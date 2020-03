Trendów demograficznych nie da się odwrócić. Czy obcokrajowcy nadal będą uzupełniać luki kadrowe?

Jak wynika z danych Urzędu ds. Cudzoziemców, na początku 2020 roku ważne zezwolenia na pobyt w Polsce miało prawie 423 tys. cudzoziemców.

Choć polska gospodarka słabnie, to jednak w handlu, a także w budowlance ręce do pracy będą nadal potrzebne.

Ukraińcy to osoby, które łatwo przystosowują się do pracy w polskich firmach, a presja płacowa z ich strony nie jest tak duża, jak w przypadku Polaków.

ONZ prognozuje, że sytuacja demograficzna w Polsce będzie coraz gorsza. Od kolejnej dekady populacja w naszym kraju zacznie spadać, a w tym stuleciu spadnie z 38 do 24 mln. Prognozy demograficzne to spore wyzwanie dla rynku pracy. Z kolei PwC wskazuje, że do 2025 roku na polskim rynku pracy zabraknie aż 1,5 mln osób, co oznacza konieczność zatrudniania każdego roku dodatkowo aż 300 tys. pracowników.

Z drugiej strony coraz częściej mówi się o nadciągającym spowolnieniu gospodarczym. Jak wynika z najnowszego „Monitora Rynku Pracy” firmy Randstad, aż 46 proc. pracowników spodziewa się pogorszenia sytuacji w 2020 r., nieco ponad 1/3 przewiduje, że sytuacja kraju nie zmieni się, a jedynie 17 proc. spodziewa się poprawy.

- Od kilku miesięcy wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego, który pokazuje jego obecną kondycję i prognozy jej zmian w najbliższej przyszłości, sygnalizuje spadek dynamiki zatrudnienia. Co więcej, kadra kierownicza badanych firm od dwóch miesięcy informuje, że przedsiębiorstwa zaczynają redukować zatrudnienie lub przygotowują się do tego procesu. Tak dzieje się w przemyśle, który stanowi ok. 25 proc. polskiej gospodarki. Sygnalizowane ograniczanie popytu na pracowników czy wręcz zmniejszanie zatrudnienia, wynika głównie ze słabnięcia koniunktury gospodarczej, ale także z rosnących kosztów pracy – komentuje w rozmowie z PulsHR.pl dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, członek rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

- Zapewne firmy przemysłowe zastanawiają się, czy nie lepiej zainwestować w robotyzację i cyfryzację, tym samym zmniejszając zapotrzebowanie na pracowników. Aczkolwiek trudno teraz, gdy do wielu globalnych i krajowych ryzyk dla działalności gospodarczej dołączył koronawirus, spodziewać się decyzji inwestycyjnych. Takiego inwestycyjnego procesu należy się spodziewać w przyszłości. Warto jednak zauważyć, że procesy robotyzacji i cyfryzacji generują popyt na specjalistów o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach. Zmniejszą się więc ilościowe potrzeby kadrowe, ale jednoczenie zostaje zmieniona struktura zatrudnienia. Firmy będą poszukiwać wysoko wykwalifikowanych osób. Pozostałe 75 proc. polskiej gospodarki to w dużej mierze sektor usług. Tutaj dużo trudniej będzie zastąpić człowieka – dodaje Starczewska-Krzysztoszek. Obcokrajowcy sposobem na luki kadrowe Innym sposobem na radzenie sobie z brakami kadrowymi jest ściąganie do Polski cudzoziemców. Jak wynika z danych Urzędu ds. Cudzoziemców, na początku 2020 roku ważne zezwolenia na pobyt w Polsce miało prawie 423 tys. cudzoziemców. Największe grupy spośród nich stanowili obywatele: Ukrainy – 214,7 tys. osób, Białorusi – 25,6 tys., Niemiec – 21,3 tys., Rosji – 12,5 tys., Wietnamu – 12,1 tys., Indii – 9,9 tys., Włoch – 8,5 tys., Chin – 8,5 tys., Wielkiej Brytanii – 6,3 tys. oraz Hiszpanii – 5,9 tys. W 2019 r. liczba obcokrajowców wzrosła o 50 tys. Najwięcej przybyło obywateli Ukrainy – o 35,6 tys. do 214,7 tys. osób; Białorusi – o 5,5 tys. do 25,6 tys.; Gruzji – o 2,7 tys. do 5,5 tys.; Indii – o 1,1 tys. do 9,9 tys. oraz Mołdawii – o 1,1 tys. do 2,4 tys. - Pracodawcy chcą sięgać po pracowników nie tylko z Ukrainy, ale też np. po pracowników z Indii czy Pakistańczyków. Niestety mają ogromne problemy z procedurami – procesy są trudne i długie. W efekcie przestaje być to opłacalne dla biznesu – podkreśla Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Choć polska gospodarka słabnie, to jednak w handlu, a także w budowlance ręce do pracy będą nadal potrzebne. Nawet jeśli popyt na pracę będzie malał, to pracownicy uzupełnią braki kadrowe, które w tej chwili są bardzo widoczne. - Cudzoziemcy na polskim rynku pracy to przede wszystkim Ukraińcy, którzy w większości są zatrudniani w zawodach niewymagających bardzo wysokich kwalifikacji i kompetencji. Uważam, że w handlu nie zmniejszy się popyt na pracowników z zagranicy. Co prawda w tym obszarze również będzie postępować cyfryzacja, ale nie w tak dużym stopniu jak w przemyśle. Być może klienci częściej będą korzystać z automatycznych kas, jednak zastąpienie pracownika wykładającego towar na półki robotem to odległa przyszłość. Podobnie jest z bezobsługowymi sklepami – będą się pojawiać, ale to również perspektywa długofalowa. Tego typu inwestycja jest bardzo kosztowna. Ponadto, spora część klientów nie jest na to przygotowana – wyjaśnia Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Czytaj też: Walka o cudzoziemców zaostrzy się. "Nie wyobrażamy już sobie polskiego rynku pracy bez imigrantów" Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek zwraca uwagę także na inny aspekt, jeśli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców. Ukraińcy to osoby, które łatwo przystosowują się do pracy w polskich firmach, a presja płacowa z ich strony nie jest tak duża jak w przypadku Polaków. - Oczywiście związki zawodowe dbają o to, aby nie zarabiali mniej, a warunki pracy były na takim samym poziomie, jak w przypadku polskich pracowników. Niemniej jednak mniej roszczeniowy pracownik z punktu widzenia pracodawcy – szczególnie w okresie słabnącej koniunktury – jest cenny. Można więc założyć, że obcokrajowcy będą dobrą opcją dla firm – dodaje ekspert TEP. Przyciągnąć talenty do Polski Niezależnie od koniunktury gospodarczej, Polska potrzebuje i będzie potrzebować w coraz większym stopniu potrzebować pracowników o wysokich kwalifikacjach, szczególnie tych z wysokimi umiejętnościami cyfrowymi. Jak zaznacza Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, już dawno powinniśmy byli zbudować system pozwalający na przyciągnięcie talentów z zagranicy.

