Ta praca to świetna opcja na wakacje. Można nieźle zarobić i podszkolić język

Do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych mogą zachęcać zarobki, które wahają się od 1500 euro do 1900 euro miesięcznie na rękę. Ponadto wiele firm w okresie wakacyjnym oferuje też dodatkowe bonusy wakacyjne.

- Praca jako opiekun osoby starszej to świetna alternatywa na wakacje. W miesiącach czerwiec - wrzesień opiekunki i opiekunowie osób starszych często powracają do Polski, aby spędzić czas ze swoją rodziną. To właśnie wtedy agencje poszukują chętnych, którzy mogliby zastąpić osoby pracujące na stałe w tym zawodzie. Dostępne na rynku oferty uwzględniają zarówno krótkie wyjazdy na 2-3 tygodnie, jak i dłuższe na 2-3 miesiące - mówi Dariusz Siedlecki, dyrektor ds. rekrutacji w Promedica24.

Niepewność ekonomiczna popycha nas do zmian zawodowych. Już 17 proc. Polaków podjęło dodatkową pracę w związku z rosnącymi kosztami życia. To wnioski z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania”.

- Podejmując się pracy w charakterze opiekunki osób starszych można podszkolić język obcy, poznać inną kulturę czy rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne. Największym benefitem podjęcia pracy sezonowej jest jednak możliwość podreperowania domowego budżetu - dodaje Dariusz Siedlecki.

Kto może zostać opiekunem osób starszych? Oto lista niezbędnych cech i umiejętności

Choć przekwalifikowanie się nie jest szczególnie trudne, to jednak praca opiekuna czy opiekunki osób starszych może nie być odpowiednia dla wszystkich. Jak wyjaśnia Dariusz Siedlecki, w tym zawodzie najważniejszą rolę odgrywają cechy miękkie takie jak empatia, zrozumienie czy dbanie o drugą osobę. Ważna jest także komunikatywność, która ułatwia nawiązywanie kontaktu z podopiecznym i jego bliskimi.

- Wśród najważniejszych cech osobowości opiekuna należy wskazać wrażliwość i empatię. Oznacza to umiejętność zrozumienia drugiego człowieka, jego stanów emocjonalnych, dostosowanie się do toku myślenia innej osoby oraz wczucie się w jej położenie. W ten sposób opiekun jest w stanie lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania podopiecznego – wymienia Dariusz Siedlecki.

Istotne są także twarde kompetencje takie jak znajomość języka obcego, zasad opieki i higieny nad osobą starszą i niesamodzielną, umiejętność opiekowania się przy konkretnych schorzeniach takich jak demencja, Alzhaimer, stomia. Tych kompetencji można się jednak nauczyć.

- Opiekun może liczyć na wsparcie firmy, ponieważ organizujemy liczne kursy doszkalające, podnoszące zakres kompetencji, a przede wszystkim każdy opiekun przed wyjazdem na kontrakt przechodzi przez obowiązkowe szkolenia z zakresu opieki podstawowej. Cenne są też szkolenia językowe. Co ważne, dla osób planujących wyjazd na kontrakt do Niemiec komunikatywna znajomość języka jest obligatoryjna – wyjaśnia Dariusz Siedlecki.

Rekrutacja krok po kroku, czyli jak zostać opiekunek osób starszych

Kandydat, który jest zainteresowany ofertą pracy, kontaktuje się z firmą Promedica24 poprzez formularz kontaktowy bądź telefonicznie. Pracownicy call center udzielają mu podstawowych informacji o pracy. Zadają też pytania o kwalifikacje i oczekiwania, po czym umawiane jest spotkanie w jednym z 45 oddziałów w Polsce.

- Spotkanie jest face to face - to ważne, aby widzieć kandydata. W procesie zwracamy ogromną uwagę na to, aby omówić konkretne zagadnienia. Rozmawiamy na temat obowiązków i poszczególnych punktów z umowy, wykonujemy i omawiamy symulację wynagrodzenia, a także opowiadamy o procedurach - tłumaczy Dariusz Siedlecki.

Co ważne, zanim osoba uda się na kontrakt powinna podpisać umowę. Istotne jest, aby była ona w języku polskim, a także była zgodna z obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej prawem.

- Kiedy osoba zainteresowana pracą podpisze umowę, przechodzi wstępne szkolenie tzw. onboarding. Dostaje dostęp do platformy szkoleniowej, pakiet materiałów do szlifowania języka, a także umawiane są szkolenia z zakresu opieki nad pacjentem. Zwracamy uwagę na wszystkie formalności: ubezpieczenie, zgłoszenie do ZUS-u – dodaje Siedlecki.

Nowoczesne technologie ułatwiają proces rekrutacji

Pandemia zmieniła proces rekrutacji. Kiedy były możliwe tylko spotkania zdalne, w Promedica24 stworzono narzędzia ułatwiające proces rekrutacji. Jednym z nich jest Guider, który został z rekruterami na stałe, podobnie jak wideo spotkania na Teamsach czy Skypie. Firma stosuje również aplikacje mobilne dla pracowników.

- Zoptymalizowana jest też logistyka, czyli to, jak zawozimy i przywozimy opiekunów z kontraktów własnymi busami. Mamy też nowy model szkoleń - zdalny i mieszany. Bardzo dobrze się on sprawdza. Wdrożyliśmy również aplikację na telefon, która usprawnia pracę opiekuna, komunikację i kooperację z firmą – dodaje Dariusz Siedlecki.

Dyrektor ds. rekrutacji w Promedica24 podkreśla, że współczesny HR wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Coraz więcej uwagi poświęca się nowoczesnym programom i rozwiązaniom, których celem jest podniesienie skuteczności procesu rekrutacji.

- Nowe technologie wykorzystywane są do zdalnych rozmów rekrutacyjnych. Spotkania prowadzone za pośrednictwem Skypa zyskują na popularności, szczególnie w sytuacjach, w których miejsce zamieszkania kandydata i firmę zainteresowaną jego zatrudnieniem dzieli spora liczba kilometrów – dodaje.

Włączanie sztucznej inteligencji w procesy rekrutacyjne to według Dariusza Siedleckiego jeden z głównych trendów 2023 roku. Natomiast zawód opiekunki osób starszych jest profesją najmniej narażoną na zastąpienie jej przez sztuczną inteligencję.

Zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych będzie rosło

Również demografia sprawia, że profesję opiekuna osób starszych można traktować jako zawód przyszłości. Z Narodowego Spisu Powszechnego opublikowanego przez GUS wynika, że w ciągu 10 lat wyraźnie zwiększyła się liczba osób w wieku poprodukcyjnym (z 16,9 proc. w 2011 roku do 21,8 proc. w 2021 roku). Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wiekowej 60/65 lat i więcej. Tym samym już ponad co 5. mieszkaniec Polski ma więcej niż 60 lat. Z kolei odsetek osób w wieku produkcyjnym spadł do 60 proc. z 64,4 proc. (wynik odnotowany w poprzednim spisie powszechnym).

Dane te pokazują, jak duże jest i będzie zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych. Jak szacuje Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej, obecnie luka kadrowa na polskim rynku wynosi nawet 20 tys. Z kolei według danych Komisji Europejskiej do 2050 roku liczba opiekunów w UE musi zwiększyć się o 1,6 miliona, aby utrzymać dostęp do opieki na obecnym poziomie.