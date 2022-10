Uciekają przed mobilizacją. Zainteresowanie pracą w Polsce wzrosło o 700 proc.

Międzynarodowe agencje zatrudnienia od dwóch tygodni notują skokowy wzrost zainteresowaniem Rosjan, ale też Białorusinów pracą w Polsce.

- W Gremi Personal po tygodniu niespotykanego jak dotąd zainteresowania Rosjanami pracą w Polsce mamy już w sumie około 300 zapytań o pracę. Tylko w pierwszych dniach po ogłoszeniu mobilizacji było ich 130. To samo dotyczy Białorusinów – też intensywnie szukają pracy w Polsce – mówi Anna Dzhobolda, dyrektorka rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Agencje zatrudnienia mogą spodziewać się z tego powodu jesieni ludów, większego napływu osób poszukujących pracy z terenów sąsiadujących z terytorium Rosji. Duża liczba Rosjan ma podwójne obywatelstwo. Mogą to teraz masowo wykorzystać, żeby uniknąć powołania do wojska - dodaje.

Zainteresowanie legalnym zatrudnieniem obywateli Białorusi i Rosji jest bezpośrednim skutkiem ogłoszonej dwa tygodnie temu mobilizacji. Planują „zaczepić się na pracę" w celu zdobycia dokumentów i wizy pracowniczej, ponieważ wjazd na wizę turystyczną, przynajmniej dla Rosjan, jest obecnie niemożliwy.

Przypomnijmy, 19 września Polska i kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia) tymczasowo zakazały wjazdu obywatelom Federacji Rosyjskiej w celach turystycznych, sportowych i biznesowych w ramach unijnej solidarności z Ukrainą.

Czytaj więcej: Oferują przekwalifikowanie do jednej z najbardziej rozwojowych branż. Oferta ważna od zaraz

- Drogi lądowe do Polski i UE są zasadniczo odcięte dla Rosjan, więc wielu Rosjan chce spróbować dostać się do UE w drodze tranzytowej – lecąc przez Turcję, Serbię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Armenię czy nawet Katar, choć nie wszyscy chętni mogą sobie pozwolić na to pozwolić finansowo, bo ceny biletów na tych destynacjach znacząco skoczyły wzrosły - mówi Anna Dzhobolda.

19 września Polska i kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia) tymczasowo zakazały wjazdu obywatelom Federacji Rosyjskiej w celach turystycznych, sportowych i biznesowych w ramach unijnej solidarności z Ukrainą (Fot. PAP/Abaca)

Białorusini obawiają się mobilizacji

To samo dotyczy Białorusinów – też intensywnie szukają pracy w Polsce.

- Obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania przez nich pracą od czasu ogłoszenia przez Putina mobilizacji. Od 24 lutego tego roku było to razem jakieś 150 zapytań miesięcznie, teraz mamy wzrost o 700 proc., dziennie jest to po 40 zgłoszeń. Zapewne planują pracować w Unii Europejskiej przez krótki czas – a zatrudnienia używają tylko do zdobycia dokumentów, żeby legalnie przebywać na terenie UE. Wzmożony ruch migracyjny za pracą znaczy tyle, że Białorusini obawiają się, że mobilizacja w niedalekiej przyszłości i ich będzie dotyczyła, a po drugie – że wojna zacznie się również na granicy białorusko-ukraińskiej - dodaje Dzhobolda.

Masowa ucieczka Rosjan przed mobilizacją

Dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w rozmowie z Polskim Radiem powołuje się na dane, które opublikowała "Nowaja Gazieta. Jewropa" (bazuje na danych rosyjskiego FSB). Okazuje się, że po ogłoszeniu mobilizacji z Rosji uciekło już ok. 260 tys. młodych ludzi, z czego ponad ponad 100 tys. trafiło do Kazachstanu.

- Nie wszystkim uciekinierom uda się wydostać z kraju, bo Rosjanie próbują ich zatrzymywać na granicach - z Białorusią, Gruzją, Kazachstanem. To pokazuje jednak desperację młodych ludzi, którzy nie chcą iść na śmierć, tym bardziej, że już pojawiły się informacje, iż część tych osób, które miały być przeszkolone przed wysłaniem na Ukrainę, trafiło wprost na front - komentuje dr Andrzej Szabaciuk w rozmowie Polskim Radiem.

Według danych brytyjskiego wywiadu, Rosję opuszczają głównie osoby dobrze wykształcone i lepiej sytuowane.

- W ciągu siedmiu dni od ogłoszenia przez Putina "częściowej mobilizacji" nastąpił spory exodus Rosjan próbujących uniknąć wezwania. Choć dokładne liczby są niejasne, prawdopodobnie przekracza ona wielkość całkowitej siły inwazyjnej Rosji wystawionej w lutym 2022 roku - przekazało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii .