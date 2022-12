Te branże najwięcej zatrudniają pod koniec roku. Oto ile można zarobić

Biorąc pod uwagę, że znaczna część ofert pracy dorywczej pochodzi z sektora handlowego oraz logistycznego, nie dziwi fakt, że aż 35 proc. ofert pojawiających się pod koniec roku dotyczy pracy magazyniera. Ten może liczyć dziś na nawet 32 zł „na rękę” za godzinę pracy. Rok temu było to 30 zł netto.

Branża logistyczna, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów, przynosi na rynek 14 proc. propozycji pracy tymczasowej. Wiąże się to ściśle z rosnącym w rozpatrywanym okresie zatrudnieniem w sektorze retail. Pandemia i minione lata zawirowań w łańcuchach dostaw pokazały, jak duże znaczenie ma odpowiedni poziom obsadzenia wakatów w logistyce.

Galerie handlowe, pojedyncze sklepy oraz centra wysyłkowe e-commerce napędzają rynek pracy tymczasowej w listopadzie i grudniu. Zapewnienie sprawnych dostaw do sklepów, obsługa klientów w galeriach handlowych oraz wsparcie sprzedających działających w sieci dają tysiące miejsc pracy w całej Polsce.

Pracownik gastronomii to profesja, która w wielkim stylu wraca po czasie pandemicznych obostrzeń. Na 17 proc. propozycji pracy w „gastro” mogą liczyć zainteresowani dorobieniem sobie pod koniec roku. Poziom wynagrodzenia netto za godzinę pracy zbliżony jest do stawki, jaką może otrzymać pracownik sklepu i wynosi aktualnie 27 zł. To o 5 zł netto za godzinę więcej niż w 2021 roku.

HoReCa staje się ważnym i często wybieranym przez chcących dorobić, pracodawcą (Fot. Shutterstock)

Ostatnie dwa miejsca w zestawieniu TOP5 najczęściej pojawiających się ofert w listopadzie i grudniu zajmują pracownik fizyczny (9 proc. ofert) oraz opiekun klienta (5 proc. ofert). Na pierwszym stanowisku można dorobić sobie do 28 zł „na rękę” za godzinę pracy, na drugim 25 zł. Wynagrodzenie pracownika fizycznego oraz opiekuna klienta wzrosło względem zeszłego roku o 2 zł netto.

- Sektor pracy natychmiastowej szczególnie pod koniec roku pozwala szybko dorobić całkiem pokaźne sumy. Klienci Tikrow z branży retail czy logistyki często szukają po kilka-kilkanaście osób z dnia na dzień w pojedynczych lokalizacjach. Trend ten utrzymuje się aż do połowy stycznia, gdy przełom roku również generuje wiele zadań dorywczych w sklepach i magazynach. Możliwość pracy na dniówki o wartości do 250 zł „na rękę” pomoże wielu Polakom poprawić swój budżet przed świętami – wskazuje Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Inflacja wywołała nowy trend na rynku pracy

Warto przypomnieć, że tendencję wzrostową w poszukiwaniu pracy dodatkowej można zauważyć na wielu portalach z ogłoszeniami. Według danych OLX Praca tylko w październiku osób poszukujących dodatkowego zajęcia zawodowego było o połowę więcej niż w tym samym okresie rok temu (+54 proc. rok do roku). Sama liczba odsłon ogłoszeń oznaczonych jako praca dodatkowa w minionym miesiącu przekroczyła 13 milionów.

Dane z raportu SeniorApp potwierdzają ten trend. Od stycznia do czerwca 2022 liczba osób zainteresowanych dodatkową pracą zwiększyła się o 165 proc. Na pracę dodatkową decydują się ludzie w każdym wieku. Niemal 40 proc. dorabiających to Polacy między 30 a 49 rokiem życia. Ich liczba rośnie równie szybko, jak osób mających od 18 do 29 lat. Dorabiać chcą też pięćdziesięciolatkowie, obecnie stanowiący ponad 5 proc. użytkowników platformy SeniorApp.

Z kolei z danych GUS wynika, że w drugim kwartale 2022 roku wśród osób będących w wieku emerytalnym 758 tys. pracowało. To o 17 tys. więcej niż w poprzednim kwartale oraz o 37 tys. więcej rok do roku. Dla części z nich podjęcie pracy to sposób na spędzanie czasu, zabicie nudy bądź regularne znajdowanie się wśród ludzi. Część nie ma jednak wyjścia, bo emerytury są niskie, a w przypadku nawet 350 tys. osób można mówić o emeryturach groszowych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl