Ukraina szykuje zamknięcie granicy. Polska może stracić tysiące pracowników

Ukraina zamyka swoje granice. Powodem jest obawa przed koronawirusem – informuje RMF FM. Miała już zapaść ogólna decyzja w tej sprawie.

– My przesłaliśmy już rządowi propozycje konkretnych rozwiązań. Chodzi o wszystkie przejścia na ukraińskiej granicy, w tym na odcinku z Polską – powiedział dziennikarzowi RMF FM rzecznik ukraińskiej służby granicznej Andrij Demczenko.

Jak informuje rozgłośnia, na najbliższym posiedzeniu ukraińskiego gabinetu zostaną przyjęte odpowiednie dokumenty i wtedy poznamy szczegóły - które przejścia, kiedy i na jak długo mają być zamknięte. Decyzja może wejść w życie jeszcze dziś późnym wieczorem.

Na Ukrainie stwierdzono dotąd jeden przypadek zakażenia koronawirusem.

Cios dla polskiego rynku pracy

W Polsce pracują niemal 2 miliony osób zza naszej wschodniej granicy. Z Barometru Imigracji Zarobkowej za II półrocze 2019 roku Grupy Personnel Service wynika, że pracowników z Ukrainy zatrudnia obecnie 18 proc. polskich firm.

Czytaj też: Ukraińcy nie są już tanią siłą roboczą

– Pracownik z Ukrainy jest ceniony, często zaprasza się go do pogłębiania swoich kompetencji, kończenia kursów, certyfikatów i to jest naprawdę atrakcyjna oferta. Polska jest krajem najczęściej wybieranym dla emigracji zarobkowej spośród obywateli Ukrainy – ocenia Kinga Marczak.

Jednocześnie rekordowe 46 proc. firm dostrzega, że obecnie trudniej rekrutuje się kadrę ze Wschodu. To o 31 pp. więcej niż w poprzedniej edycji badania. Dlatego coraz więcej pracodawców deklaruje, że byłoby skłonnych płacić Ukraińcom więcej niż Polakom.

Zamknięcie granic oznacza odcięcie dopływu pracowników ze Wschodu. Dla polskich pracodawców może to być dodatkowy cios. Już teraz odczuwają problemy w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.