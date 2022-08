Ubyła nam aż 1/4 pracowników tymczasowych. Co się stało?

KDS

• 23 sie 2022 13:45





Dokładnie 1 382 mln zł w drugim kwartale 2022 roku wyniosła wartość usług HR świadczonych przez firmy członkowskie Polskiego Forum HR. To o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba pracowników tymczasowych spadła o 24 proc. w porównaniu rok do roku. Liczba przepracowanych godzin również zmalała - o 8 proc. W tym zakresie spadły też obroty firm - o 4 proc., do poziomu 808 mln zł. Ponad 84 proc. wszystkich umów zawieranych przez firmy członkowskie z pracownikami tymczasowymi to umowy o pracę (fot. Unsplash/Randy Fath)

Całkowita wartość oferowanych usług HR wyniosła w drugim kwartale 2022 roku 1 382 mln zł. To 4 proc. więcej w porównaniu do tego samego okresu 2021 roku.

Największą część obrotów firm zrzeszonych w Polskim Forum HR stanowiły usługi z zakresu pracy tymczasowej (ponad połowę).

Jednocześnie wartość przychodów tego sektora działalności spadła o 4 proc. Do 808 mln zł. Główne przyczyny takiego stanu rzeczy są dwie - bezrobocie oraz wojna w Ukrainie.

Z najnowszych danych Polskiego Forum HR wynika, że w drugim kwartale 2022 roku całkowite obroty firm członkowskich wyniosły 1 382 mln zł. To 4 proc. więcej niż w tym samym okresie 2021 roku.

Największą ich część stanowiły usługi z zakresu pracy tymczasowej (58,5 proc.), następnie był outsourcing (25,8 proc.), rekrutacja (6,4 proc.), delegowanie (4,6 proc.), RPO (2,5 proc.) oraz career management ( 0,1 proc.).

Spadki w pracy tymczasowej

Przy czym w drugim kwartale 2022 roku liczba pracowników tymczasowych w ujęciu rocznym spadła o 24 proc. Liczba przepracowanych godzin również zmalała, ale w znacznie wolniejszym tempie - o 8 proc., co wskazuje na to, że nadal wydłuża się okres zatrudnienia jednego pracownika. To wszystko złożyło się na to, że obroty firm członkowskich w tym zakresie spadły o 4 proc. - do poziomu 808 mln zł. Szacowana wartość rynku pracy tymczasowej w Polsce wynosi zaś 1,46 mld zł. To spadek o 4 proc. w ujęciu rok do roku.

Warto zaznaczyć, że ponad 84 proc. wszystkich umów zawieranych przez firmy członkowskie z pracownikami tymczasowymi to umowy o pracę, co znacznie odbiega od średniego poziomu dla Polski, który zgodnie z danymi ministerstwa w 2020 roku wynosił jedynie 44 proc.

- Rekordowo niskie bezrobocie i nadal duże zapotrzebowanie na pracowników powoduje o wiele szybsze przechodzenie pracowników tymczasowych bezpośrednio do pracodawców. Wiele firm decyduje się na rozbudowę stałego zespołu kosztem elastyczności. To jedna z przyczyn spadku liczby pracowników tymczasowych - komentuje sytuację na rynku Wojciech Ratajczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR i prezes Trenkwalder Polska. Uproszczona procedura dla kolejnych krajów Jak dodaje, druga, równie istotna przyczyna to coraz większe trudności z pozyskiwaniem kandydatów do pracy tymczasowej z Ukrainy. Właśnie z tego kraju pochodzi ok. 40 proc. pracowników tymczasowych. - Pomimo spodziewanego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego potrzebne jest rozszerzenie listy krajów, dla których obowiązuje uproszczona ścieżka legalizacji pobytu i zatrudnienia. Bez tego problem będzie narastał - podkreśla prezes Trenkwalder Polska. W podobnym tonie wypowiada się Rafał Mróz, dyrektor sprzedaży w EWL Group. W rozmowie z PulsHR.pl podkreślał, że jednym z najważniejszych rozwiązań, które przyniosłoby pozytywne, długotrwałe skutki na rynku pracy, byłoby zaabsorbowanie do pracy w Polsce pracowników z krajów Azji Centralnej, np. Uzbekistanu, Kazachstanu czy Kirgistanu, których obywatele mówią po rosyjsku. - Obecnie uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców dotyczy pracowników z sześciu krajów: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii. Gdyby włączono do niej kolejne kraje, Polska mogłaby pozyskać wykwalifikowanych pracowników do kluczowych dla rozwoju gospodarki branż. Już teraz w naszym kraju pracuje wielu obywateli np. Uzbekistanu, którzy znajdują zatrudnienie jako kierowcy znanych firm przewoźniczych. Według statystyk, w Polsce jest około 6 tys. Uzbeków i Kazachów łącznie, co stanowi jednak „kroplę w morzu potrzeb” obecnego rynku pracy - podkreślał. Wzrosty w outsourcingu i rekrutacji Jednocześnie firmy w zakresie innych swoich usług odnotowały spore wzrosty. Wysoki wzrost dotyczył procesów rekrutacyjnych realizowanych na rzecz polskich pracodawców. Obroty w tym zakresie wzrosły o 40 proc. do poziomu 78 mln zł. Warto zaznaczyć, że wzrost ten w pierwszym kwartale roku był dużo wyższy i wynosił 69 proc. - Wzrosty w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych nadal utrzymują się na wysokim poziomie, ale jednocześnie obserwujemy spadek dynamiki tych wzrostów. Maleje liczba publikowanych ofert pracy. Pracodawcy, z których według badania Konfederacji Lewiatan 86 proc. spodziewa się kryzysu ekonomicznego, ostrożniej snują plany zatrudnieniowe. Jednak pamiętajmy, że rynek usług rekrutacji stałych bazuje na poszukiwaniu wysoko wykwalifikowanej kadry o unikalnych umiejętnościach i pomimo prognozowanego spowolnienia związanego z wysoką inflacją, zapotrzebowanie na tego typu umiejętności znacząco nie zmaleje. Drugi czynnik, który w kolejnych miesiącach może przynieść nam wyhamowanie wzrostów w rekrutacjach, to oczywiście rosnące wynagrodzenia pracowników - komentuje Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR, prezes Devire. W ujęciu rocznym w górę - o 14 proc. - poszły obroty firm członkowskich PFHR w zakresie outsourcingu. W omawianym okresie wyniosły 356 mln zł. Jednak porównując pierwszy kwartał do drugiego kwartału, widoczny jest spadek o kilkadziesiąt milionów złotych. W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku obroty w tym zakresie wyniosły 410 mln zł. O 24 proc. w górę poszły z kolei obroty firm członkowskich PFHR w zakresie

delegowania pracowników. W omawianym okresie wyniosły 64 mln zł. Natomiast największy wzrost miał miejsce w usługach z zakresu RPO (przekazanie całego procesu rekrutacji zewnętrznej firmie). Wyniósł 107 proc. Obroty firm członkowskich PFHR w zakresie RPO wyniosły 34 mln zł. Zobacz naszą najnowszą Moc opinii" o zmianach na rynku pracy

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

