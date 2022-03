Ukraina w Unii Europejskiej to byłoby świetne. Zaburzenia na polskim rynku pracy - pewne

Ukraina chce zostać członkiem Unii Europejskiej. Pierwsze kroki w tym kierunku już wykonała. Co to oznacza dla polskiego rynku pracy? Czy jeśli nasi sąsiedzi dołączą do grona krajów członkowskich, ziści się koszmarny sen polskich przedsiębiorców i Ukraińcy, zamiast pracować w Polsce, ruszą dalej na Zachód, do krajów, które lepiej płacą?

Kilka dni po wybuchu wojny w Ukrainie jej prezydent Wołodymyr Zełenski złożył wniosek o jak najszybsze przyjęcie do grona państw członkowskich Unii Europejskiej.

- Europejczycy mają świadomość tego, że nasi żołnierze walczą za pokój wszystkich państw Europy, za wolność, za demokrację. Zwracamy się do UE, by Ukraina natychmiast została do niej przyłączona. Nasz cel to bycie razem z Europejczykami na równych prawach. Jestem przekonany, że zasłużyliśmy na to - przekonywał Wołodymyr Zełenski.

Wśród większości krajów członkowskich pomysł spotkał się z pozytywnym odbiorem. - Uznajemy europejską perspektywę Ukrainy. Z zadowoleniem witamy wniosek Ukrainy o status kandydata i będziemy pracować nad tym celem. Musimy wspólnie stawić czoło przyszłości - mówiła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

To jednak nie oznacza, że nasz wschodni sąsiad dołączy do grona 27 krajów. Nawet jeśli proces odbywałby się w ramach tzw. szybciej ścieżki, zajmie kilka lat. Dla przypomnienia, Polska wniosek o członkostwo w UE złożyła w 1994 r., dopiero trzy lata później – w 1997 roku – przyjęto Narodową Strategię Integracji, która precyzowała, jakie zmiany i w jakim tempie musi wprowadzić nasz kraj, by dołączyć do UE. W efekcie Polska przystąpiła do UE 10 lat po złożeniu wniosku, 1 maja 2004 roku.

Rewolucja na rynku pracy

Od tego momentu na rynku pracy zaczęły zachodzić ogromne zmiany. Bezrobocie, według unijnego Eurostatu, zmniejszyło się z 19,8 proc. w 2003 r. do 10,3 proc. w 2013 r. Obecnie to 2,9 proc. Płaca minimalna wzrosła z 800 zł w 2003 roku do 1600 zł w 2013 roku. Dziś wynosi ponad 3 tys. zł. Średni poziom wynagrodzeń zwiększył się z 2201,47 zł w 2003 roku do 3667,47 zł w 2013 roku. Jak podaje GUS, średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw w całym 2021 roku wyniosła 5888,80 zł.

Jest też druga strona wejścia Polski do UE i umożliwienia nam podjęcia legalnej pracy w krajach członkowskich – z naszego kraju wyjechało ponad 2 miliony ludzi.

Czy to oznacza, że jeśli nasi sąsiedzi dołączą do grona krajów członkowskich, ziści się koszmarny sen polskich przedsiębiorców? Ukraińcy zamiast pracować w Polsce, ruszą dalej na Zachód, do krajów, które lepiej płacą?

Rynek już wyczerpany

Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, studzi obawy w tej kwestii. Jak wyjaśnia, Polska korzysta z pomocy Ukraińców na rynku pracy od wielu lat. A liczba obywateli tego kraju pracujących u nas co roku rosła, z wyjątkiem 2020, kiedy to wybuchła pandemia. Oficjalne dane mówią, że w Polsce w 2021 r. urzędy pracy wydały łącznie 504 tys. zezwoleń o pracę. To więcej o 24 proc. niż rok wcześniej i o około 13,5 proc. niż w 2019 roku, kiedy to pod tym względem padł rekord. Nieoficjalnie mówi się, że w Polsce pracuje nawet 1,5 miliona Ukraińców.

- Jeżeli europejski rynek pracy otworzyłby się na Ukraińców poprzez wejście Ukrainy do UE, to zapewne część z nich zdecydowałaby się szukać szczęścia za granicą, w tym w Polsce, a jednocześnie część zdecydowałaby się wyjechać dalej niż nasz kraj. Jednak trudno się spodziewać, by znów przyszła druga tak samo wielka fala chętnych do emigracji. To jest niemożliwe, bo w ciągu kilku lat z Ukrainy już wyjechało około 5 milionów obywateli. Ten kraj wyczerpał swoje zapasy chętnych do migracji. One dziś są znikome. Do tego ludzie, którzy pracują w Polsce, w dużej mierze mają już ustabilizowaną sytuację zawodową, mocno się zastanowią, nim znów podejmą decyzję o kolejnym wyjeździe za pracą - uważa Piotr Soroczyński.

Jak dodaje, kolejne migracje opierać się będą na nowych rocznikach Ukraińców. A te, jeśli ich kraj wszedłby do UE, wcale nie muszą chcieć wyjeżdżać ze swojego kraju.

- Gdyby Ukraina znalazła się w UE, to otrzymałaby zastrzyk gotówki na inwestycje, do tego dochodzą miliardy euro i dolarów obiecane przez Europę i Stany Zjednoczone na odbudowę kraju po wojnie - wymienia. - Te wszystkie inwestycje spowodowałyby, że na miejscu pojawiłoby się wiele atrakcyjnych ofert pracy. To również będzie spowalniało odpływ ludzi, ale jednocześnie da Polsce, jako najbliższemu sąsiadowi, kolejne miejsce do inwestowania - dodaje.

Różne scenariusze

Także prof. Adam Noga z Akademii Leona Koźmińskiego przyznaje, że wejście Ukrainy do UE nie wywoła rewolucji na naszym rynku pracy.

- Nie powtórzy się skala zjawiska migracji, jaką my odnotowaliśmy u siebie po 2004 roku. Zapewne część Ukraińców zdecyduje się poszukać pracy dalej niż w Polsce, ale nie spodziewałbym się lawiny wyjazdów. Oni się już u nas zadomowili. Problem będzie więc strukturalny, a nie masowy - zaznacza. I od razu dodaje, że to, jak będzie wyglądała sytuacja, zależne jest od tego, jak skończy się wojna.

Wariant optymistyczny - jak mówi - zakłada, że skończy się ona szybko, sukcesem Ukrainy. W takim przypadku, nawet jeśli nasi sąsiedzi nie zostaliby przyjęci od razu do UE, ale działania w tym kierunku byłyby już prowadzone, to kraj zyskuje ogromną szansą rozwojową. Przez co poprawią się tam warunki pracy.

- Nawet jeśli pracownicy zdecydują się wyjechać z Polski, to my i tak na tym skorzystamy, bo rozwój na Ukrainie przełoży się na rozwój Polski, biznes zyska nowe kierunki do wzrostu. Natomiast – jak już nieraz widzieliśmy, ostatnio choćby podczas pandemii – biznes zrestrukturyzuje się i dostosuje do mniejszej liczby pracowników, na przykład przez inwestycje w automatyzację oraz robotyzację - wymienia.

Z kolei scenariusz pesymistyczny mówi o tym, że wojna będzie trwała długo, do tego rozleje się na sąsiednie kraje.

- Tutaj nie ma mowy o wejściu do UE, ale też problem braku rąk do pracy nie będzie istniał, bo będziemy mieli do rozwiązania dużo poważniejsze problemy - komentuje nasz rozmówca.

Jak dodaje, będziemy mierzyć się wtedy ze zjawiskiem, jakim jest stagflacja, czyli sytuacja, kiedy jednocześnie występuje wysoka inflacja, którą już obserwujemy, oraz stagnacja gospodarcza. Wtedy pojawi się wysokie bezrobocie. Zaznacza też, iż podczas poprzednich konfliktów gospodarkę ratował przemysł zbrojeniowy, jednak teraz nie ma co na to liczyć, bo kraje wiedzą, że wojny wygrywa się jakością, a nie ilością, dlatego inwestują w nowoczesną broń, a nie potrzebują produkować masowo najprostszych nabojów czy czołgów.

Cudzoziemcy chcą za granicę?

Z badania “Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”, przeprowadzonego w pierwszej połowie 2021 roku przez agencję EWL, wynika, że Polska wraz z Niemcami przodują na liście „wymarzonych kierunków” pracowników ze wschodu. W Niemczech pracować chce 51 proc. zapytanych, w Polsce 48 proc. Odpowiedzi zaznaczone przez co najmniej 20 proc. badanych dotyczyły jeszcze takich krajów, jak Czechy, Kanada, Stany Zjednoczone oraz Norwegia.

Warto też pamiętać, iż uchodźcy mają ułatwiony dostęp do unijnego rynku pracy. Na bazie dyrektywy unijnej (2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony) wiele krajów, podobnie jak Polska, przewiduje ułatwioną procedurę dostępu m.in. do rynku pracy. Jednak szczegółowe zasady każdy z krajów wprowadza sam, w naszym przypadku zapisano je w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednak jest to wyjątkowa sytuacja, związana z wojną w Ukrainie.