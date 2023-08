To nie jest łatwy rok dla agencji zatrudnienia

Z raportu „Informacja o działalności agencji zatrudnienia" opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że na koniec 2022 roku w Polsce działało 8791 podmiotów posiadających wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. To o 495 mniej niż w 2021 r. - wówczas działało 9286 agencji.

Wojciech Ratajczyk, wiceprezes Polskiego Forum HR, CEO agencji zatrudnienia Trenkwalder, potwierdza, że rotacja na rynku agencji zatrudnienia nadal występuje. Nie uważa też, aby miało dojść do konsolidacji rynku agencji pracy.

- Pandemia, która dotknęła niemal każdą branżę, wzrost inflacji, kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie spowodowały zamrożenie inwestycji i wyhamowanie rekrutacji. W większości firmy przyjęły strategię „zaciśniętego pasa” i starały się utrzymać równowagę pomiędzy elastycznością a utrzymaniem swoich kluczowych zespołów. Wszystkie bolączki, które dotykają przedsiębiorców, wpływają pośrednio na rynek agencji pracy. Nie wszystkie agencje przetrwały pandemię, inne musiały zweryfikować swoje strategie i portfolio – ocenia Wojciech Ratajczyk.

Nieco inne zdanie ma Artur Skiba, prezes agencji Antal, który uważa, że zmniejszenie liczby podmiotów w ciągu roku może wskazywać na konsolidację rynku, gdzie większe i bardziej stabilne firmy przejmują mniejsze lub te słabiej prosperujące.

- Inne możliwe przyczyny to zwiększone regulacje branżowe, wyższe koszty prowadzenia działalności lub zmieniające się warunki rynkowe, które faworyzują inny model świadczenia usług rekrutacyjnych. Mniejsza rotacja wśród agencji może prowadzić do stabilniejszej, choć również mniej zróżnicowanej oferty dla pracodawców i pracowników. Warto jednak kontynuować analizę i obserwację trendów, by pełniej zrozumieć przyczyny i potencjalne skutki tych zmian – ocenia Artur Skiba.

Popularność pracy tymczasowej rośnie czy słabnie?

W 2022 r. agencje pracy tymczasowej skierowały do wykonywania pracy tymczasowej 700 138 osób. Dla porównania w 2021 r. było to 651 369 osób, a w 2020 r. - 660 702 osoby.

Przypomnijmy - pracownik tymczasowy to osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej, ale wykonuje zadania na rzecz pracodawcy.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Informacja o działalności agencji zatrudnienia

Dane te zaskakują ekspertów Polskiego Forum HR, którzy podkreślają, że zauważają odwrotny trend – spadek liczby pracowników tymczasowych.

- Liczba pracowników tymczasowych wskazana w raporcie Ministerstwa jest dla mnie zaskoczeniem. Wskazuje bowiem, że ta grupa pracowników powiększyła się aż o 7 proc., podczas gdy w Polskim Forum HR obserwowaliśmy w ubiegłym roku odwrotny trend i spadek liczby pracowników tymczasowych o 8 proc. Większość ekspertów rynku obserwuje w tym zakresie spadki i to już od kilku lat – ocenia Agnieszka Zielińska.

- W raporcie ministerstwa widzimy, że znacznie wzrosła liczba cudzoziemców zatrudnionych w formie pracy tymczasowej z 268 tys. w 2021 do 346 tys. w 2022, czyli prawie o 80 tys. osób. Według raportu stanowią oni teraz 50 proc. wszystkich pracowników tymczasowych w Polsce. Myślę, że właśnie to przyczyniło się do tak dużego wzrostu liczby pracowników tymczasowych, który widzimy w danych ministerstwa. Pamiętajmy jednak, że nawet jeśli pracownik był zatrudniony tylko przez jeden dzień, to już widnieje w rejestrach. Bardziej miarodajnym wyznacznikiem pokazującym dynamikę rynku byłaby liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty (FTE), niestety od wielu lat ministerstwo nie gromadzi już tych danych – wyjaśnia Zielińska.

Warto w tym momencie przytoczyć dane z raportu Polskiego Forum HR, z których wynika, że firmy członkowskie zatrudniały łącznie 167 tys. pracowników tymczasowych, o 8 proc. mniej niż w ubiegłym roku. Natomiast wspomniany wskaźnik FTE wyniósł 41 tys. - o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. Wydłuża nam się zatem średni okres zatrudnienia jednego pracownika tymczasowego z 58,6 dnia w 2021 r. do 61,8 w 2022 roku.

Także z obserwacji Wojciecha Ratajczyka wynika, że mamy raczej do czynienia ze spadkiem popytu na pracę tymczasową.

- Duża niepewność na rynku pracy, wahania popytu, wysoka inflacja i idąca za nią presja płacowa skłoniły pracodawców do optymalizacji zatrudnienia i utrzymania swoich kluczowych zespołów, które z trudem odbudowały po pandemii. Firmy nadal bardzo ostrożnie podchodzą do zatrudniania pracowników tymczasowych. Według danych Polskiego Forum HR rynek pracy tymczasowej skurczył się o 8 proc. Te rozbieżności w danych z Ministerstwa i PFHR wynikają zapewne z różnych metodologii kalkulacji – komentuje Ratajczyk.

Przypomnijmy też, że obroty firm zrzeszonych w PFHR w zakresie pracy tymczasowej w 2022 roku wzrosły zaledwie o 1 proc., osiągając poziom 3 mld 442 mln zł. Na utrzymanie zbliżonego poziomu wartości rynku, przy jednoczesnym spadku liczby przepracowanych godzin, wpłynęły przede wszystkim rosnące wynagrodzenia.

Firmy zatrudniają pracowników tymczasowych, ale bezpośrednio u siebie

Co ma wpływ na malejącą liczbę pracowników tymczasowych? Wojciech Ratajczyk zwraca uwagę, że pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej firmy coraz częściej mierzą się na rynku pracy z brakiem kompetencji i brakiem rąk do pracy, dlatego mocnym trendem jest dzisiaj zatrudnianie pracowników bezpośrednio lub przejmowanie (zatrudnianie) na stałe pracowników tymczasowych od agencji pracy.

- Jeśli chodzi o profil pracownika tymczasowego, to według raportu Polskiego Forum HR struktura zatrudnienia pracowników tymczasowych wygląda następująco: 58 proc. pracuje w produkcji, 41 proc. w usługach, 1 proc. w innych branżach. Obserwujemy też, że praca tymczasowa, od lat popularna głównie przy zatrudnianiu pracowników fizycznych (blue collar), pojawia się coraz częściej również przy zatrudnianiu pracowników biurowych (white collar) - mówi Ratajczyk.

W podobnym tonie wypowiada się Agnieszka Zielińska, która potwierdza, że pracownicy tymczasowi coraz częściej przechodzą na stałe zatrudnienie w firmach.

- W trakcie kryzysu zazwyczaj mamy dwie fazy, jeśli chodzi o zatrudnienie pracowników tymczasowych. W początkowej są oni pierwszymi pracownikami, z którymi pracodawcy się rozstają, gdy tylko zaczynają odczuwać zagrożenie dla własnego biznesu i potrzebę ograniczania kosztów. W drugiej pracownicy tymczasowi są zatrudniani jako pierwsi, jak tylko sytuacja zaczyna się poprawiać, wtedy jeszcze jest za wcześnie na długotrwałe zobowiązania i praca tymczasowa jest bezpieczniejszym rozwiązaniem dla firmy. Tak wygląda teoria – wyjaśnia Agnieszka Zielińska.

- W praktyce w ostatnich latach nakłada się na to wszystko ogromny problem z pozyskiwaniem pracowników, co sprawia, że pracownicy tymczasowi dużo częściej przechodzą na stałe zatrudnienie i ta forma zatrudnienia coraz szerzej wykorzystywana jest jako sposób na rekrutację i sprawdzenie umiejętności pracownika. W pracy tymczasowej nadal dominują stanowiska produkcyjne, choć w ostatnich latach widzimy, że również sektor usług szerzej korzysta z tej formuły - dodaje.

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej rośnie liczba osób zatrudnionych w zakresie pośrednictwa pracy (Fot. Sigmund/Unsplash)

Pracodawcy, podobnie jak pracownicy, są ostrożni w kwestii rekrutacji

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej rośnie liczba osób zatrudnionych w zakresie pośrednictwa pracy. W 2022 r. w ten sposób pracę znalazło 377 491 osób, w 2021 r. – 369 187, w 2020 r. - 348 375.

Dane Polskiego Forum HR potwierdzają ten trend. Od 2022 roku agencje zrzeszone w PGHR obserwowały duże wzrosty w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych na rzecz polskich pracodawców - wyniosły one 35 proc., osiągając wśród firm członkowskich PFHR wartość ponad 297 mln zł.

W 2023 roku sytuacja jest nieco inna. Wiosną sporo rekrutacji zostało zamrożonych, natomiast lato przyniosło stabilizację. Jak wynika z badania Grant Thornton i firmy Element, w lipcu 2023 roku pracodawcy opublikowali 285,7 tys. ogłoszeń. To spadek o 1 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 roku, ale względem czerwca 2023 r. aktualna liczba ofert pracy jest wyższa o 2 proc.

Wojciech Ratajczyk potwierdza, że niepewność gospodarcza powoduje odkładanie na później decyzji rekrutacyjnych po obu stronach rynku pracy.

- Zarówno firmy, jak i potencjalni kandydaci są mniej chętni na zmiany, dlatego liczba rekrutacji spadła w ostatnim czasie – ocenia Ratajczyk.

Zmniejszona liczba ofert pracy nie wpływa jednak na zainteresowanie usługami agencji.

- Braki specjalistów w wielu branżach skłania pracodawców do szukania kandydatów za pośrednictwem agencji. Mimo spadającej liczby ofert, złożoność procesów rekrutacyjnych wzrasta. W tych warunkach rola agencji rekrutacyjnej staje się kluczowa – mówi Artur Skiba.

Kandydaci zainteresowani pracą w niepełnym wymiarze godzinowym

Artur Skiba zwraca także uwagę na wzrost zainteresowania pracą w niepełnym wymiarze godzinowym wśród kandydatów na rynku pracy. Można go przypisać zwiększonej elastyczności pracodawców oraz możliwości pracy zdalnej. Takie rozwiązania jak 3/4 etatu czy 7/8 etatu stają bardziej powszechne głównie w branży IT.

- Obserwujemy, że taką opcją dotyczącą czasu pracy zainteresowanych jest ok. 25 proc. kandydatów. Są to najczęściej pracownicy rozliczający się godzinowo, którzy pod swoimi skrzydłami chcą mieć projekty nie tylko od jednego pracodawcy. Podobnie wygląda to w sprzedaży i marketingu, gdzie również spotykamy zainteresowanych zatrudnieniem w niepełnym wymiarze godzin ze względu na chęć rozwijania dodatkowych bądź własnych projektów – mówi Artur Skiba.

- Kandydaci preferujący częściowy etat stanowią około 10 proc. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku branży takiej jak SSC/BPO czy w bankowości i ubezpieczeniach. W tych sektorach, taką formą pracy są zainteresowane najczęściej młode osoby, które chcą godzić zatrudnienie ze studiami, tu trend będzie narastać. Według naszych ustaleń aktualnie liczba kandydatów zainteresowanych ową formą pracy nie przekracza 5 proc. - dodaje.

Niepewność na rynku i braki kadrowe największymi wyzwaniami

Głównym wyzwaniem, z którymi obecnie mierzą się agencje pracy, jest niepewność rynkowa. Jak mówi Wojciech Ratajczyk, z tego powodu pracodawcy odkładają inwestycje i przekładają decyzje o tworzeniu nowych stanowisk pracy. Pracownicy także mniej chętnie podejmują ryzyko zmiany pracodawcy. To z kolei wydłuża procesy rekrutacyjne, co odbija się na firmach rekrutacyjnych.

- Do tego dochodzą „nierówności” na rynku pracy – wysoki poziom zatrudnienia i wysoki deficyt kompetencji, z którym rynek nie może sobie poradzić od wielu lat. Odpływ pracowników z Ukrainy odczuły zwłaszcza branże budowlana i przemysłowa. Przy tak niskim bezrobociu, które mamy obecnie w Polsce, dużym wyzwaniem dla agencji jest pozyskanie pracowników z zagranicy. Niestety, obecna polityka migracyjna nie ułatwia pracodawcom zatrudniania cudzoziemców z krajów innych niż Ukraina – komentuje Ratajczyk.

Także Agnieszka Zielińska zwraca uwagę na duże osłabienie, jeśli chodzi o realizacje procesów rekrutacyjnych. Większość pracodawców odwleka decyzje o zatrudnieniu, realizacje inwestycji są przekładane na później.

- Procesy decyzyjne rozwlekają się w czasie, co widać w wynikach firm rekrutacyjnych. Sytuacja jest bardzo nierówna. Widzimy, że liczba publikowanych ofert pracy nieznacznie, ale jednak spada. Jednocześnie mamy kolejne rekordy, jeśli chodzi o poziom zatrudnienia w Polsce. Nadal mierzymy się z ogromnymi wyzwaniami w zakresie deficytu kompetencji i trudności z pozyskiwaniem kandydatów. Ten rok z pewnością nie należy do najłatwiejszych, ale mamy nadzieję, że druga połowa roku przyniesie nieco bardziej optymistyczne wieści z rynku rekrutacyjnego – ocenia Zielińska.

Według Artura Skiby wyzwaniem jest konkurowanie o wartościowych pracowników oraz brak dostępnych kandydatów. Na rynek pracy wpłynęła także wojna na Ukrainie.

Firmy, które miały oddziały na terenie Ukrainy i Rosji, zdecydowały się na przeniesienie swojego personelu, co zwiększyło potrzebę ekspertów z dziedziny relokacji. Sektory, w których Ukraińcy stanowili istotny składnik ekip, musiały zapewnić nieprzerwaną działalność. Jednostki HR odgrywały kluczową rolę w organizacji wsparcia i pomocy dla tych pracowników, oferując również wsparcie psychologiczne – dodaje Skiba.

