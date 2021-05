To będzie dobry rok dla usług HR

Początek 2021 roku przyniósł nam znaczną poprawę na rynku usług HR. Trend ten był już mocno widoczny od połowy 2020 roku, pierwsze miesiące tego roku tylko go utrwaliły.

Pandemia dała się we znaki rynkowi pracy tymczasowej. Jak wynika z raportu Polskiego Forum HR, już od trzeciego kwartału 2020 roku stopniowo poprawia się sytuacja na rynku rekrutacji stałych.

W pierwszym kwartale tego rok firmy członkowskie PFHR odnotowały w tym obszarze obroty na tym samym poziomie co na początku 2020 roku, czyli 39 mln zł. W stosunku do poprzedniego kwartału mamy wzrost na poziomie 6 proc.

Należy pamiętać, że po pierwszym wstrząsie zamknięcia gospodarki w marcu ubiegłego rokud uża część firm cały czas zatrudniała, w szczególności branże e-commerce, IT, logistyka, wiele gałęzi przemysłu.

Po olbrzymim spadku liczby ofert pracy w ubiegłym roku rok 2021 przyniósł znaczną poprawę. Według raportu Element i Grant Thorton, w kwietniu 2021 roku opublikowano blisko dwa razy więcej ofert pracy niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Przypomnijmy, w kwietniu 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali w sieci 282,8 tys. nowych ofert pracy.

- Prognozy na 2021 rok wyglądają umiarkowanie optymistycznie. Nie mamy drastycznego wzrostu bezrobocia, a pracodawcy, nadal ostrożnie, ale wracają do normalnego funkcjonowania, oczywiście oprócz sektorów bezpośrednio dotkniętych pandemią. Powracamy powoli też do dobrze nam znanych problemów związanych w deficytem dostępnych na rynku kompetencji - komentuje Anna Wicha prezes Polskiego Forum HR.

Liczba pracowników tymczasowych w pierwszym kwartale 2021 wzrosła o 22 proc. Firmy członkowskie PFHR zatrudniały w tej formie 86 tys. osób.

Szybciej, bo o 28 proc. wzrósł współczynnik FTE, czyli liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty, co wskazuje na wzrost średniej liczby godzin przepracowanych przez jednego pracownika.

Blisko 89 proc. wszystkich pracowników w firmach członkowskich PFHR zatrudnionych było w na podstawie umów o pracę.

Źródło: Polskie Forum HR

- Dużą liczbę pracowników tymczasowych straciliśmy już w pierwszym kwartale 2020 roku.Część firm, z którymi pracujemy, powiązana jest z dostawcami zagranicznymi np. z Chin, w związku z czym ograniczała swoją działalność na długo przed wprowadzaniem stanu epidemii i lockdownem w Polsce. To z tą grupą pracowników nasi klienci rozstawali się w pierwszej kolejności i wtedy ten spadek był drastyczny. Dodatkowo nie pomagał fakt braku praktycznej możliwości objęcia pracowników tymczasowych działaniami pomocowymi rządu. Tarcza antykryzysowa nie brała pod uwagę tej formy zatrudnienia, gdzie przestój występował nie u pracodawcy, czyli agencji, a u pracodawcy użytkownika - komentuje Anna Wicha.

- Wzrost popytu na zatrudnianie pracowników tymczasowych zaobserwowaliśmy w trzecim kwartale ubiegłego roku, kiedy to pracownicy tymczasowi jako pierwsi byli zatrudniani ponownie - dodaje.

Obroty agencji coraz wyższe

Jeszcze szybciej, bo o 35 proc. rok do roku wzrosły obroty w zakresie pracy tymczasowej; wśród firm członkowskich PFHR osiągnęły one poziom 881 mln zł. Wartość całego polskiego rynku w tym zakresie szacuje się na ok. 1,6 mld zł.

Reasumując, całkowite obroty firm członkowskich w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosły 1,3 mld zł. Podział na poszczególne usługi wyglądał następująco:

- 881 mln PLN - praca tymczasowa

- 286 mln PLN – outsourcing

- 39 mln PLN – rekrutacje stałe na rzecz polskich pracodawców

- 6 mln PLN – rekrutacje stałe na rzecz zagranicznych pracodawców

- 43 mln PLN – delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

- 13 mln PLN – RPO (Recruitment Process Outsourcing)

- 5 mln PLN – career management

- 23 mln PLN – pozostałe obroty

Źródło: Polskie Forum HR

Praca tymczasowa w UE

Warto przytoczyć także dane dotyczące europejskiego rynku. Według Eurostatu w drugim kwartale 2020 r. udział pracy tymczasowej spadł o 1,3 punktu procentowego dla obu płci - w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. Po tym okresie nastąpiło powolne ożywienie. Co istotne, wzrost był niższy w przypadku pracy tymczasowej mężczyzn - dotyczy to obu ostatnich dwóch kwartałów 2020 roku.

Pomimo ożywienia i wzrostu liczby kontraktów czasowych w drugiej połowie ubiegłego roku nadal na koniec 2020 roku liczba umów na czas określony była niższa niż rok wcześniej - o 1,1 punktu procentowego mniej niż w czwartym kwartale 2019 r. w przypadku mężczyzn i 0,9 punktu procentowego mniej w przypadku kobiet.