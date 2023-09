Tak Niemcy skusili Ukraińców. Zrobili to lepiej niż Polacy

Jednak warto pamiętać, iż większość, spośród 16 proc. nieintegrujących się respondentów przebywała w Polsce krócej niż 1 miesiąc.

Źródło: Z Polski do Niemiec. Nowe trendy ukraińskiej migracji uchodźczej, badanie przeprowadzone na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Kursy językowe w Niemczech sprzyjają integracji uchodźców z Ukrainy

99 proc. ukraińskich uchodźców zadeklarowało, że przeszło proces integracji w Niemczech. Ponad połowa uchodźców (52 proc.) integrowała się poprzez uczestnictwo w kursach językowych, a 43 proc. poprzez kontakt ze społecznością lokalną.

Ponadto obywatele Ukrainy w Niemczech, częściej niż w Polsce (8 proc.), nawiązywali kontakt z rodzicami dzieci w szkołach lub przedszkolach (23 proc.).

Źródło: Z Polski do Niemiec. Nowe trendy ukraińskiej migracji uchodźczej, badanie przeprowadzone na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

- Z badań wynika, że z niemieckim społeczeństwem integruje się niemal 99 proc. ukraińskich uchodźców, co można uznać za ogromny sukces kraju przyjmującego. By ułatwić uchodźcom wejście na rynek pracy, jak i integrację w nowym środowisku, niemieckie przedsiębiorstwa oraz władze lokalne i centralne wprowadziły szereg inicjatyw, takich jak kursy językowe czy zawodowe, które przyczyniły się do osiągnięcia tego wyniku – komentuje wyniki badań Michalina Sielewicz, dyrektorka rozwoju międzynarodowego EWL Group.

Do Niemiec migrują obywatele Ukrainy z dziećmi

Jak podkreślają autorzy raportu, istotny w tym kontekście jest fakt, że niemal co drugi ukraiński uchodźca (49 proc.) przyjechał z Polski do Niemiec z dziećmi poniżej 18. roku życia. W tym 36 proc. badanych przyjechało z jednym dzieckiem, a co dziesiąty z dwojgiem dzieci.

Źródło: Z Polski do Niemiec. Nowe trendy ukraińskiej migracji uchodźczej, badanie przeprowadzone na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Globalna wojna o pracowników wchodzi w nową fazę

Polska nie jest już krajem najchętniej wybieranym przez uchodźców z Ukrainy. Prezes EWL Group Andrzej Korkus mówił w rozmowie z PulsHR.pl, że pozycja lidera, którą naturalnie Polska utrzymywała przez długi czas, wynikała przede wszystkim z geograficznej bliskości. Dziś, jak pokazują statystyki, uchodźcy wybierają Niemcy, ale także odległą Kanadę czy Stany Zjednoczone.

- Europa i świat zachodni bardzo szeroko otworzyły się na uchodźców z Ukrainy. Moim zdaniem już się na nich nie zamkną. Z Ukrainy wyjechało 8 mln ludzi. Część sezonowo migrowała do Polski w celach zarobkowych. Dziś ich nie ma. W Niemczech jest ponad milion uchodźców, dzięki czemu to właśnie oni są na pierwszym miejscu (przed Polską - przyp. red.) w rankingu przyjętych uchodźców. Kanada wydała do dziś 480 tys. wiz dla Ukraińców. To są kraje, z którymi będziemy musieli rywalizować dziś o uchodźców, w przyszłości o pracowników z Ukrainy - mówi Korkus.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl