To będą ich drugie święta poza domem. W Polsce nie będą sami

Niemal co trzeci uchodźca wojenny planuje przeznaczyć na świętowanie Wielkanocy w Polsce od 101 do 300 zł. (fot. PAP/Vitaliy Hrabar)

Pierwszy to obawy i utrudnienia związane z trwającą wojną w Ukrainie (46 proc.), drugi obecność w Polsce rodzin i bliskich uchodźców (31 proc.). Jedynie 14 proc. ankietowanych przyznało, że powodem pozostania w Polsce w okresie świątecznym jest praca zarobkowa. Zaś 10 proc. stwierdziło, że w czasie świąt będzie w pracy.

Grafika: raport Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Wielkanoc w Polsce, przeprowadzony przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Święta w rodzinnym gronie w Polsce spędzi 45 proc. uchodźców, a co trzeci (36 proc.) będzie kontaktował się (telefonicznie lub online) z bliskimi, którzy nie mieszkają w naszym kraju.

Więzi między Polakami i Ukraińcami zacieśniają się

Warto zwrócić uwagę na to, że co dziewiąty uchodźca (11 proc.) deklaruje, że spędzi święta ze znajomymi Polakami. Zdaniem autorów badania, świadczy to o stale pogłębiających się więziach między sąsiadującymi narodami, jak i bliskości kulturowej.

- To dowód na to, że Polacy i Ukraińcy bardzo szybko nawiązują relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Dlatego tak istotne jest, aby czas ten stał się okazją do otwarcia się na wspólne spotkania i rozmowy, by zrozumieć emocje i uczucia towarzyszące naszym gościom z Ukrainy - komentuje Andrzej Korkus.

W kontekście towarzyszących w okresie świąt emocji, szczególne miejsce zajmuje nadzieja, na którą wskazała niemal połowa respondentów (47 proc.). Na drugim miejscu przybywający w Polsce uchodźcy wojenni wskazali wdzięczność (28 proc.). Równie często badani odczuwają optymizm (23 proc.), radość (21 proc.), ale także smutek (23 proc.).

- Optymizmem napawa fakt, że mimo trwającej wojny, wśród uchodźców z Ukrainy nieustannie dominuje poczucie nadziei i wdzięczności, ale także spokoju. Przyczyniły się do tego także dotychczasowe działania pomocowe Polski i Polaków, którzy od początku rosyjskiej agresji dokładają wielu starań, aby zapewnić uchodźcom poczucie bezpieczeństwa i stabilności - dodaje ekspert EWL.

Tyle na przygotowanie świąt wielkiej Nocy wydadzą uchodźcy

Autorzy badania zapytali również ile pieniędzy planują przeznaczyć uchodźcy na organizację nadchodzących świąt.

Blisko 1/4 z badanych przyznało, że nie planuje żadnych wydatków świątecznych, a ponad połowa ankietowanych (55 proc.) zamierza przeznaczyć na zakupy wielkanocne oraz podróże nie więcej niż 300 złotych. Większe wydatki deklaruje tylko co piąty uchodźca (21 proc.). W tym 5 proc. w przedziale 501 do 700 zł, 2 proc. między 701 a 900 zł, a 1 proc. powyżej 900 zł.

Uchodźcy zapytani o najlepsze polskie smaki najczęściej wymieniają gołąbki (37 proc.) oraz barszcz ukraiński (36 proc.). Warto podkreślić, że oba dania są bardzo popularne zarówno w kuchni polskiej, jak i ukraińskiej.

Natomiast 30 proc. ankietowanych przyznało, że najbardziej lubi tradycyjny polski żurek, mało znany w Ukrainie. W czołowej piątce najchętniej wybieranych przez uchodźców potraw są także sernik (27 proc.) oraz szarlotka (24 proc.)

W jakim terminie uchodźcy z Ukrainy obchodzą święta Wielkiej Nocy?

Z badań wynika, że największa grupa uchodźców wojennych z Ukrainy przybywających w naszym kraju (36 proc.) będzie obchodzić tegoroczną Wielkanoc zgodnie z wcześniejszą wschodnią tradycją, czyli według kalendarza juliańskiego – 16 kwietnia. Jednak 23 proc. respondentów deklaruje, że będzie świętować według obu kalendarzy, a 20 proc. – wyłącznie według kalendarza gregoriańskiego (9 kwietnia), co wskazuje na trwającą w Ukrainie dyskusję o odstąpieniu od kalendarza wschodniego na rzecz kalendarza, którym posługuje się m.in. Kościół Katolicki.

- Po rosyjskiej agresji Prawosławny Kościół Ukrainy pozwolił swoim wiernym obchodzić święta religijne według kalendarza zachodniego. Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 40 proc. przybywających w Polsce uchodźców pragnie obchodzić Wielkanoc według kalendarza zachodniego, wierzę, że zbliża się dzień, kiedy chrześcijanie z Polski i Ukrainy będą obchodzić święta religijne tego samego dnia, przy wspólnym stole jako wielka symboliczna wspólnota - komentuje wyniki badań Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej.

Badanie „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Wielkanoc w Polsce” zostało przeprowadzone w dniach 23-28 marca 2023 roku w różnych miastach i regionach Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Zielonej Górze, Sieradzu, Tarnowie, Przemyślu, Szydłowcu, Wadowicach i Krynicy Górskiej. W badaniu wzięło udział 400 obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku w związku z wybuchem wojny w Ukrainie.

