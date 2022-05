Tak możemy pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę w Polsce

Liczba uchodźców poszukujących pracy w Polsce cały czas rośnie. By im ułatwić odnalezienie się na rynku pracy warto wprowadzić m.in. masowaną naukę języka polskiego, skutecznie informować o dostępnych miejscach pracy czy też ułatwić dostęp do szkoleń osobom chcącym dla osób chcących się przebranżowić.

Tak wygląda Odessa po ataku rakietowym przeprowadzonym przez Rosję (fot. PAP/Alena Solomonova)

Z ostatnich danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego br. granicę Polski przekroczyło ponad 3,2 mln osób z Ukrainy. Do tej pory numer PESEL otrzymało 1,1 mln z nich.

Z szacunków Personnel Service wynika, że ostatecznie na rynek pracy może wejść nawet 500-700 tys. osób. Aktywizacja zawodowa uchodźców będzie wymagała wprowadzenia ułatwień i pokonania kilku barier.

Jednym z ważniejszych kroków była specustawa, ale teraz kluczowe będą dodatkowe działania, a wśród nich m.in. kursy języka polskiego, kampania informacyjna o miejscach pracy w regionach oraz stworzenie długofalowych strategii migracyjnych.

- Jeżeli chodzi o pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów jako ludzie, społeczeństwo i biznes zdaliśmy test na piątkę. Przyszedł jednak czas systemowych rozwiązań, rozłożonych w czasie na dłuższy okres i wspierających uchodźców już nie tylko w zakresie transportu, zakwaterowania czy pomocy psychologicznej, co było kluczowe na początku, ale także znalezienia pracy dla tych, którzy są nią zainteresowani. To wymaga działań na poziomie lokalnym i rządowym, które wspólnie dyskutowaliśmy przy wrocławskim Okrągłym Stole z innymi przedstawicielami świata biznesu i samorządu - mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy założyciel Personnel Service.

Oto sześć rozwiązań, które wprowadzone w życie ułatwiłyby sprawne odnalezienie się uchodźców z Ukrainy na polskim rynku pracy:

1. Masowa i szybka organizacja nauki języka polskiego

Osoby, które uciekły przed wojną do Polski nie planowały migracji, stąd często nie mówią po polsku. A to duże utrudnienie w momencie poszukiwania pracy, czy nawet zwykłego funkcjonowania. Kursy języka polskiego to najważniejszy element z punktu widzenia aktywizacji zawodowej uchodźców.

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” wynika, że 32 proc. pracodawców ceni Ukraińców za szybką naukę języka, co tylko potwierdza, że tego typu działanie miałoby wysoką skuteczność.

2. Kampania informacyjna o miejscach pracy w regionach

Już niedługo rusza w Polsce sezon turystyczny, a wraz z nim rozwijają się usługi i sektor HoReCa. W wielu regionach powstanie wiele miejsc pracy, które z powodzeniem mogą zająć Ukraińcy. Muszą jednak o tym wiedzieć. Dobrym sposobem byłoby utworzenie portalu z ofertą miejsc pracy wraz z promocją miejsc, gdzie jest ona dostępna. Tego typu projekt w projekcie ustawy ogłosił rząd. Ważną zaletą takiego miejsca byłoby również "odczarowanie" małych miejscowości, które dla obywateli Ukrainy obecnie nie wydają się atrakcyjne.

Ten postulat powoli się spełnia. Bowiem niedawno rząd poinformował o tym, że przygotował kolejną nowelizację ustawy o pomocy ukraińskim uchodźcom dotyczącą utworzenia systemu teleinformatycznego, który ułatwi nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. - Dzięki rozwiązaniu, osoba szukająca pracy będzie w stanie zmapować swoje kompetencje oraz potrzeby i uzyskać informację zwrotną dotyczącą ofert pracy i danych kontaktowych do potencjalnych pracodawców - wyjaśniono w komunikacie. 3. Programy przebranżowienia w zależności od potrzeb Osoby, które będą chciały rozpocząć pracę w sektorach, gdzie jest zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, powinny mieć dostęp do szkoleń, które pozwolą im łatwo zdobyć kluczowe umiejętności. Takie programy powinny być w podstawowym zakresie umiejscowione przy PUP, ale także NGO i biznesie, który jest żywo zainteresowany możliwością zatrudnienia Ukraińców. Przypomnijmy, że na początku br. pracowników z Ukrainy zatrudniała co trzecia firma w Polsce, w tym co drugie największe przedsiębiorstwo – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. 4. Profesjonalizacja PUP Powiatowe Urzędy Pracy otrzymały w specustawie narzędzia do obsługi przedsiębiorców i obywateli Ukrainy w zakresie zatrudnienia. Kolejnym krokiem powinno być maksymalne ułatwienie im pracy. Chodzi m.in. o doskonalenie kadry, proste narzędzia finansowe, pełną obsługę ukraińskojęzyczną i przetłumaczenie wszelkich materiałów, wniosków i dokumentów na język ukraiński. 5. Stworzenie długofalowych strategii migracyjnych Konieczność utworzenia polityki migracyjnej eksperci Personnel Service postulowali od kilku lat. Teraz pojawiła się okoliczność, która wymaga stworzenia tego typu dokumentu. Powstanie strategii powinno dotyczyć każdego poziomu, rozpoczynając od samorządów, które najlepiej znają swoje realia i potrzeby, a kończąc na polityce rządowej w zakresie migracji. 6. Baza kompetencji obywateli Ukrainy Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że nawet połowa osób z Ukrainy, które pracowały w Polsce przed wojną miała wykształcenie wyższe. Podobnie wśród uchodźców jest spory odsetek osób, które posiadają dyplom i są np. pielęgniarkami, lekarzami czy programistami. To potencjał, który należy wykorzystać. W tym celu kluczowe jest rozpoznanie kompetencji osób, które przyjechały do Polski.

