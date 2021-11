To już nie przelewki. Pracownicy oczekują stawek wyższych o 30 proc.

Chętnych do pracy podczas obsługi grudniowych, przedświątecznych zakupów jest w tym roku zdecydowanie mniej niż zwykle, choć pensje dla pracowników sezonowych wzrosły w porównaniu z rokiem 2019 o ponad 30 proc.

Już w wakacje był kryzys, co odczuwała boleśnie gastronomia i hotelarstwo. W grudniu będzie jeszcze gorzej. (fot. PAP/Wojtek Jargiło)

Pracowników sezonowych potrzeba nie tylko w sezonie wakacyjnym. To właśnie w listopadzie i grudniu, przed sezonem świątecznym, są oni równie pilnie poszukiwani. A w tym roku chętnych jest zdecydowanie mniej.

Trudno jest znaleźć pracownika np. do rozdawania ulotek czy do pomocy w sklepach czy punktach zajmujących się pakowaniem upominków za kwotę mniejszą niż 22 złote netto za godzinę.

Najbardziej brakuje pracowników sezonowych w logistyce. Już widoczne jest gorączkowe przygotowanie do uzupełniania kadr. Szczyt będzie mieć miejsce już na początku grudnia.

Przed świętami pracownicy sezonowi pracują jako pomoc w sklepach, restauracjach czy w firmach kurierskich. Nabory do prac tymczasowych zaczynają się zwykle w listopadzie. W tym roku widoczny jest już problem - chętnych do pracy jest zdecydowanie mniej, choć pensje dla pracowników sezonowych wzrosły w porównaniu z rokiem 2019 o ponad 30 proc.

- Obserwujemy bardzo dynamiczne zmiany na rynku pracy sezonowej. Już w wakacje był kryzys, co odczuwała boleśnie gastronomia i hotelarstwo. W grudniu będzie jeszcze gorzej. Dotychczas osoby zatrudniane na miesiąc lub na dwa-trzy tygodnie do pomocy znajdowały się raczej bez większych problemów. To szybka praca, dająca całkiem przyzwoite wynagrodzenia. Studenci są zdecydowanie mniej chętni do pracy, wzrosły także oczekiwania finansowe. Dla przykładu trudno jest znaleźć pracownika sezonowego np. do rozdawania ulotek czy do pomocy w sklepach czy punktach zajmujących się pakowaniem upominków za kwotę mniejszą niż 22 złote netto za godzinę – mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak z Idea HR Group.

- Jest bardzo dużo ofert pracy w galeriach handlowych. Poszukiwane są hostessy, osoby wspierające sklepy z upominkami, sprzedawcy do sklepów z odzieżą. Jest dużo propozycji pracy przy sprzedaży choinek czy dla osób zajmujących się tymczasową obsługą obiektów handlowych. Na dodatkową pracę mogą liczyć także pomoce kuchenne, bo restauracje pilnie poszukują wsparcia przy realizacji zamówień świątecznych – mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak. – Oczekiwania pracodawców są zdecydowanie niższe niż przed pandemią, a pensje poszły mocno do góry. Niestety to wiąże się również z prawdopodobieństwem, że usługi zarezerwowane na czas typowo bożonarodzeniowy będą droższe – dodaje ekspertka.

