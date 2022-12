Trzeba zachęcić Ukraińców do osiedlania się w mniejszych miastach

- Osoby z Ukrainy doskonale odnalazły się na zachodniopomorskim rynku pracy. Widzimy jednak, że uchodźcy mają tendencję do osiedlania się w dużych miastach. To często utrudnia znalezienie pracy dla wszystkich. Potrzebny jest systemowy program, który będzie sprzyjać relokacji i będzie mobilizować osoby z Ukrainy do osiedlania się w małych miastach - zauważa Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Zobacz: Będą zmiany w pomocy dla Ukraińców. Jest projekt ustawy

Stworzenie programu relokacji uchodźców ma w konsekwencji pozwolić na znalezienie pracy przez osoby, które mają z tym problem w dużych miastach .

- Jest obawa mentalna, że w mniejszej miejscowości nie ma pracy, a to nie jest prawda. Strefy przemysłowe lokowane są na obrzeżach dużych miast i to tam na osoby z Ukrainy czeka praca. Program relokacyjny to dobry pomysł, ale musi być odpowiednio przygotowany, tak, by nie wystraszyć uchodźców. Najwięcej ofert pracy jest obecnie w sektorach przemysłowych, halach produkcyjnych oraz w zawodach o niższych kwalifikacjach - mówi Kamil Zieliński, ekspert rynku pracy z firmy 7HR i Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Przeczytaj: Wojna zmieniła Ukraińców. Większość deklaruje chęć powrotu do kraju

Jak zauważa Anna Sudolska z Idea HR Group, osoby z Ukrainy, które przyjechały do Polski po 24 lutego, dzisiaj w dużej mierze opanowały już język polski i starają się o lepszą pracę.

- Widzimy te starania, ale co oczywiste, efekty w poszukiwaniu pracy są różne. To nie jest łatwy czas w gospodarce – tłumaczy Anna Sudolska. - W lutym i marcu osoby z Ukrainy mające nawet bardzo dobre wykształcenie szukały jakiejkolwiek pracy: sprzątania, pomocy w gastronomii, roznoszenia ulotek. Po kilku miesiącach ich ambicje wzrosły i szukają zatrudnienia w swoich zawodach. Najwięcej chętnych do pracy jest pań, które mają wykształcenie typowo administracyjne, medyczne lub handlowe. Tutaj znajomość języka jest kluczem do podejmowania pracy. Widzimy, że panie z Ukrainy świetnie radzą sobie jako pomoc socjalna, osoby do opieki nad dziećmi czy seniorami. Dużo znalazło zatrudnienie w handlu i gastronomii – dodaje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl