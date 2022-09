Ukraińcom nie spieszy się do powrotu. A w Polsce wciąż jest dla nich praca

jk

• 7 wrz 2022 16:43





Tylko co piąty obywatel Ukrainy z powodu wojny zmuszony do wyjazdu do Polski chce wrócić do domu przed zimą. Większość Ukraińców prawdopodobnie powróci do ojczyzny, gdy tylko niebezpieczeństwo minie (Fot. Bohdan Komarivskyi/Unsplash)

REKLAMA

Gdy w wyniku wojny liczba wolnych miejsc pracy na Ukrainie znacząco spadła, sytuacja w Polsce jest odwrotna - zapotrzebowanie na pracowników cały czas rośnie.

- Liczba ofert pracy w agencji w sierpniu wzrosła o 7 proc. Prognozujemy, że we wrześniu ofert przybędzie jeszcze o ok. 10 proc. więcej – komentuje Anna Dzhobolda z Gremi Personal.

Z kolei 22,2 proc. spośród 1440 badanych Ukraińców zamierza wyjechać do domu w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Natomiast 35 proc. przygotowuje się do pozostania w Polsce na co najmniej rok.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Centrum Analityczne międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal, tylko 22,2 proc. spośród 1440 badanych Ukraińców zamierza wyjechać do domu w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Natomiast 35 proc. przygotowuje się do pozostania w Polsce na co najmniej rok. Kolejne 25,6 proc. planuje powrót zaraz po zakończeniu wojny, a 17 proc. w ogóle nie planuje powrotu na Ukrainę.

Czytaj też: Praca czeka w małych miastach. Ale Ukraińcy nie kwapią się do przeprowadzki

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Przewidujemy, że większość Ukraińców powróci do ojczyzny, gdy tylko niebezpieczeństwo minie. Jednak część obywateli pozostanie za granicą ze względu na szereg czynników subiektywnych – utratę mieszkania, niskie zarobki, gorsze warunki życia i oczywiście zagrożenie dla życia z powodu wojny – mówi Anna Dzhobolda, dyrektorka działu rekrutacji agencji Gremi Personal.

Miejsca pracy czekają

Dzhobolda dodaje, że najbardziej pesymistyczne prognozy dotyczące sezonu grzewczego zachęcają Ukraińców do spędzenia zimy w Polsce. W niektórych regionach Ukrainy ludzie ryzykują pozostanie na zimę bez ogrzewania czy ciepłej wody z powodu uszkodzenia infrastruktury.

Ponadto w czasie, gdy w wyniku wojny liczba wolnych miejsc pracy na Ukrainie znacząco spadła, sytuacja w Polsce jest odwrotna - zapotrzebowanie na pracowników cały czas rośnie.

- Liczba ofert pracy w Gremi Personal w sierpniu wzrosła o 7 proc. Prognozujemy, że we wrześniu ofert przybędzie jeszcze o ok. 10 proc. więcej – komentuje Anna Dzhobolda.

Ukrainki rozglądają się za pracą

Agencja obserwuje również delikatny wzrost liczby chętnych do pracy kobiet z Ukrainy, co może być związane z początkiem roku szkolnego. Według Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki, w polskich szkołach naukę rozpoczęło 185 tys. dzieci z Ukrainy. Większość uchodźców w wieku szkolnym, których według szacunków przebywa w Polsce ok. 700-800 tysięcy, uczy się jednak zdalnie, pozostając w systemie ukraińskim, i nadal potrzebuje opieki rodzicielskiej. Czytaj też: Polacy zastąpią imigrantów? Rosnące koszty życia dają się we znaki - To jednak znaczy, że niedługo na rynku pracy pojawi się dodatkowa liczba kobiet z Ukrainy, które w okresie wakacji musiały sprawować opiekę nad dziećmi. Oczekujemy, że dynamika ich zatrudnienia przyśpieszy już na początku przyszłego tygodnia – uważa Dzhobolda. Zobacz nasze najnowsze 1x1. - W grupie dużo łatwiej wejść na szczyt - mówi Kinga Baranowska, polska królowa Himalajów

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU