To oni zastąpią Ukraińców. Za minimalną polską pensję utrzymają rodzinę przez kilka miesięcy

Branża budowlana, drogowa czy magazynowa, ale też praca w sortowniach. To tam znajdziemy najwięcej pracowników z krajów azjatyckich. Coraz chętniej przyjeżdżają do Polski.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że polski rynek pracy przechodzi zmiany. Pracownicy z Azji coraz częściej zapełniają wolne wakaty dawniej zajmowane przez obywateli Ukrainy.

Sytuacji nie poprawia niestabilna sytuacja gospodarcza w krajach azjatyckich. Pracownicy chcący zarobić na utrzymanie rodziny coraz częściej wyjeżdżają za granicę.

Minimalne miesięczne wynagrodzenie jest w stanie pokryć kilkumiesięczne utrzymanie ich bliskich, którzy zostali w kraju – komentuje właściciel agencji pracy tymczasowej WS Corp Sebastian Wojcieszek.

Ukraińcy stawiają na Niemcy. Polska nie jest już krajem pierwszego wyboru

Jak wynika z danych Eurostatu, coraz więcej Ukraińców wyjeżdża z Polski do innych państw, takich jak Niemcy czy Hiszpania. Pod koniec czerwca w Polsce przebywało 978 tys. uchodźców z Ukrainy. Ta sytuacja powoduje, że na polskim rynku pracy pojawia się coraz więcej wolnych wakatów. Dotyczy to nie tylko pracowników sezonowych, ale też fizycznych, na których w Polsce jest największe zapotrzebowanie. Stanowiska te do tej pory zajmowali głównie Ukraińcy, ale teraz coraz częściej zaczynają zajmować je migranci z krajów Azji Środkowej.

Co więcej, niestabilna sytuacja ekonomiczna państw Azji Środkowej w dużym stopniu przyczynia się do migracji zarobkowej. Jeszcze do niedawna obywatele tych krajów chętnie wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy do Rosji. To również zmieniła wojna w Ukrainie.