Jej zdaniem w tej chwili potrzeba wielu zmian, jednak nie tyle w samych regulacjach, co w systemie wydawania zezwoleń na pracę. - Potrzebujemy przyspieszenia i uproszczenia procedur. To bardzo ważne, zwłaszcza że niemiecki i czeski rynek otworzyły się na obcokrajowców. Wkrótce na taki krok mogą zdecydować się inne kraje. Jeśli tego nie zrobimy, to przegramy walkę o talenty – mówi ekspert TEP. - Podam przykład. Jedna firma z kapitałem zagranicznym z sektora ICT znalazła na ukraińskim rynku programistów. Rozpoczęła proces pozyskiwania odpowiednich dokumentów, pozwalających na ich zatrudnienie. Trwało to jednak tak długo, że pracodawcy z niemieckiego rynku podebrali im kandydatów. To było cztery lata temu, kiedy rynek w Niemczech nie był jeszcze otwarty – dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Zatrzymać obcokrajowców w Polsce Większość Ukraińców, którzy wzięli udział w ankiecie agencji pracy tymczasowej Alikon (przeprowadzonej na zlecenie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia), deklaruje chęć pozostania i pracy w Polsce. Zdecydowaną chęć wyjazdu w najbliższym czasie do Niemiec w celach zarobkowych zadeklarowało 15 proc. ankietowanych. - Część Ukraińców zadomowiła się w Polsce – ściągnęła swoje rodziny i myśli o kupnie mieszkania. Chcą pozostać w naszym kraju, dlatego warto o nich zadbać. Nie chodzi tylko o regulacje, ale także o inne instrumenty, które ułatwią im osiedlenie się w Polsce, np. łatwiejszy dostęp do kredytów na mieszkanie – wyjaśnia Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Zdaniem eksperta TEP, większym wyzwaniem jest zatrzymanie młodych obcokrajowców. - Tutaj nie ma żadnych pomysłów, które byłyby omawiane w resorcie pracy czy szkolnictwa wyższego. Tymczasem wielu zagranicznych studentów, kształcących się na polskich uczelniach, wyjeżdża z kraju. Spora część ma ogromny potencjał i świetne pomysły na biznes. Takie osoby powinny z automatu móc zostać Polsce, założyć firmę czy wykorzystać nabytą w polskich uczelniach wiedzę pracując w polskich firmach. Tak się niestety nie dzieje. To czysta strata potencjału, który budujemy, a nie potrafimy go wykorzystać – dodaje Starczewska-Krzysztoszek.