, ważne zezwolenia na pobyt w Polsce posiadało 449,7 tys. cudzoziemców. Najliczniejszą grupą cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt byli Ukraińcy – 236,5 tys. W ciągu trzech miesięcy ich liczba wzrosła o 9,2 tys.

Z kolei dane ZUS pokazują, że w samym lipcu zarejestrowano o 22 tys. więcej zagranicznych migrantów zarobkowych. W rejestrze figuruje łącznie 628 tys. cudzoziemców, z czego najliczniejszą grupę płatników stanowią Ukraińcy.

Dane te pokazują, że epidemia koronawirusa zachwiała porządkiem, do którego przywykliśmy. Zmienił się rynek pracy i zjawisko emigracji zarobkowej z Ukrainy do Polski. Nadal jednak argumenty, które przemawiały do pracowników z Ukrainy przed wybuchem epidemii, pozostają aktualne.

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że dla 64 proc. najważniejsza była bliskość geograficzna i kulturowa, a 54 proc. wskazywała na kilkukrotnie wyższe niż w ojczyźnie zarobki. Ostatnie miejsce na podium zajmuje niska bariera językowa, kluczowa dla 52 proc. osób. 4 na 10 pracowników z Ukrainy docenia obecność w Polsce rodziny i znajomych, a co czwarta dużą liczbę ofert pracy. Dla 15 proc. znaczenie ma stabilna sytuacja polityczno-gospodarcza.

Okazuje się, że aż 61 proc. osób wskazuje, że powyższe argumenty to wystarczający powód, żeby planować powrót do Polski do pracy.

- Epidemia koronawirusa delikatnie zachwiała tymi statystykami, ale nadal wśród Ukraińców widzimy dużą chęć przyjazdu do Polski do pracy. Tym, co aktualnie najmocniej wyhamowuje migrację, jest konieczność odbycia dwutygodniowej kwarantanny, czyli brak możliwości rozpoczęcia pracy od razu. Wielu pracodawców decyduje się jednak, żeby zapewnić pracownikom warunki do odbycia kwarantanny - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Także dane OTTO Work Force wskazują na duże zainteresowanie Ukraińców powrotem do pracy w Polsce. Mówi o tym aż 70 proc. pracowników, których OTTO zapytało o ich sytuację zawodową po wybuchu pandemii. W tym gronie 43 proc. chce przyjechać do nas w ciągu najbliższych miesięcy. 17 proc. badanych planuje wrócić w ciągu najbliższych tygodni, 14 proc. jak najszybciej.

Ukraińcy a koronawirus

Według raportu OTTO Work Force, 39 proc. Ukraińców opuściło Polskę z powodu utraty pracy. Główne powody powrotu do ojczyzny to utrata pracy (39 proc.) oraz niewiedza co przyniosą najbliższe dni, tygodnie (36 proc.). Kolejnym czynnikiem często wskazywanym przez ankietowanych jest sugerowanie się opiniami znajomych, którzy postanowili wrócić na Ukrainę (25 proc.), dalej obawa o zdrowie rodziny żyjącej na Ukrainie (18 proc.), obawy o własne zdrowie (12 proc.), obawa o utratę pracy w Polsce (7 proc.).

- Znaczna część Ukraińców zatrudnionych jest na rynku pracy tymczasowej, a ten w czasie zamrożenia gospodarki zanotował drastyczny spadek zapotrzebowania na personel. Dlatego jedną z głównym przyczyn wyjazdu Ukraińców z Polski była utrata pracy. Obecnie, kiedy firmy wracają do normalnego trybu działania i odbudowują swoją pozycję ponownie pojawia się zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych. Jednak miejsce Ukraińców zajmują pracownicy z Polski, których dostępność jest wyższa niż przed pandemią, w wyniku której wiele miejsc pracy zostało zredukowanych - mówi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force.