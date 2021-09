To bomba z opóźnionym zapłonem. Zegar ruszy, gdy skończy się pandemia

Kolejna organizacja po raz kolejny zaapelowała o zmianę przepisów migracyjnych. Te w czasie pandemii ułatwiły zatrudnianie cudzoziemcom (poniekąd na czas nieokreślony wydłużały czas obowiązywania wszystkich oświadczeń i zezwoleń). Co kiedy pandemia się skończy? A pracodawcy nie mają wątpliwości, że bez cudzoziemców polska gospodarka sobie nie poradzi.

Przedsiębiorstwa coraz silniej odczuwają niedobór pracowników, szczególnie w takich branżach jak ICT, handel, produkcja czy budownictwo. Zdaniem Konfederacji Lewiatan bez szerszego otwarcia rynku pracy na cudzoziemców trudno będzie utrzymać szybki wzrost gospodarczy.

- W wyniku procesów demograficznych (naturalnych i migracji) kurczą się zasoby pracy. W 2000 roku liczba osób w wieku produkcyjnym wynosiła 25 299 457, podczas gdy 20 lat później było to 23 846 745 osób, czyli prawie o 1,5 mln mniej. Firmy potrzebują pracowników, zarówno na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, jak i do prac prostych. Bez uzupełnienia tej luki przedsiębiorstwa stracą możliwości realizacji kontraktów terminowych czy wywiązywania się z zawartych umów. Istnieje pilna konieczność szerszego otwarcia się na pracowników z państw trzecich - mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Związek przygotował propozycje zmian w przepisach prawa, które w jego opinii usprawnią proces zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Na liście znalazło się sześć pozycji.

Lewiatan postuluje wydłużenie – poprzez zmianę przepisów ustawy o promocji zatrudnienia – oświadczeń o powierzeniu cudzoziemcowi pracy przez pracodawcę z obecnych 6 miesięcy w czasie kolejnych 12 miesięcy do 18/24 w ciągu następujących po sobie 24/36 miesięcy. Ich zdaniem w dalszej kolejności konieczne jest również wprowadzenie mechanizmu, który w zależności od sytuacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego i potrzeb rynku pracy, będzie pozwalał na rozszerzanie listy krajów, których obywatele mogą korzystać z procedury oświadczeniowej.

Konieczne jest też ujednolicenie i usprawnienie działania urzędów wojewódzkich w zakresie wydawania pozwoleń na prace oraz wydłużenie okresu ich obowiązywania do 4-5 lat (z obecnych 3 lat). Dziś spory problem stanowi to, że urzędy wojewódzkie wciąż stosują odmienne praktyki m.in. w zakresie liczby i rodzaju dokumentów niezbędnych przy wydawaniu pozwolenia na pracę. Warto także (ustawa o cudzoziemcach) zrezygnować z weryfikacji kwalifikacji cudzoziemca w odniesieniu do konkretnego stanowiska pracy.

Lewiatan uważa również, że warto się pochylić nad umożliwieniem w okresie zatrudnienia przeniesienia cudzoziemca na stanowisko równorzędne lub wyższe po okresie 3 miesięcy pracy z zachowaniem zasady, że jego warunki pracy nie mogą być gorsze niż określone w ogłoszeniu, przy jednoczesnym obowiązku zgłoszenia tego faktu do organu administracji w terminie 7 dni od daty zmiany stanowiska.

Związek mówi również o wprowadzeniu szybkiej ścieżki uzyskiwania pozwoleń na pracę u tych pracodawców, co do których istnieje pewność, że ich procedury kadrowe i sposób działania zapewniają legalność zatrudnienia cudzoziemców. Kolejne rozwiązanie, jakie proponuje Lewiatan to zintegrowanie systemu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na prace w jednym urzędzie (powiatowym urzędzie pracy) z uwzględnieniem elektronizacji całego procesu (wyłącznie elektroniczne składanie i procedowanie wniosków, dokumenty w formie skanów poświadczonych profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, na etapie składania wniosku – weryfikacja jego kompletności (złożonych dokumentów). Pracodawca składający wniosek powinien mieć możliwość sprawdzenia, na jakim etapie rozpatrywania się znajduje.

Na koniec Lewiatan wskazuje na potrzebę rozpoczęcia dyskusji nad działaniami państwa i organizacji trzeciego sektora czy pracodawców na rzecz podjęcia skoordynowanych działań dotyczących integracji migrantów zarobkowych i ich rodzin.

Cudzoziemcy w Polsce

Apel Konfederacji Lewiatan zbiegł się w czasie z opublikowaniem przez GUS najnowszych danych na temat cudzoziemców w naszym kraju. Dowiemy się z nich, że w drugim kwartale 2021 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 25,5 mln razy, podczas gdy rok temu było to dużo mniej, bo 16,6 mln razy. Natomiast w 2019 roku liczba przekroczeń granicy to aż 48,2 mln razy.

