Ukraińcy będą mogli dłużej pozostać w krajach UE. To szansa dla polskiego rynku pracy

jk

• 17 paź 2022 15:17





Komisja Europejska ogłosiła decyzję o przedłużeniu obowiązywania Dyrektywy o Ochronie Tymczasowej dla ukraińskich uchodźców w Unii Europejskiej co najmniej do marca 2024 roku. Ochrona tymczasowa, z której korzysta obecne ponad 4,2 mln obywateli Ukrainy w Unii, zapewnia wsparcie w m.in. dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji i europejskiego rynku pracy. Z raportu EWL "wynika, że niemal połowa (48 proc.) pracujących w Polsce uchodźców z Ukrainy zamierza pozostać w naszym kraju na dłużej (Fot. Viktor Bystrov/Unsplash)

REKLAMA

Zdaniem ekspertów Platformy Migracyjnej EWL, przedłużenie uchodźcom prawa do legalnego pobytu i ochrony socjalnej na terytorium krajów UE to udzielanie pomocy w perspektywie długofalowej, gwarantujące poczucie stabilności i bezpieczeństwa uciekającym z objętej wojną Ukrainy. Ponadto, decyzja Komisji Europejskiej nie pozostaje bez wpływu na polski rynek pracy.

Czytaj też: Od wybuchu wojny w Ukrainie pracę łączą z pomaganiem. Nam opowiedzieli, jak im się to udaje

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Jeśli działania wojenne w Ukrainie się przedłużą, kolejne osoby mogą zdecydować się na wyjazd do krajów UE. Dotychczas najwięcej uchodźców z Ukrainy dotarło do Polski. Warto podkreślić, że ponad 430 tys. z nich podjęło już zatrudnienie, co stanowi duży potencjał dla rynku pracy w naszym kraju, a w szczególności branż, które zmagają się z niedoborem pracowników. Przedłużenie prawa do legalnego schronienia pozwoli na dłuższe zatrudnienie chętnych do pracy osób, na czym zależy polskim pracodawcom, a także pozwoli na rozwój zawodowy i większe zarobki – co jest w interesach samych obywateli Ukrainy – podkreślił Rafał Mróz, dyrektor operacyjny Platformy Migracyjnej EWL.

Dodajmy, że według raportu EWL "Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech”, niemal połowa (48 proc.) pracujących w Polsce uchodźców z Ukrainy zamierza pozostać w naszym kraju na dłużej, co najmniej przez rok po zakończeniu wojny, a co piąty respondent (22 proc.) planuje wrócić do ojczyzny jak najszybciej.

Przypomnijmy, że zgodnie z dotychczasowymi unijnymi przepisami, obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przekroczyli granicę z jednym z krajów UE, mogli legalnie mieszkać i pracować na terytorium tego kraju do sierpnia 2023 roku, czyli przez 18 miesięcy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU