Te trzy kroki to podstawa. Bez nich praca może skończyć się źle

KDS

• 13 cze 2022 15:25





Dokładny research informacjo o miejscu, do którego się wybieramy i potencjalnym pracodawcy, zrozumiane warunki umowy o pracę oraz złożony na tym dokumencie podpis. Tak powinna wyglądać droga każdej osoby, która planuje latem podjąć pracę sezonową. Zanim wyjedziemy do pracy warto zagłębić się w informacje o naszym kierunku podróży i potencjalnym pracodawcy. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale też dobra okazja do podjęcia pracy tymczasowej przez młodych ludzi, którzy coraz częściej decydują się na wyjazd za granicę. Zwiedzanie świata chcą połączyć z zarabianiem pieniędzy, co jest świetnym pomysłem pod warunkiem, że odpowiednio przygotujemy się do wyjazdu.

Jak to zrobić? Zacząć od dokładnego researchu informacji na temat miejsca, gdzie jedziemy, konieczne jest też zapoznanie się z obowiązującymi w tym kraju przepisami prawa pracy.

Firma rekrutacyjna Bravecare rozpoczęła właśnie kampanię #LegalnieOdpowiedzialnie, której celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego z podejmowaniem pracy w tzw. szarej strefie.

Zanim wyjedziemy warto zagłębić się w informacje o naszym kierunku podróży i potencjalnym pracodawcy. Ważnym wskaźnikiem w tej kwestii są opinie byłych pracowników, które łatwo możemy znaleźć w internecie. Warto zatem zrobić dogłębny research i upewnić się, czy firma, w której chcemy się zatrudnić jest rzetelna i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprawdźmy też same przepisy. Czy będziemy mogli liczyć na ubezpieczenie? Czy dostaniemy umowę? Co się wydarzy, jeśli z jakiegoś powodu nie będziemy mogli zostać w pracy tak długo, jak planujemy? Warto też pomyśleć o zabezpieczeniu się na wszelki wypadek, np. odkładając pieniądze na powrót do kraju. Warto też rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnej agencji pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Takie osoby nawet jeśli nie zdecydują się na współpracę, to dowiedzą się jak najwięcej informacji umożliwiających im uniknięcie pułapek, w które wpadają ofiary oszustów. To bardzo ważne, bo w naszej praktyce znamy wiele historii bez happy endu, historii, w których wydawało się, że jakoś to będzie i niestety nie było. W najlepszym przypadku skończyło się to utratą zainwestowanych pieniędzy, w najgorszym – dramatem związanym z utknięciem w obozach pracy, czy tułaczką bez grosza przy duszy i spaniem na ulicy - mówi Marta Kobińska z firmy Bravecare.

Czytaj więcej: Będą ostrzejsze zasady zatrudniania uchodźców. Agencje zabierają głos

Przed spontanicznymi wyjazdami do niesprawdzonej pracy przestrzega również Agata Strzałka, autorka książki „Jeszcze nie zwariowałam (chyba)”, która od lat pracuje jako opiekunka seniorów w Niemczech i kiedyś na własnej skórze przekonała się, czym jest praca „na czarno”. Jej debiutancka powieść to przestroga dla wszystkich, którzy marzą o wyjeździe w ciemno. - Zagrożeń, które na nas czyhają jest niestety mnóstwo, szczególnie, gdy jedziemy do jakiegoś miejsca, w którym nie potrafimy komunikować się z otoczeniem – mówi autorka. Ja wybrałam się do pewnego rolnika, kompletnie nie znając języka niemieckiego. W moje trudne wspomnienia ubrałam Edytę, główną bohaterkę mojej powieści, opisując jej perypetie w dość zabawny sposób, ale w tamtym czasie naprawdę do śmiechu mi nie było - opowiada. Umowa to podstawa Gdy już zdecydujemy się podjąć pracę zarobkową za granicą, jeszcze przed planowanym wyjazdem poprośmy o wysłanie umowy, czyli dokumentu potwierdzającego zatrudnienie. - Nie gódźmy się na pracę bez umowy, nawet jeśli przyszły pracodawca będzie próbował skusić nas wyższymi zarobkami – przestrzega Marta Kobińska. Przypomina, w wypadku kontroli stosownego urzędu, kary za nieodprowadzenie wymaganych podatków mogą być bardzo wysokie. Nie warto więc ryzykować, lepiej uczciwie podpisać umowę na wynegocjowanych warunkach. Czytaj więcej: Ukrainki nie uratowały polskiego rynku pracy. Ale jest alternatywa Przed złożeniem "cyrografu" starannie przeczytajmy dokument oraz dopilnujmy, żeby znalazły się tam niezbędne dane obu stron takie jak: zakres obowiązków, wymiar godzin, warunki pracy, wysokość wynagrodzenia i sposoby jego wypłacania, wreszcie data podpisania i adres. Nie spieszmy się, zaznaczmy swoje wątpliwości i dopytajmy pracodawcę o wszystko, co budzi kontrowersje. Nie pomińmy też zapisów małym druczkiem. Skonsultujmy umowę z bliską ci osobą i sprawdźmy wszystko co najmniej dwa razy. Pamiętajmy, że po złożeniu podpisu na ewentualne zmiany może być już za późno. Zróbmy to więc tylko wtedy, gdy wszystkie informacje i ustalenia w niej zawarte będą dla nas zrozumiałe i odpowiednie. Obojętnie, jakiej pracy się podejmiemy, pamiętajmy, że mamy swoje prawa, o które od początku do końca sami musimy zadbać, oczywiście o ile podejmujemy pracę bezpośrednio z pracodawcą.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU