Tylko połowa Ukraińców chce po wojnie wrócić do siebie

Połowa pracowników tymczasowych z Ukrainy chce wrócić po zakończeniu wojny do ojczyzny. Jednocześnie aż 45 proc. deklaruje, że póki co chce zostać w Polsce i zobaczyć jak rozwinie się sytuacja. Wśród planów na najbliższe miesiące pojawiają się także nauka języka polskiego, znalezienie samodzielnego mieszkania i sprowadzenie do Polski najbliższej rodziny.

Połowa badanych pracowników tymczasowych z Ukrainy (49 proc.) planuje po zakończeniu wojny powrót do ojczyzny (Fot. PAP/Darek Delmanowicz)