Święta pod znakiem rekrutacji. Ile zarobi Mikołaj, a ile kelner?

Okres przedświąteczny generuje zapotrzebowanie na kelnerów i pomoc kuchenną. Zwłaszcza w tym roku należy spodziewać się wzmożonego ruchu, co oznacza, że nie zabraknie ofert pracy w tej branży.

- Od pojawienia się w Polsce COVID-19 termin przedświąteczna gorączka nieco zmienił znaczenie. W pandemii święta upływały pod znakiem zamknięcia galerii, ograniczeń w spotykaniu się i niepewności. Teraz głównym utrapieniem Polaków są wysokie ceny, które powodują, że z rozwagą podchodzimy do każdego zakupu. To jednak nie zmieniło strategii sklepów, które kuszą świąteczną atmosferą i promocjami, by zmobilizować klientów do większych wydatków. A te zgodnie z Barometrem Providenta będą oscylowały w okolicach 1,2 tys. zł, czyli 500 zł mniej niż przed pandemią. Sklepy i usługodawcy robią wszystko, żeby to akurat u nich wydać świąteczny budżet, stąd rośnie zapotrzebowanie na sprzedawców, pracowników logistyki, e-commerce czy Mikołajów i Śnieżynki – wyjaśnia założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Mikołaj zarobi najwięcej, potem kurier i sprzedawca

Od lat niekwestionowanym liderem listy zarobków w zawodach świątecznych jest Mikołaj. Stawki na tym stanowisku wahają się od 25 do 200 zł netto za godzinę pracy. Nieco niższe stawki otrzymuje Mikołaj pracujący w galerii handlowej, wyższe można otrzymać za „występ” na firmowej wigilii czy domowym spotkaniu.