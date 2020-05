Ukraińcy będą musieli poczekać. Przez COVID-19 do łask wrócili Polacy

Personnel Service, firma specjalizująca się w rekrutacji pracowników z Ukrainy, opublikowała wynika badania „Barometr Polskiego Rynku Pracy”.

Co dziesiąta firma w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy. Również co dziesiąta planuje ich poszukiwać.

Jednak na powrót do skali zainteresowania sprzed pandemii trzeba będzie chwilę poczekać. Firmy, które dotychczas sprowadzały Ukraińców, teraz szukają pracowników wśród Polaków.

Z badania „Barometr Polskiego Rynku Pracy” dowiemy się, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 roku pracownicy z Ukrainy pracowali w 35 proc. dużych, 12 proc. średnich oraz 10 proc. małych firm. Zdecydowana większość pracodawców ich ceni. 72 proc. stwierdziło, że ukraiński pracownik jest tak samo kompetentny jak Polak. Wyżej te kompetencje oceniło 5 proc. przedsiębiorców, a niżej – 14 proc. Warto przy tym zaznaczyć, że większość firm (70 proc.) oferuje Ukraińcom stanowiska niższego szczebla. Jedynie co 5. zatrudniony pracuje na średnim lub wyższym szczeblu.

- Zatrudnienie pracowników z Ukrainy na stanowiskach niższego szczebla jest pochodną uproszczonej procedury zatrudniania. Kadra ze Wschodu na tzw. „oświadczeniu” może pracować w Polsce legalnie tylko przez pół roku. To zdecydowanie za krótki czas, żeby wdrożyć pracownika wyższego szczebla i w niego inwestować, dlatego niewielu pracodawców się na to decyduje. Sposób wydawania pozwoleń na pracę utrwalił model imigracji zarobkowej z Ukrainy jako krótkotrwały i zarobkowy, co z punktu widzenia wielu sektorów gospodarki nie jest optymalne. Nawet teraz, w pandemii widać, że w takich branżach, jak np. przetwórstwo, produkcja, logistyka Ukraińcy nadal są potrzebni i to nie tylko na pół roku – zaznacza Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Na niedopasowanie wykształcenia i doświadczenia do wykonywanego przez Ukraińców zawodu wskazywał również raport OTTO Work Force Polska. Aż 46 proc. badanych przez nich pracowników miało wykształcenie wyższe, 43 proc. średnie, a tylko 8 proc. podstawowe, to i tak zdecydowana większość wykonywało prace fizyczne - aż 72 proc. Tylko 19 proc. pracowało jako pracownicy administracyjni, a jedynie 3 proc. pełniło funkcje kierownicze. Co więcej, w zdecydowanej większości badani nie pracowali zgodnie ze swoim wykształceniem (85 proc. odpowiedziało „nie” i „raczej nie”).

Pracowity jak Ukrainiec

CZYTAJ DALEJ »

W „Barometrze" pracodawcy wskazali też cechy, za które szczególnie cenią ukraińskich pracowników. Najwięcej, bo aż 62 proc. przedsiębiorców doceniło ich pracowitość. Z kolei za sprawną adaptację do środowiska pracy ceni ich 47 proc. respondentów. Szybkość nauki języka wskazało 36 proc. pracodawców, wiedzę oraz tworzenie pozytywnej atmosfery 30 proc., doświadczenie 2 proc., a skromność 24 proc.. Mimo dobrej opinii o pracownikach z Ukrainy, w najbliższym czasie o pracę w naszym kraju może być im trudniej. W efekcie epidemii koronawirusa część ukraińskich pracowników wyjechała do domów. Tymczasem w Polsce, po raz pierwszy od kilku lat, firmy poszukujące pracowników do pracy tymczasowej, zamiast sięgać po Ukraińców, zatrudniają Polaków. - Przed wybuchem pandemii do Polski każdego miesiąca przejeżdżało ok. 160 tys. pracowników zza naszej wschodniej granicy. Obecnie trudno będzie osiągnąć podobny poziom, ale należy pamiętać, że spadek zapotrzebowania na usługi Ukraińców jest raczej chwilowy. Pokazuje to ciągłe zainteresowanie zatrudnianiem kadry ze Wschodu m.in. w rolnictwie. To oznacza, że Ukraińcy nadal są polskiej gospodarce potrzebni, chwilowo jednak w mniejszym wymiarze - podsumowuje Krzysztof Inglot. W jego opinii będzie to jeden z istotniejszych czynników ograniczającym skalę wzrostu bezrobocia w Polsce. Jak podał GUS, stopa bezrobocia w kwietniu 2020 r. wyniosła 5,8 proc. wobec 5,4 proc. w marcu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła do 965,8 tys. wobec 909,4 tys. osób w marcu.