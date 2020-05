Ukraińcy chcą wracać do Polski

Po przybyciu pracownicy udali się do ośrodków kwarantanny uruchomionych dla nich przez Gremi Personal, aby odbyć dwutygodniową kwarantannę.

W dniu 13 marca rząd polski ogłosił stan zagrożenia epidemiologicznego. W związku z tym zostały zamknięte granice. Początkowo granice miały być zamknięte dla cudzoziemców na 10 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 20 dni. Zakaz obowiązuje do dzisiaj.

Wstrzymane zostały międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport kołowy i drogowy został zachowany – busy, autokary, samochody osobowe mogą wjeżdżać i wyjeżdżać z Polski. Polacy powracający do kraju oraz cudzoziemcy, których nie obowiązuje zakaz wjazdu do kraju, są objęci 14-dniową domową kwarantanną.

Pracujący w Polsce Ukraińcy, jak i zatrudniające ich firmy, znalazły się w wyjątkowo trudnym położeniu. W przypadku wielu pracowników z Ukrainy ich wiza wygasła w czasie obowiązywania w Polsce stanu epidemii. Dla takich osób tarcza antykryzysowa przewiduje przedłużenie terminu obowiązywania zezwolenia na pracę przez cały okres trwania stanu epidemicznego i 30 dni po jego zakończeniu.

Problem pojawia się jednak w przypadku Ukraińców, którzy chcą przyjechać do Polski. Jak szacuje Personnel Service, blisko 0,5 mln pracowników zza wschodniej granicy nie będzie mogło podjąć pracy w naszym kraju.

Z propozycją dla tych, którzy chcą przyjechać do pracy do Polski, wyszła agencja zatrudnienia Gremi Personal, która jako jedna z pierwszych firm w Polsce zorganizowała czarter zarówno dla swoich pracowników z Ukrainy, jak i dla tych Ukraińców, którzy posiadają wizy i chcą dostać się do pracy w Polsce.

Jak oświadczył właściciel Gremi Personal Jewgienij Kiriczenko, „loty czarterowe dla naszych pracowników organizujemy bezpłatnie”. Ponadto Gremi Personal bierze na siebie organizację 14-dniowej kwarantanny dla ukraińskich pracowników, którą należy odbyć w Polsce. Na pokładzie samolotu, który przyleciał w niedzielę (24 maja) znalazło się 178 obywateli Ukrainy. Jak mówi dyrektor generalny Gremi Personal Tomasz Bogdevic, lot był bezpłatny dla pracowników firmy. Po przybyciu pracownicy udali się do ośrodków kwarantanny uruchomionych dla nich przez Gremi Personal, aby odbyć dwutygodniową kwarantannę. Zgodnie z wymogami władz ukraińskich ze wszystkimi pracownikami zostały zawarte długoterminowe umowy o pracę w Polsce, a także zostali oni objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym na wypadek zachorowania na COVID-19. - Do Warszawy przybyli nasi pracownicy, którzy tymczasowo wyjechali na Ukrainę przed zamknięciem granic i teraz postanowili wrócić. Wśród przybyłych znaleźli się również ci pracownicy, którym udało się uzyskać zezwolenia na pracę w Polsce przed zamknięciem konsulatów i centrów wizowych, ale nie mogli opuścić Ukrainy z powodu trudności z przekroczeniem granicy - oświadczył Tomasz Bogdevic, dyrektor generalny agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal. Należy zauważyć, że około 40 proc. pasażerów lotu czarterowego to Ukraińcy, którzy po raz pierwszy podejmą pracę w Polsce. Tak wysoki procent wskazuje na rosnące zainteresowanie Ukraińców wyjazdem do pracy w Polsce - dodał. W drodze powrotnej z Warszawy do Kijowa samolot ten zostanie wykorzystany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy jako samolot ewakuacyjny dla obywateli Ukrainy. Lot został zorganizowany w związku z dużym zapotrzebowaniem na pracowników ze strony polskich pracodawców, ale także Ukraińców, którzy chcą przyjechać do Polski do pracy. Według danych Centrum Analitycznego Gremi Personal 67 provc. Ukraińców, którzy opuścili Polskę z powodu kwarantanny, chce wrócić. Liczba ta cały czas rośnie. Dlatego Gremi Personal rozważa możliwość zorganizowania serii lotów czarterowych dla swoich pracowników, a także Ukraińców, którzy chcą dostać się do pracy w Polsce i mają wizy pracownicze. Firma wznawia również transport dla swoich pracowników przez otwarte przejścia graniczne.