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych przez cudzoziemców w tym okresie ukształtowała się na poziomie 5,3 mld zł, co oznacza wzrost o 62 proc. w porównaniu rok do roku, ale aż dwukrotny spadek w porównaniu do 2019 roku. Bowiem w 2019 padł rekord pod względem tego, ile pieniędzy wydali w naszym kraju cudzoziemcy - 7,8 mld zł.

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w pierwszych miesiącach roku największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (57,8 proc.), następnie Czechami (13 proc.), Ukrainą (12,3 proc.), Słowacją (8,7 proc.), Litwą (5 proc.), Białorusią (2,9 proc.) oraz Rosją (0,2 proc.). Jednak w przeliczeniu na średnie wydatki na osobę, na pierwszym miejscu są Ukraińcy, którzy w trakcie jednego pobytu w Polsce na zakupy wydają aż 664 zł. Niemcy 408 zł, a Czesi 281 zł. Rok temu Ukrainiec wydawał w naszym kraju 693 zł, Niemiec 401 zł, a Czech 241 zł.

Eksperci Personnel Service wskazują, że ten spadek wydatków Ukraińców w polskich sklepach to pochodna mniejszej liczby pracowników z Ukrainy przebywających w Polsce. Co prawda statystyki w ZUS rosną, a liczba wydanych oświadczeń jest nawet większa niż przed pandemią, ale realnie w naszym kraju jest mniej osób z Ukrainy niż w rekordowym 2019 roku, kiedy szacowano, że w Polsce może przebywać ponad 2 mln cudzoziemców.

- Dla agencji zatrudnienia takich jak nasza coraz większym wyzwaniem staje się zdobycie pracowników. Imigrantów zarobkowych przed wyjazdem nie powstrzymuje już pandemia, za to kusi ich wizja wyższych zarobków w innych państwach. Ukraińscy pracownicy jadą do Czech, a ostatnio coraz częściej do Niemiec, które przyciągają kilkukrotnie wyższymi stawkami niż w Polsce. Możemy śmiało powiedzieć, że formalnie przebywają w naszym kraju osoby, które faktycznie pracują za Odrą, zatrudniając się na czarno u niemieckich rolników i przedsiębiorców. To oczywiście spowoduje, że wydatki Ukraińców są niższe niż przed pandemią i na pewno szybko nie wrócą do poziomów, które znamy z 2019 roku. To nie jest najlepsza informacja dla naszej gospodarki, bo pamiętajmy, że 13 proc. wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2013-2018 wypracowali pracownicy z Ukrainy - wskazuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Nowe prawo w budowie

Warto przypomnieć, że niedawno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. A jeśli uda się doprowadzić prace do końca i zmiany wejdą w życie, w dużej części będą one odpowiadały na apele pracodawców. Ci obecnie korzystają z "rozluźnienia" przepisów, jakie nastąpiło w czasie pandemii. Bowiem w czasie pandemii rząd wydłużył wszystkie możliwe zezwolenia – można powiedzieć – na czas nieokreślony. Bo na czas pandemii i 30 dni po jej zakończeniu. Problem polega na tym, że firmy nie wiedzą, kiedy pandemia zostanie odwoła, a jeśli do tego czasu nie pojawią się nowe, stałe rozwiązania, zostaną z ręką w nocniku.

Najistotniejsza zawarta w nim zmiana? Rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zamiast tego weryfikowane będzie jedynie to, czy przybywająca do Polski osoba ma zagwarantowaną pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne.

- W sprawach cudzoziemców od kilku lat obserwowany jest wzrost ogólnej liczby wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę składanych do urzędów wojewódzkich, co przekłada się na coraz dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie tych spraw. Zachodzi ponadto potrzeba poprawy niektórych rozwiązań prawnych dotyczących dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy w interesie polskich pracodawców, jak również ułatwienie pozyskiwania przez inwestorów strategicznych pracowników zza granicy - uzasadnia MSWiA w piśmie złożonym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

MSWiA chce wprowadzić szczególny 60-dniowy termin załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Ma być on liczony od momentu złożenia kompletu dokumentów. Uproszczenie formalności wyjątkowo cieszy pracodawców, bo obowiązujące przepisy w tym temacie stanowią spory problem. W 2019 roku długość oczekiwania na zezwolenie na pracę zbadała Najwyższa Izba Kontroli. Podczas kontroli wykazano, że czas legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w ciągu czterech lat wydłużył się ponad trzykrotnie - z 64 do 206 dni. W skrajnym przypadku cudzoziemiec na wydanie decyzji czekał ponad trzy lata.

MSWiA planuje wskazać w projekcie ustawy szczególny 60-dniowy termin załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Ma być on liczony od momentu złożenia kompletu dokumentów.

Wnioskodawcy chcą także poszerzenia katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz "wprowadzenie rozwiązania przyspieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki".

W ramach zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową. Projekt przewiduje także ułatwienie uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki Polski.