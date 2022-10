Trend wzrostowy powraca. Ukraińcy już wydali w Polsce dwa razy więcej niż rok temu

jk

Wydatki Ukraińców w Polsce zaczynają powoli wracać do poziomów notowanych przed pandemią. W pierwszym półroczu 2022 roku nasi wschodni sąsiedzi zostawili w sklepach i wydali na usługi 2,1 mld zł, czyli dwa razy więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej i o 24 proc. więcej niż w tym samym okresie pandemicznego 2020 roku. Ukraińcy w pierwszym kwartale 2022 r. przekroczyli granicę z Polską 8,1 mln razy, podczas gdy rok wcześniej 3,3 mln razy (Fot. Kate McDaniel/Unsplash)

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatki Ukraińców w Polsce przekroczyły 2,1 mld zł, czyli niemal tyle co w 2014 i 2015 roku, kiedy już w Polsce mogliśmy mówić o masowej migracji z Ukrainy.

Do wyników z lat 2016-2019 jeszcze brakuje, bo wtedy wydatki wynosiły średnio 3,4 mld zł, ale wszystko wskazuje na to, że w kolejnych kwartałach można spodziewać się utrzymania trendu.

Eksperci Personnel Service przypominają, że w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie, według danych Straży Granicznej, granicę z Polską przekroczyło ponad 6,7 mln osób.

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w pierwszym półroczu tego roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 73,8 mln razy. To o 62 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Tym samym zbliżamy się powoli do wyników notowanych przed pandemią, bowiem w pierwszym półroczu 2019 r. liczba przekroczeń granicy wyniosła 87,4 mln.

Ukraińcy wydali 2,1 mld zł w pierwszym półroczu 2022 r.

Ukraińcy w pierwszym kwartale 2022 r. przekroczyli granicę z Polską 8,1 mln razy, podczas gdy rok wcześniej 3,3 mln razy.

- W wydatkach Ukraińców notowanych w okresie od stycznia do marca już przebijał się efekt wojny i zwiększonych przekroczeń granicy. Teraz ten trend się utrwalił i o ile nie dojdzie do jakiegoś przewrotu w wojnie to pewnie te wydatki w kolejnych kwartałach będą utrzymywały się na wysokim poziomie. To oznacza, że możemy wrócić do wyników wydatków Ukraińców notowanych jeszcze przed pandemią. Wtedy co kwartał nasi wschodni sąsiedzi wydawali w Polsce średnio 2 mld zł. Teraz jest to nieco mniej, bo 1,4 mld zł, ale warto podkreślić, że ostatnio taki odczyt widzieliśmy w pierwszym kwartale 2020 roku, zatem ponad dwa lata temu – komentuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Przed wybuchem pandemii, w latach 2017-2019 Ukraińcy w pierwszym półroczu roku zostawiali w Polsce od 3,2 mld zł do nawet 3,6 mld zł. W 2020 roku ten wynik spadł do 1,7 mld zł, co jeszcze nie oddało w pełni konsekwencji wybuchu pandemii. Te zobaczyliśmy wyraźnie w pierwszym półroczu 2021 roku, kiedy wydatki Ukraińców w Polsce wyniosły zaledwie 1 mld zł. Teraz wracają do trendu wznoszącego, bo w pierwszym półroczu 2022 r. wydatki te przekroczyły 2,1 mld zł, czyli niemal tyle co w 2014 i 2015 roku, kiedy już w Polsce mogliśmy mówić o masowej migracji z Ukrainy. Wydatki cudzoziemców w Polsce Ogółem cudzoziemcy w pierwszym półroczu 2022 r. wydali w Polsce 16,5 mld zł, czyli o 77,4 proc. więcej w porównaniu rok do roku, kiedy te wydatki były na poziomie 9,3 mld zł. Warto też zwrócić uwagę na wzrost kwartał do kwartału. W okresie styczeń-marzec cudzoziemcy zostawili w Polsce 6,5 mld zł, podczas gdy w okresie kwiecień-czerwiec już 10 mld zł. Patrząc na to, kto wydawał w naszym kraju najwięcej to w drugim kwartale 2022 roku największy udział miały wydatki przekraczających granicę z: Niemcami (4,3 mld zł), następnie z Ukrainą (1,4 mld zł), Czechami (1,1 mld zł), Słowacją (675 mln zł), Litwą (367 mln zł) oraz Białorusią (224 mln zł). Ogółem cudzoziemcy w pierwszym półroczu 2022 r. wydali w Polsce 16,5 mld zł (Fot. Brittani Burns/Unsplash) Ukraińcy pracują poniżej swoich kwalifikacji i wykształcenia Warto przypomnieć że 20 proc. pracujących uchodźców w Polsce to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Takie wnioski płyną z badania „Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech” przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak tylko niewielka część ukraińskich specjalistów podjęła zatrudnienie w swoim zawodzie w Polsce. Po przyjeździe do naszego kraju uchodźcy z Ukrainy najliczniej podjęli zatrudnienie w sektorze usług (51 proc.), jako pracownicy sprzedaży i handlu (20 proc.) oraz pracownicy fizyczni i technicy (20 proc.). - Wśród uchodźców, którzy znaleźli zatrudnienie w Polsce po 24 lutego, zdecydowana większość pracuje poniżej swojego poziomu kwalifikacji i wykształcenia. Wydaje się, że te statystyki będą się z roku na rok zmieniały. Jest to naturalny element migracji zarobkowej. Osoby, które przyjeżdżają do kraju najpierw szukają pracy na start. Zakładamy, że im dłuższa integracja na rynku pracy, tym większa będzie chęć starania się o wyższe stanowiska – zauważyła Michalina Sielewicz, dyrektorka rozwoju międzynarodowego w EWL Group. Z najnowszych danych Straży Granicznej wynika, że od początku wojny na Ukrainie do Polski wjechało z tego kraju 6,748 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 4,962 mln osób.

